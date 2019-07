„Laisvės TV“ paklausus vienos komisijos pirmininkės apie įtarimus dėl nedeklaruotų interesų, SAM laikinoji kanclerė klausimo apie mamos darbovietę prašo raštu ir žada atsakyti po atostogų.

Skaidrumas viešajame valstybės gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiantis mažinti korupciją ir didinti piliečių pasitikėjimą valstybe.

Skaidrumą prieš rinkimus žada visi. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga taip pat. Žadėjo jį visur. Visur. Įskaitant gydymo įstaigas ir jų valdymą. Įskaitant pažadus, kad politikai nesikiš ten, kur turi spręsti profesionalai.

Ką turim? Aurelijus Veryga nustatė tokią gydymo įstaigų vadovų paskyrimo tvarką, kad pats vienas išsirinktų konkurso nugalėtoją. Ministras pasikalba su dviem konkursų į ligoninių vadovus finalininkais ir išsirenka tą, kuris jam atrodo geresnis. Kokiais kriterijais remdamasis? Savais.

Jeigu jums irgi atrodo, kad aiškių kriterijų nebuvimas ir galimybė vienam asmeniui nuspręsti, kuris pretendentas yra tinkamesnis, sudaro prielaidas korupcijai – esat teisūs. Specialiųjų tyrimų tarnyba irgi sako, kad tame ministro pokalbyje su daugiausiai balų iš komisijos gavusiais kandidatais stebėtojų teisėmis galėtų dalyvauti visuomenės atstovai.

Skaidrumą gydymo įstaigų valdyme žadantis ministras kandidatus pokalbiui su atrenkančią komisiją irgi sudaro pats. Įsakymai, ką ministras paskiria būti komisijų nariais, viešai nėra skelbiami.

„Laisvės TV“ išsiaiškino, ką ministras paskyrė į komisijas atrinkti po du kandidatus vadovauti trims didelėms Lietuvos ligoninėms. Respublikinėms ligoninėms Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Visose ministro įsakymu sudarytose komisijose yra tiktai Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, t. y., – tiktai asmenys, kurie pavaldūs arba ministrui, arba ministrui pirmininkui.

Nors komisijoje galėtų būti ir nepriklausomi ekspertai, jeigu jų kvalifikacija tinkama vertinti pretendentus, paties ministro pasirašytas įsakymas tai leistų. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių, nepriklausomų ekspertų komisijose dėl trijų didžiųjų miestų ligonių vadovų konkursų nebuvo.

Konkursų rengimo nuostatai dar sako, kad komisijoje negali būti asmenų, dėl kurių nešališkumo kyla abejonių.



Pasidomėjome ligoninės Klaipėdoje konkursu. Ligoninės vadovu išrinktas Darius Steponkus. Konkurso komisijos pirmininkė buvo Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės pareigas einanti Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė.

„Laisvės TV“ gavo informaciją, kad Odetos Vitkūnienės mama dirba Šilutės ligoninėje. Toje, kuriai vadovauja būsimuoju Respublikinės Klaipėdos ligoninės vadovu išrinktas Darius Steponkus. Odeta Vitkūnienė nėra deklaravusi, kur dirba mama, nors viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje nurodo, kad anyta turi privatų odontologijos kabinetą.

Šilutės ligoninė „Laisvės TV“ atsisakė paneigti arba patvirtinti, ar joje dirba SAM valdininkės mama, teigdama, kad to negali padaryti dėl asmens duomenų apsaugos. SAM situaciją aiškinasi.

Pati Odeta Vitkūnienė dabar atostogauja ir viską žada paaiškinti po atostogų, paprašiusi klausimą, ar jos mama dirba Šilutės ligoninėje pateikti ministerijai raštu. Departamento direktorė paaiškino negalinti atsakyti į jį telefonu dėl to, kad ji dabar esanti „visai kitokioje aplinkoje“, be to, tokia esanti bendravimo su žurnalistais tvarka.