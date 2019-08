Situacija atrodo juokingai

Pasiteiravus, kaip Zuokų namuose rastų daiktų situaciją vertina R.Miliūtė, žurnalistė mano, kad visa tai atrodo juokingai, kita vertus, teisiniai dalykai juoko sukelia mažai.

„Iš vienos pusės visa tai yra labai juokinga, kol nepradedi galvoti iš teisinės pusės, tai, ką kalbėjo Povilas Poderskis, skamba įdomiai. Kažkas pasako, kad tai yra niekieno turtas, o savivaldybė tikina, kad tai galbūt yra jos turtas. Tada savivaldybė sako, kad viską išfotografuosime, paviešinsime, gal atsiras savininkai. Pagal tokią analogiją galima būtų pasakyti, kad kokie nors mano ar bet kurio kito žmogaus daiktai galbūt yra savivaldybės. Savivaldybė atvažiuos, su antstoliu viską užfiksuos, išsiveš ir tada ieškos, ar tie daiktai yra mūsų ar kieno kito. Tada situacija nebėra juokinga“, – DELFI sakė R.Miliūtė.

Pralaimėjo savivaldybė

Komunikacijos eksperto A.Armalio teigimu, pastarųjų dienų Zuokų daiktų skandale pralaimėjo savivaldybė.

„Antrą dieną girdime savivaldybės pasiaiškinimus, kurie, mano nuomone, yra pasiteisinimai per prievartą dėl to, kad jie tarsi per prievartą buvo įsukti į įsibėgėjusį skyrybų procesą. Mes matėme, kad prieš kurį laiką apie skyrybas buvo pranešta kaip apie gandus, po to mes, lyg tyčia, pamatėme Agnės Zuokienės interviu, ir pagal scenarijų po savaitės, kai jau visi perskaitė tą tekstą, mes staiga gauname naujos informacijos pliūpsnį apie tai, kaip besiskiriančios šeimos namuose rasta apie 100 dėžių. Aš galbūt galėčiau savo sandėliuke pamiršti 3 ar 5 dėžes, bet ne 100 dėžių. (…) Deja, bet žiūrint iš komunikacinės pusės savivaldybė atrodo kaip pralaimėjusi“, – sakė A.Armalis.

Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad žiniasklaidą veikiausiai pakvietė pati A.Zuokienė.

„Turbūt ponia Agnė pati tų 100 dėžių nenešė lauk, tai reiškia, kad tam ruošėsi. O kas kvietė žiniasklaidą?“ – svarstė A.Armalis.

Anot žurnalistės R.Miliūtės, šioje situacijoje reikėtų atkreipti dėmesį į savivaldybės veiksmus.

„Skyrybos man nėra įdomios, jose nenorėčiau dalyvauti, bet mane domina savivaldybės veiksmai. Ne tik komunikacija, bet ir tie dalykai, kuriuos jie dabar bando aiškinti. Tai man visiškai nepatinka, manau, kad kalbant apie komunikaciją, savivaldybė turėtų pasakyti, kad buvo prašauta pro šalį, atsiprašyti ir galvoti, kaip iš to išsisukti. (…) Aiškinimas, kad jau atsirado menininkų, kurie atpažino savo darbus, irgi neatrodo gerai. Prisiminkime, ką sako patys menininkai. Taip, ten jie buvo įdėję savo daiktų, kai siunta buvo siunčiama iš Amerikos, nors dabar jau velionis, o tuomet labai žvalus Jonas Mekas sakė, kad žmonės nedėtų į tą siuntą savo daiktų, nes viskas yra skirta fondui. Tai vėlgi – tiesiog nesusiveda galai“, – DELFI kalbėjo R.Miliūtė.

Situacijoje per daug painiavos

Žurnalistė taip pat pastebėjo, kad buvo ženklų, pagal kuriuos buvo galima pamatyti, kad situacijai tikrai buvo ruoštasi iš anksto.

„Agnė Zuokienė labai gražiai atrodė, nebuvo panašu, kad visas žiniasklaidos dėmesys ją būtų užklupęs netyčia“, – laidoje sako R.Miliūtė.

Žurnalistė taip pat tikino, kad, nors situacijoje būta daug painiavos, tačiau savivaldybė sprendimus priėmė per skubotai.

„Negali žinoti, ar kiekvienas iš mūsų negalėtume atsidurti tokioje situacijoje. Jeigu savivaldybė vėl netikėtai supainios kokį nors centrą su kitu fondu, patikės, kad pirmiausia reikia atleisti, o po to išsiaiškinti, kas yra tikrieji daiktų savininkai. Iš vienos pusės, manau, kad Jonas Mekas supasi ant debesies su vyno taure ir ploja poniai Agnei. Iš kitos pusės, džiaugsmas toje vietoje ir baigiasi. (…)Taip, aš sutinku, kad painiavos yra daug, bet reikia kažkaip tą daryti ne taip dramatiškai, nešokti nuoga šikna į dilgėles“, – sako R.Miliūtė.

R.Miliūtės teigimu, dėmesio kultūrai galbūt ir trūksta, tačiau pastarosios komunikacijos krizės parodo savivaldybės silpnumą.

„Man būtų sunku komentuoti, nes reikėtų plačiau pasidomėti, ką jie veikia, kaip jie lankė tuos renginius, kurie finansuojami miesto lėšomis. Kalbant apie Jono Meko vizualiųjų menų centrą, dėmesio tikrai trūksta, dabar jo gavo su kaupu“, – kalbėjo žurnalistė ir laidų vedėja.

Anot jos, dar daugiau dėmesio Zuokų istorijai gausime tada, kai į Lietuvą grįš Artūras Zuokas.

„Dar vieną šio serialo seriją pamatysime tada, kai ponas Artūras Zuokas grįš į Lietuvą iš Italijos“, – svarstė žurnalistė.

Zuokas viską stebėjo iš šalies

Komunikacijos eksperto nuomone, daugiausiai naudos iš šios situacijos galėjo gauti pats A.Zuokas, kuris tarsi iš šalies pakomentavo ir dar galėjo pajuokauti.

„Iš komunikacijos pusės, viskas, kas liečia tą šeimą ir kas liečia santykius tarp konkurentų rinkimuose, į visa tai reikėtų žiūrėti atsargiai. Matome, kad Zuokas vis labiau traukiasi iš aktyvios politikos. Manau, kad būtent Zuokas šioje situacijoje lieka laimėtoju. Iš vienos pusės yra Agnė, kuri pasikarščiavo ir sukėlė tokį šaršalą, iš kitos pusės visi žiūri į merą, kuris pasidavė tam scenarijui, į kurį jis buvo įveltas, ir tada yra Zuokas, kuris ramiai iš kitos šalies komentuoja situaciją ir leidžia sau juokauti. Kad tai normali ir kasdienė savivaldybės diena – tai tikrai neįtikina“, – sakė A.Armalis.

Jis minėjo ir kitą atvejį, kai dabartinis meras R.Šimašius pasikarščiavo. Anot jo, tai ne pirmas kartas, kai savivaldybė ir meras elgiasi pernelyg neapgalvotai.

„Panašų pasikarščiavimą, tiesa, su kitokiu emociniu krūviu mes matėme truputį anksčiau, kuomet jis labai suskubo atimti studiją iš režisieriaus Šarūno Barto, tik iškilus pirmai informacijai per „Metoo“ skandalą. Tiesa, ten buvo kitoks emocinis krūvis, aiškintis jam reikėjo daug mažiau. Dabar situacija irgi yra tokia, kai sprendimas yra priimamas per valandą. Kaip supratau, pranešime buvo kalbama, kad atleistas, paskui tikino, kad nušalintas, dabar atrodo, kad viskas buvo suvelta“, – kalbėjo A.Armalis.

Ne pirmas skandalas

Per pastarąsias savaites šis skandalas jau ne pirmas, į kurį įsivėlė savivaldybė.

„Savivaldybė pamatė galimybę vienu skandalu permušti kitą“, – mano ekspertas, turėdamas omenyje, kad prieš Zuokų situaciją savivaldybei teko aiškintis dėl nuimtos lentelės generolui Vėtrai, taip pat dėl pervadintos alėjos.

„Savivaldybė pamatė, kad jau kelias dienas ar savaites yra audžiama dėl generolo Vėtros lentelės ir alėjos pervadinimo, tai galbūt jie tiesiog pabandė visą informacijos srautą tiesiog pasukti kitur. Tik, deja, bet persistengė“, – mano A.Armalis.