Pratybų scenarijus iš anksto neatskleidžiamas, bet pareigūnai žada jį sukurti kaip įmanoma realistiškesnį. Ministrai susitinka Estijoje, nes ši šalis šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai.

Susitikimo išvakarėse Estija patyrė smūgį savo reputacijai, kai tarptautiniai ekspertai perspėjo dėl saugumo spragų elektroninėse asmens tapatybės kortelėse. Į Estiją ketvirtadienį taip pat išvyksta užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jis su kolegomis turėtų aptarti ES poziciją dėl Šiaurės Korėjos.

