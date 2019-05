„Skvernelio rinkimų štabas, planuodamas šiuos rinkimus, skaičiavo, kiek balsų reikia surinkti, kad patektų į antrą turą. Skaičiavo pagal ankstesnių rinkimų praktikas. Ir buvo planas, man atrodo, 280 tūkstančių, o gauta 278. Planas įvykdytas, bet įvyko taip, kaip įvyko. Du kandidatai rinko labai daug balsų, koncentravosi konservatorių ir liberalų rinkėjai aplink Šimonytę, dalis socialdemokratų ir mūsų bei kitų partijų – aplink Nausėdą. Taip išėjo, kad du kandidatai surinko dar daugiau balsų ir tas planas, pagal kurį dirbo štabas, neišsipildė“, – tvirtino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis.

Po nesėkmingo turo R. Karbauskis tvirtino, kad trauksis iš valdančiosios daugumo vis pridurdamas, kad „valstiečiai“ visada laikosi savo žodžio. Jo teigimu, rinkėjai parodė, kad nepakankamai pasitiki valdančiaisiais, tačiau jų tonas pakito. R. Karbauskis jau skaičiuoja, kad rinkėjų daugėja, o ir iš valdžios trauktis neketina. „Per Seimo rinkimus surinkome 274, o dabar 278. Nedidelis skirtumas, bet daugiau nei Seimo rinkimuose, – kalbėjo R. Karbauskis. – Seimo rinkimuose mūsų rezultatą visi vadino dideliu, o dabar visi sako, kad mes pralaimėjome.“

Tiesa, priminus, kad ir pats R. Karbauskis teigė, kad pralaimėjo rinkimus, jis pridūrė, kad savo žodžių neišsižada. „Mes tai ir dabar sakome, nepateko mūsų kandidatas į antrą turą. Mes tai vertiname ne kaip laimėjimą, o kaip pralaimėjimą. Bet balsų ir visuomenės paramos prasme, tai ta parama per dvejus su puse metų nesumažėjo, – kalbėjo LVŽS lyderis. – Tada žmonės balsavo už mus nežinodami jokių mūsų darbų, balsavo tikėdami, kad kažką padarysime.“

Įvardijo, kodėl „valstiečių“ nepalaiko emigrantai



Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Prezidento rinkimuose iš 2 486 917 rinkėjų pirmame balsavime, vykusiame gegužės 12-ąją, dalyvavo 56,99 procentai rinkėjų (1 417 183 rinkėjai). Prieš penkerius metus vykusiuose prezidentiniuose rinkimuose dalyvavo 52,23 procentai rinkėjų, tad aktyvumas auga, nors užsienyje balsavę rinkėjai teigė, kad dauguma balsavo norėdami išreikšti nuomonę referendume dėl pilietybės išsaugojimo. O ar valdančiųjų rengti referendumai ir taip padidintas rinkėjų aktyvumas neatsisuko prieš juos pačius, nes S. Skverneliui planuotų balsų nepakako?

„Mes to (referendumų – DELFI) nedarėme dėl to, kad skaičiavome, nedarėme dėl to, kad pritrauktume daugiau žmonių, mes tai darėme, nes tai įsipareigojome padaryti, – tvirtino R. Karbauskis. – Darėme tai, ką įsipareigojome savo rinkėjams, nesvarbu ar tai patogu mums, ar ne.“

Jis patvirtino, kad užsienyje daugiau žmonių balsavime registravosi būtent dėl pilietybės išsaugojimo referendumo, tačiau pridūrė, kad būtent tiems, kurie yra išvažiavę iš Lietuvos anksčiau nei per pastaruosius kelerius metus, „valstiečiai“ yra nepažįstami, todėl iš ten sulaukė mažiau palaikymo.

„Buvo galima prognozuoti, kad užsienyje gyvenantys lietuviai nėra mūsų rinkėjai“, – tvirtino LVŽS lyderis.

Teigia, kad partija niekada neskils, nebent frakcija

Politologai dabar „valstiečių“ partiją apibūdina kaip siūbuojantį laivą ir neatmeta galimybės, kad partija gali skilti į proskvernelininkus ir prokarbauskininkus, tačiau pats R. Karbauskis svarstymus apie skilimą vadina „dvejus su puse metų klijuojama kliše“.

„Prieš dvejus su puse metų ir politologai, ir kai kurie mūsų oponentai teigė, kad iki pirmų bulvių mes skilsime. Po to pasakė, kad iki antrų bulvių. O pirmą kartą gal tik po pusantrų metų Gabrielius Landsbergis pasakė, kad jie turbūt dirbs iki pabaigos“, – tvirtino R. Karbauskis ir „valstiečius“ vadino kaip niekad stipriais.

„Mano požiūriu, partija turi stiprėti kokybiškai, o ne skaičiumi“, – kalbėjo LVŽS lyderis ir teigė, kad tikėtina, kad partijoje yra kitaip manančių žmonių, kurie partijos įtaką lygina su narių skaičiumi.

Jei partijai svarbiau ne narių skaičius, o narių patirtis ir kompetencijos, tad galbūt skilimas padėtų išgryninti geriausius narius ir aplink savo suburti dar geresnę komandą? Į šį klausimą R. Karbauskis atsakė iš pradžių net kelis kartus pabrėždamas, kad apie skilimą negali būti jokios kalbos.

„Jeigu skiltų, tai valstiečių ir žaliųjų frakcija, partija niekada neskils. Dėl to esu ramus, – kalbėjo R. Karbauskis. – O jei skiltų frakcija, jei toks stebuklas įvyktų, tai skiltų į tuos, kuriems valdžia yra tikslas, ir tuos, kuriems mūsų siekiai ir vertybės yra pagrindinis dalykas. Bet aš nematau to frakcijoje.“

Yra įsitikinęs, kad Skvernelis persigalvos ir nesitrauks

S. Skvernelis prieš suskaičiuojant rinkimų balsus pranešė, kad jei nelaimės rinkimų, trauksis iš posto. Tą pakartojo ir po penktadienį vykusio LVŽS Tarybos posėdžio, nors jame pats paprašė balsavimo dėl pasitikėjimo juo ir „valstiečiai“ slaptu balsavimu išreiškė jam pasitikėjimą. Nors R. Karbauskis turi kitokių planų dėl premjero.

„Kaip bebūtų, ką besakytų Saulius dabar, kad jis nebus premjeru ar kažką, ir jis, ir visi mes laukiame Europos Parlamento rinkimų ir jų rezultatų kaip pasakymo, kiek tas balsavimas dėl kandidato į Prezidentus skirsis nuo to, kiek žmonės balsuos už partijų sąrašus. Skirtumas gali būti, – teigė R. Karbauskis. – Suprantu, motyvacija išnyko daliai mūsų rinkėjų, nes nėra mūsų kandidato. Tai didžiausia problema dabar, nes reitingai, kurie dabar rodo, kad mes esame pirmoje vietoje, gali nevirsti pirma vieta, bet vis tiek tai labai svarbu.“

LVŽS lyderis įsitikinęs, kad premjeras dar gali pakeisti savo nuomonę. „Mes visi bandysime jam sakyti, kad būtų kvaila, jei mes įsitikiname, kad turime visuomenės palaikymą, o be to dabar žinome, kad niekas kitas nesiims atsakomybės, tai būtų tiesiog neteisinga keisti (premjerą – DELFI). Bet tai bus bendras sprendimas. Sėsime ir sutarsime, – teigė R. Karbauskis. – Kas bus premjeras yra antraeilis reikalas, nors Saulius turi patirties ir pasitikėjimo, jam nieko netrūksta. Bet kuriam kitam žmogui, jeigu jis ateitų į tą poziciją, trūks.“

Pats R. Karbauskis po Tarybos posėdžio teigė, kad tikrai lieka valdančiojoje daugumoje ir Europos Parlamento rinkimų rezultatai jau nieko nepakeis, tačiau kiek vėliau vis tiek tvirtino, kad rezultatai yra labai svarbūs dėl premjero. „Labai tikiuosi, kad Europos Parlamento rinkimai parodys, kad turime pakankamai palaikymo, – teigė R. Karbauskis. – Savyje, viduje kiekvienas turi apsispręsti. Savyje, viduje jam lengviau bus apsispręsti likti premjeru.“

R. Karbauskis net nesvarsto, kas galėtų užimti premjero postą. „Mes nenagrinėjome jokių variantų jokio kito kandidato. Nėra tokios diskusijos, – teigė „valstiečių“ lyderis. – Šio klausimo niekaip neaptarinėjome.“ Tiesa, jis pridūrė, kad galvoja apie galimus variantus, tik to nenagrinėja.

Dabar R. Karbauskis teigia, kad pasitikėjimą visuomenė išreikš Europos Parlamento rinkimuose, prieš tai kalbėjo, kad pasitikėjimą jais turi išreikšti prezidentiniuose rinkimuose ir tai kai kurie politologai pavadino spaudimu. Kalbėdamas R. Karbauskis tvirtino, kad atsiprašo visuomenės, jei tai palaikė spaudimu.

Kritikuoja Šimonytę, nors neatmeta, kad jų partija ją gali palaikyti

„Valstiečių“ taryba nusprendė pakviesti Gitaną Nausėdą ir Ingridą Šimonytę susitikti. Po susitikimų, „valstiečių“ teigimu, bus nuspręsta, ar jie palaikys kurį nors kandidatą, ar ne. Ir nors „valstiečiai“ dar nenusprendė, R. Karbauskis teigė, kad būtent I. Šimonytės darbai yra visiškai priešiški jų vykdomai veiklai.

„Nė vienas pensininkas negalėtų balsuoti už Šimonytę pagal logiką. Ji yra tas žmogus, kuris mažina pensijas ir sako, kad mūsų pensijų reforma yra neteisinga, o ji orientuota į pensijų didinimą. Panaikinome „Sodros“ skolas. Taigi tas skolas „Sodros“ sukūrė ji. Pensininkai mokėjo didžiules palūkanas už „Sodros“ skolas savo pinigais į biudžetą. Tai buvo baisu, nes pensininkams niekas nesakė, kad jie sumokėjo didžiulius pinigus. Pensininkų pinigais buvo dengiamos tos brangios paskolos. Apie milijardas eurų yra sumokėta iš „Sodros“ už tai, kad Lietuva brangiai skolinosi. Pensininkai žinotų, jie nesunkiai paskaičiuotų. Man atrodo, apie trys tūkstančiai eurų, tiek iš kiekvieno pensininko paimta pinigų“, – kritikavo R. Karbauskis.

Ar po tokios R. Karbauskio kritikos įmanomas toks scenarijus, kad „valstiečiai“ nuspręstų palaikyti I. Šimonytę? „Negaliu dabar atsakyti. Mes pirmiausia susitiksime, šnekėsimės, gausime atsakymus į klausimus, – teigė LVŽS lyderis. – Šioje situacijoje aš tiesiog pats asmeniškai pasakiau savo nuomonę, neagituoju nė už vieną ir neagituosiu, matyt, jei kitaip nenuspręs partija, bet aš asmeniškai už Šimonytę balsuoti negalėčiau dėl tų priežasčių, kurias dabar paminėjau.“