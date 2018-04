Tai svarstė šeštadienį Telšiuose posėdžiavusi „tvarkiečių“ taryba. „Kol kas neturime užauginto naujo kandidato į prezidentus. Manau, kad dar svarstysime kurį kandidatą į prezidentus turėtume remti kaip partija“, – sakė „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, tarybos nariai šiuo klausimu išsakė skirtingas pozicijas. Kadangi nuomonės pasiskirstė maždaug po lygiai, šiuo klausimu taryba galutinio sprendimo nepriėmė. Šeštadienį partijos taryboje taip pat patvirtinti kandidatų į savivaldos tarybas dešimtukai 30-yje rajonų ir kandidatai į merus 23 miestuose bei miesteliuose. Marijampolėje ir Šilalėje patvirtinta po keturis pretendentus dalyvauti savivaldybės mero rinkimuose. Vieną kandidatą iš keturių turės išsirinkti patys skyriai, pranešė partija. Susiję straipsniai: Skvernelis apie Paksą: draudimas negali galioti iki gyvos galvos Paksui gali atsirasti galimybė siekti ir prezidento posto Telšiuose į merus pretenduos 49 metų mechanikos inžinierius visuomenininkas Almantas Lukavičius, Utenoje – visuomenės veikėjas verslininkas 43 metų Osvaldas Katinas, Šilutėje ir Kazlų Rūdoje keliami dabartiniai merai. Kol kas nepatvirtinti „tvarkiečių“ kandidatai į didžiųjų Lietuvos miestų merus. Per tarybos posėdį R. Žemaitaitis ragino „tvarkiečius“ nedalyvauti politinėse rietenose ir pjautynėse, kurias, anot jo, pastaruoju metu demonstruoja ir valdantieji „valstiečiai“, ir opoziciniai konservatoriai. „Tai jau tikrai visiems pabodo. Laikas būtų ataušti ir imtis svarbesnių darbų. Siūlyčiau paskelbti tam tikrą moratoriumą politinėms rietenoms, paskelbti tam tikras paliaubas bent vienam mėnesiui ir parodyti, kad politikai gali dirbti konstruktyviai Lietuvos labui“, – teigė jis. „Tvarkos ir teisingumas“ 2019 metų rinkimų štabo vadovu patvirtintas Seimo narys Vytautas Kamblevičius. Savivaldos, Europos Parlamento ir prezidento rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų pirmą pusmetį. Šiuo metu „Tvarka ir teisingumas“ Seime turi aštuonis atstovus.











70 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.