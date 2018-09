Komentuodami rinkimų rezultatus politologai teigė, kad jie nebuvo staigmena bei pasakė, kas gali tikėtis pergalės antrajame rinkimų ture, vyksiančiame po poros savaičių.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, I. Haase surinko 34,99 proc. rinkėjų balsų ir taip užsitikrino pirmąją vietą. Antrasis liko M. Bastys, surinkęs 20,09 proc. balsų. Abu kandidatai susirungs antrajame ture.

Portalo LRT.lt kalbinti politologai Lauras Bielinis ir Algis Krupavičius teigė, kad rinkimų rezultatai nebuvo šokiruojantys. Tiesa, jų nuomonės išsiskyrė paklausus, kas gali tikėtis pergalės antrajame ture.

Pergalę žada I. Haase

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Lauras Bielinis, komentuodamas rinkimų rezultatus kalbėjo, kad akivaizdu, jog M. Basčio kandidatūra buvo ryški, nes apie jį daugelis žmonių yra girdėję, ypač po to, kai Seime nepavyko jam rengta apkalta ir jis nusprendė pats palikti parlamentą.

„Todėl „valstiečių-žaliųjų“ ir M. Basčio atstovams užteko intensyviau pareklamuoti jo kandidatūrą ir už jį tokiu būdu balsavo eilė žmonių. O už konservatorę balsavo tie rinkėjai, kurie norėjo pastatyti prieš valdančiąją daugumą realiai ją kritikuojančios partijos atstovę“, – sakė L. Bielinis.

Antrajame ture rinkėjams teks rinktis tarp M. Basčio, kuris pripažintas pažeidęs Konstituciją ir sulaužęs Seimo nario priesaiką, ir I. Haase, iki šiol niekada nedirbusios Seime. Paklaustas, ar valdantieji „valstiečiai“ gali pasirinkti remti kurį nors iš šių kandidatų, L. Bielinis sakė valdančioji partija į antrojo turo rinkiminę kampaniją žiūrės pasyviai.

„Jiems nėra intereso, kad laimėtų konservatorė ir jiems nėra prestižo, kad laimėtų M. Bastys. Iš tikrųjų, reikalai su M. Basčiu jiems ir taip sukėlė didelį galvos skausmą“, – kalbėjo politologas, pridurdamas, kad jei M. Bastys grįš į Seimą ir prisijungs prie valdančiosios koalicijos, tai taps dar vienu opozicijos įrankiu kritikuojant „valstiečių“ ir „socialdarbiečių“ sąjungą.

Be to, anot L. Bielinio, grįžimas į Seimą būtų problema ir pačiam M. Basčiui, nes bet koks jo žingsnis bus vertinamas per jo nesėkmingos istorijos prizmę. Kaip kalbėjo politologas, M. Bastys rinkimų laimėjimą gali laikyti garbės reikalu, tačiau jei jis grįš į parlamentą, jam bus labai sudėtinga ten dirbti.

„Praktiškai neįmanoma rimtai dirbti Seime“, – sakė L. Bielinis.

Paklaustas, kaip vertina I. Haase galimybes sėkmingai dirbti Seime, politologas sakė, kad šioje Seimo kadencijoje opozicija neturi daug galimybių pasireikšti ir realizuoti savo idėjas, bet atskirai kiekvienas iš politikų gali pademonstruoti savo aktyvumą. Todėl, pasak jo, viskas priklausys nuo to, kaip I. Haase sugebėtų reikštis Seimo salėje ir atstovauti rinkėjų interesams.

Įvertinęs abu kandidatus, L. Bielinis pergalę prognozuoja I. Haase.

„Man asmeniškai atrodo, kad vis dėlto laimės I. Haase. Manau, kad dabar M. Basčio atžvilgiu dalis rinkėjų turėtų rimčiau pažvelgti ir galbūt iš konservatorių ar net „valstiečių“ pusės bus priminta, kas jis toks yra ir kokios problemos su juo yra siejamos“, – komentavo politologas L. Bielinis.

Žmonės pamiršo Konstitucinio Teismo sprendimą

Taip pat VDU politologas Algis Krupavičius kalbėjo, kad tokia sekmadienio rinkimų baigtis nebuvo staigmena. Pasak jo, M. Bastys buvo renkamas Zanavykų apygardoje anksčiau, tačiau gana gerai ten pasirodydavo ir konservatorių kandidatai.

„Nepaisant visų peripetijų, susijusių su M. Basčio mandato atsisakymu, jis buvo konkurencingas kandidatas. Taip pat ir ankstesniuose rinkimuose Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) surinkdavo pakankamai daug balsų. Anksčiau Arvydas Vidžiūnas dalyvaudavo šios apygardos rinkimuose, jis kažkada priklausė partijos elitui“, – kalbėjo A. Krupavičius. Būtent jo minėtas A. Vidžiūnas kovėsi su M. Basčiu dėl mandato 2016 metais vykusiuose rinkimuose.

Tačiau, pasak politologo, šiuose rinkimuose yra ir svarbesnių dalykų. Pirmiausia, jis kalbėjo, kad rinkimai parodė visuomenės ir valdžios tarpusavio susvetimėjimą. Anot A. Krupavičiaus, nepaisant Konstitucinio Teismo sprendimo, dalis rinkėjų nepatikėjo, kad kaltinimai M. Basčiui yra rimti ir įrodyti.

„Priešingai. Matyt dalis rinkėjų mano, kad tie kaltinimai nėra įrodyti. Aišku, tokiu atveju kyla klausimas, kaip Konstitucinis Teismas, teisingumo institucija, yra vertinamas visuomenėje“, – sakė A. Krupavičius.

Be to, jo teigimu, svarbus ir „valstiečių“ kandidato pasirodymas rinkimuose. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) kandidatu kėlė žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį, jau anksčiau nesėkmingai siekusį Seimo nario mandato.

„Partija, sakyčiau, ėjo „va bank“ ir rinkimuose iškėlė kandidatu naują ministrą. Agitaciją vykdė itin intensyviai ir pats ministras, jis nuolat susitikinėjo su rinkėjais. Lygiai taip pat agitacijoje dalyvavo visi aukščiausi partijos vadai, įskaitant ir ministrą pirmininką. Akivaizdu, kad agitacija nepasiekė lauktų rezultatų“, – komentavo politologas.

Pasak jo, prastas G. Surplio pasirodymas rinkimuose rodo, kad pasitikėjimas valdančiąja partija, net ir regionuose, kur jie buvo populiarūs, krito. Jis Zanavykų apygardą pavadino saugia „valstiečiams“ ir tai, kad joje jų kandidatas liko trečias, yra ir rimtas signalas prieš artėjančius 2019 metų savivaldos rinkimus.

„Akivaizdu, kad tai yra pralaimėjimas ir labai rimtas pavojaus skambutis prieš artėjančius savivaldybių tarybų ir prezidento rinkimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai“, – teigė A. Krupavičius.

Jis kalbėjo, kad šiuo metu esminiu klausimu išlieka tai, ar M. Bastys sugebės mobilizuoti centro kairės rinkėjų paramą. Esą jei jam tai pavyks, tada abiejų kandidatų šansai patekti į parlamentą yra lygūs.

„Svarstyklės gali pakrypti į bet kurią pusę. Tiesą sakant, Seimo rinkimuose 2016 metais M. Bastys ne tiek ir daug aplenkė savo varžovą. Jei M. Bastys mobilizuotų centro kairę, rezultatai būtų jam palankesni“, – komentavo A. Krupavičus.

Ragina M. Bastį trauktis iš kovos

Trečias sekmadienio rinkimuose likęs „valstiečių“ kandidatas žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pirmadienį socialiniame tinkle paskelbė, kad antrajame rinkimų ture palaikys konservatorių kandidatę I. Haase. Be to, jis paragino M. Bastį savo noru pasitraukti iš rinkimų.

„Aš prašau savo rinkėjų būtinai ateiti ir balsuoti už Ireną Haase. Kviečiu ateiti ir tuos, kurie patingėjote pirmame ture. Ir visgi padarykime klausimą ne tokį paprastą... Mindaugai Basty, džentelmeniškai kviečiu – paprasčiausiai pasitraukite iš antro turo!

Pirma, Jūs jau įrodėte, ką norėjote įrodyti (kad turite savo rinkėją ir nesilaikote įsikibęs mandato). Antra, antro turo, panašu, nelaimėsite. O jeigu ir laimėtumėte, Seime negalėtumėte dirbti nieko, išskyrus plautis mundurą. Trečia, antras turas su Jumis bus dar dvi savaitės pamazgų ant Jūsų Tėviškės. Kam to reikia?“ – rašė G. Surplys.