Būrelio kaina – dar ne viskas

Aštuonmetę dukrą auginanti Aldona DELFI pasakojo, kad dauguma būrelių jos dukros mokykloje – nemokami arba kainuoja tik simbolinę kainą, tačiau visiškai kitokie būreliai už mokyklos ribų.

„Dukra mokykloje nemokamai gali lankyti krepšinį, futbolą, judrių žaidimų būrelius. Visi šie užsiėmimai nemokami. Simbolinę sumą tekdavo mokėti tik už robotikos užsiėmimus – vos 5 eurus per mėnesį, tačiau šįmet nusprendžiau paieškoti ko nors įdomesnio Vilniuje ir buvau nustebinta“, – pasakoja Nemenčinėje gyvenanti, tačiau Vilniuje dirbanti mama.

Aldonos rastą šokių studiją jos dukra galėtų lankyti už 45 eurus per mėnesį, jei užtektų dviejų užsiėmimų per savaitę. Jei dukra šokti norėtų dažniau – kaina kiltų net iki 60 Eur per mėnesį.

„Manau, kad ta kaina nėra labai didelė, tačiau turiu ne vieną vaiką. Jei paskaičiuotume ir sūnaus būrelius, tada dar papildomas išlaidas: drabužius, įvairias priemones ir panašiai, kaina gerokai išaugtų“, – skaičiavo mama.

Būreliai brangsta

„Dukra tą patį būrelį lankė jau dvejus metus, mokėdavome po 30 Eur per mėnesį“, – DELFI pasakojo dvejų su puse metukų mergaitės mama Veronika. Vasarą šis būrelis nevyksta, tačiau artėjant rudeniui tėvai nė nesvarstė – planavo, kad dukra pratęs savo ugdymą muzikiniame būrelyje, tačiau gavo stebinančią žinutę.

„Neseniai iš mokytojos gavau žinutę, kad būrelis brangsta ir kainuos 40 eurų. Pabrango 10 eurų“, – įvardijo mama. „Yamaha“ būrelis vyksta kartą per savaitę, tačiau negalima mokėti už kiekvieną užsiėmimą atskirai.

„Pasirašome sutartį ir mokame už visą mėnesį, net jei vaikas ir nenueina į vieną ar kitą užsiėmimą. Pinigai neskaičiuojami tik tada, jei užsiėmimas neįvyksta dėl mokytojos kaltės“, – teigė Veronika.

Veronika tikino, kad jos šeimai 10 eurų nėra labai didelė suma, tačiau pabrėžė, kad yra ir kitokių šeimų. „Mes savo dukrą, žinoma, vesime. Mums tie dešimt eurų nėra labai didelė suma, tačiau viskas brangsta, – pasakojo mama. – Kai būrelis kainavo 30 eurų, juokiausi, kad kaip tik užtenka vaiko pinigų, o kai pabrango – man jų nė neužteks už vieną būrelį sumokėti.“

Nors Veronikos dukrai dar tik dveji su puse, mama jau svarsto, kad po pusmečio dukra galėtų pradėti lankyti ir anglų kalbos užsiėmimus, tačiau kiek pinigų galėtų skirti vaiko ugdymui per mėnesį dar nesvarstė.

Beje, Vilniuje gyvenanti Veronika įvardijo, kad sostinėje būreliai kur kas brangesni. „Mano draugė savo dukrą į tokį patį būrelį veda Panevėžyje. Ten ji moka po 15 eurų per mėnesį. Tai lygiai dvigubai pigiau“, – skaičiavo mama.

Galvoja apie prastai gyvenančias šeimas

Šešiametė Jolantos dukra pernai lankė Neli Beliakaitės baleto akademiją, ją lankys ir šiemet, nors kaina pakilo 10 eurų. „Pernai mokėjome po 35 eurus per mėnesį, šįmet gavau laišką, kad kainuos 45, – DELFI pasakojo mama. – Mes galime tai sau leisti, nesiskundžiu, tačiau pagalvojau apie tas šeimas, kurioms reikia išleisti ne vieną vaiką. Tas 10 eurų padidėjimas gali nulemti sprendimą neleisti vaiko į užsiėmimus.“

Vilniuje gyvenanti mama svarstė, kad kainų kilimą gali lemti didžiulis susidomėjimas. „Dabar labai populiaru vaikus leisti į užklasines veiklas. Manau, kad Vilniuje yra labai daug norinčių, todėl paslaugų tiekėjai gali sau leisti didinti kainas, – kalbėjo Jolanta. – Aš jau net neskaičiuoju, kiek litais būtų šie 45 eurai.“

Tiesa, mėnesinis mokestis – ne visos išlaidos. „Reikia nupirkti aprangą: triko, sijonukas, pėdkelnės, bateliai... Dar nematavau, ar iš praėjusių metų kas nors bus tinkamo, tačiau vienas daiktas kainuoja nuo kelių iki keliolikos eurų. Bendras paketas kainuoja keliasdešimt eurų,– kalbėjo mama. – Dar neskaičiavau, ką išaugo, bet kažką tikrai teks pirkti.“

Jolantos dukra lanko valstybinį darželį, tačiau ir jame tenka sumokėti už papildomus būrelius. „Keli būreliai kainuoja dar 40 eurų. Įdomu, ar ir jie šįmet nebus pabrangę.“

Užsiėmimai pabrango, nes kainas kėlė konkurentai

Nerijaus Juškos baleto ir šokių mokyklos meno vadovė Erika Gudonienė DELFI teigė, kad kai kurie užsiėmimai jų mokykloje brango, kai kurie – ne. Tiesa, šis pabrangimas, anot baleto mokyklos atstovės, buvo ne be priežasties.

„Kai kurie užsiėmimai pabrango maždaug po 5 eurus, nes kainų buvome nekėlę nuo euro įvedimo. Tada, kai litai keitėsi į eurus, kainas tiesiog pavertėme į eurus, taip dirbome trejus metus ir tapome pigiausia mokykla, nors esame prestižinė, – pasakojo E. Gudonienė. – Todėl ir teko sulyginti su mokyklomis konkurentėmis. Kai kurie būreliai kainuodavo kur kas brangiau, nors mūsų kokybė didesnė: muzika, patalpos, dėstytojai. Todėl kainas tiesiog teko sulyginti.“

Užsiėmimai mėnesiui N. Juškos baleto mokykloje kainuoja nuo 35 iki 60 eurų. Jei užsiėmimus vaikas lanko du kartus per savaitę (aštuonis kartus per mėnesį) – kainuoja 45 Eur. Kaina svyruoja nuo užsiėmimų kiekio ir trukmės (45-60 min.).

Tiesa, į šią mokyklą pakliūti gali ne bet kas – prieš kiekvieną sezoną vyksta priėmimai.

„Norinčių tikrai daug, bet tie, kurie nepakliūna, dažniausiai supyksta“, – nusijuokė meno vadovė.

Nusiskundimų dėl kainų negirdi

Dainiaus Žebrausko-Skruzdėliuko įkurtoje šokių studijoje ANT užsiėmimų kainos svyruoja nuo 45 iki 60 eurų. Jei šokių užsiėmimus vaikas lanko du kartus per savaitę – per mėnesį teks sumokėti 45 eurus, jei dažniau – kaina gali kilti net iki 60.

Šokių studijos ANT vadybininkė Jovita DELFI pasakojo, kad neteko girdėti nusiskundimų dėl užsiėmimų kainos, o ir norinčių mokytis šokti netrūksta.

Beje, Jovita įvardijo, kad šį sezoną užsiėmimų kainos nekilo. „Kilo prieš praėjusį sezoną, 2017-aisiais – įvardijo šokių studijos vadybininkė. – Bet nežymiai, keliais eurais.“

Šią šokių studiją daugiausia lanko ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių moksleiviai. „Nuo 4 iki 12 metų“, – kalbėjo Jovita.

„Kiekvieną dieną ateiti ir tobulėti nori jau vyresni vaikai, todėl jie ir moka daugiau. O mažesniems pakanka dviejų ar trijų kartų“, – kalbėjo šokių studijos vadybininkė Jovita.

Vakarinis būrelis kainuoja kur kas brangiau

Mentalinės aritmetikos akademijos vadovas Audrius DELFI teigė, kad šių užsiėmimai kainuoja nuo 50 iki 70 eurų.

„Kainuoja tiek, kiek ir pernai. Kainuoja 50 ir 70 eurų, – įvardijo Audrius. – Jei dieną – 50, jei vakare – 70.“

Būrelio aprašyme teigiama, kad jo metu lavinamas skaičiavimas mintinai: „Įsisavinęs šios programos mokymus, vaikas geba mintyse išspręsti bet kokias aritmetines užduotis per keletą sekundžių. Ir tai jis atlieka greičiau už skaičiavimo mašinėlę.“

Audrius teigė, kad dažniausiai į šį būrelį renkasi pradinių klasių moksleiviai. „Mokomės skaičiuoti su skaitliukais, kurie vadinasi abakusas. Taip per motoriką vaikai lavina savo kairįjį ir dešinį smegenų pusrutulius“, – tvirtino pašnekovas.