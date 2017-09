„Mes negalime leisti taip elgtis su oro erdve. Mūsų teisės turi būti gerbiamos ir be leidimo į mūsų oro erdvę negali būti įskrista“, – BNS pirmadienį sakė ministras. Jis teigė, kad šeštadienio transporto orlaivių „Il-76“ skrydis virš Baltijos jūros gali būti susijęs su Rusijoje ir Baltarusijoje vykstančiomis pratybomis „Zapad“, nes lėktuvai galėjo gabenti mokymams reikalingą įrangą ar karius. „Tam tikros klaidos, žinant karių judėjimo skaičių ir didelį intensyvumą, gali būti. Neatmestina, kad tai buvo klaida, (...) tačiau taip pat neatmestina, ar taip nebuvo tikrinamas mūsų budrumas“, – kalbėjo R.Karoblis. Susiję straipsniai: Įtampa tarp Šiaurės Korėjos ir JAV: ar Rusija galėtų padėti? Rusijos gynybos ministerija išplatino naujų vaizdo įrašų iš pratybų „Zapad – 2017“ Paklaustas, ar incidentas nekelia papildomos įtampos, ministras pabrėžė, kad toks įvykis yra pirmas per pratybas „Zapad“. Ministras su šiais mokymais nesiejo užpraėjusią savaitę įvykusio incidento, kai Lietuvos pasienyje su Rusija pasieniečiai sulaikė neblaivų, įtariama, Rusijos pilietį be dokumentų. Jis prisistatė dirbantis Rusijos pasienio tarnyboje. Lietuvos pareigūnai pirmadienį paskelbė, kad šalies oro erdvė buvo pažeista, kai iš Rusijos pagrindinės dalies į Karaliaučiaus sritį skrido šeši Rusijos kariniai transporto orlaiviai „Il-76“. Du iš jų nukrypo nuo skrydžio planų ir 22.50 val. bei 23.10 val. įskrido į Lietuvos teritoriją virš teritorinių vandenų. Čia orlaiviai išbuvo iki dviejų minučių, kol išskrido į Karaliaučiaus sritį. Krašto apsaugos ministras sakė, kad Lietuvos oro erdvė buvo pažeista ties Kuršių nerija. Šiauliuose budintys, oro policijos misiją atliekantys Jungtinių Valstijų naikintuvai nekilo lydėti oro erdvę pažeidusių rusų lėktuvų. Ministras teigė, kad virš Baltijos jūros skridę šeši „Il-76“ nebuvo lydėti, nes skrido pagal pateiktą planą, palaikė ryšį ir buvo įjungę automatinius atsakiklius, o į sienos pažeidimą JAV naikintuvai sureaguoti nespėjo. „Neįmanoma. Yra dvi minutės, (...) tai net fiziškai neįmanoma, nes tas pažeidimas įvyko, o paskui jie iš karto įskrido į Kaliningradą, į Rusijos oro erdvę“, – kalbėjo R.Karoblis. Rugpjūčio pabaigoje JAV Lietuvoje dislokavo septynis naikintuvus, nors paprastai oro policijos misija iš Šiaulių atliekama su keturiais naikintuvais. Dar keturi Belgijos naikintuvai šiuo metu dislokuoti Estijoje. Mokymų „Zapad“ aktyvioji dalis vyksta rugsėjo 14–20 dienomis. Prieš pratybas Lietuvos pareigūnai neatmetė incidentų ar provokacijų tikimybės ir teigė, jog per šiuos mokymus bus treniruojamasi pulti NATO šalis. Rusijos ir Baltarusijos pareigūnai skelbė, kad mokymuose dalyvauja beveik 13 tūkst. karių. Lietuvos ir kitų NATO šalių pareigūnai teigia, kad pratybų oficialiai pratybų mastas buvo sumažintas, skaidant mokymus į atskiras dalis. JAV tyrimų centras „Atlantic Council“ prognozavo, kad pratybose dalyvaus 80 tūkst. karių, Lietuvos ir Vokietijos gynybos ministerijos įvardijo 100 tūkst. karių skaičių.











