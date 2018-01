Vicemero atleidimą teikia meras Antanas Vagonis, tuo metu administracijos direktorių iš posto verčia persigrupavusi valdančioji dauguma, o meras siekia jį išsaugoti. „Situacija yra tokia, kad naujoji dauguma pareiškė nepasitikėjimą vicemeru ir aš norėdamas dirbti toliau darniai įvykdau tos naujosios daugumos norą. Dėl administracijos direktoriaus iš mano pusės buvo prašymas jo neatleisti, bet jam nepasitikėjimas vis dėlto yra pareikštas, tai rytoj paaiškės, kaip tarybos nariai balsuos“, – BNS sakė A. Vagonis. Administracijos direktorius V. Rancevas savo ruožtu BNS teigė posto išsaugoti nesitikintis. Jis taip pat tvirtino šiuo metu jokiai partijai nepriklausantis, yra nepartinio judėjimo „Vieningi kartu“ narys. Anksčiau valdančiąją daugumą Rokiškyje sudarė socialdemokratai, Darbo partija ir partija „Tvarka ir teisingumas“. Kaip pasakojo meras, naująją daugumą suformavo daugiau kaip pusė tarybos narių: socialdemokratai, Laisvės sąjungos (liberalų), Liberalų sąjūdžio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai, konservatoriai. A. Vagonis meru išrinktas būdamas Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, bet praėjusį rudenį partiją paliko. Gruodžio pabaigoje vykusiame Rokiškio savivaldybės tarybos posėdyje Socialdemokratų frakcija paskelbė pereinanti į opoziciją. Tokiu būdu opozicijoje susiformavus daugumai, nepritarta posėdžio darbotvarkei ir posėdis neįvyko. Meras teigė jau tame posėdyje išgirdęs reikalavimą teikti vicemero atstatydinimo klausimą, jeigu nori tęsti posėdį, tačiau tai padaryti tuomet atsisakė.

