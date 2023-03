Rinkimų rezultatai: socialdemokratai pirmame ture užsitikrino 10 mero postų, 2 merus turi konservatoriai

Lietuvoje iš 60 savivaldybių 26 merai jau išrinkti (sąrašas apačioje). Savivaldybių tarybose pirmu smuiku grieš socialdemokratai.

Daugiausia balsų rinkėjai atidavė socialdemokratams

Skaičiuojant balsus daugiamandatėse apygardose, Lietuvos socialdemokratų partija pelnė 17,67 procentų balsų. Antra liko Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, su 16 proc. balsų. Toliau rikiavosi politiniams komitetams atiduoti balsai (13,9 proc.).

Trečia populiariausia partija buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 9,27 proc. balsų, po jos rikiavosi Liberalų sąjūdis (LS), su 7 proc., Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (DSVL) su 6,65 proc., Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (5,35 proc.). Daugiau nei 5 proc. taip pat surinko „Laisvė ir teisingumas“ (5,17 proc.), o Darbo partija ir Laisvės partija tenkinosi atitinkamai 3,71 ir 3,43 proc. rinkėjų balsų, rodo preliminarūs VRK duomenys.

16-oje tarybų iš 60-ies socialdemokratai surinko daugiausiai balsų ir turės daugiausiai mandatų. TS-LKD pranašumą užsitikrino 10-yje savivaldybių tarybų, Liberalų sąjūdis – aštuoniose savivaldybėse, LVŽS – septyniose, DSVL – 5-iose. LLRA-KŠS daugiausiai mandatų turės dviejose savivaldybėse, tiek pat ir „Laisvė ir teisingumas“. Lietuvos regionų partija valdys vieną savivaldybę, kur turės daugumą taryboje, taip pat ir Darbo partija.

Politiniai komitetai daugiausiai mandatų turės – 10-yje savivaldybių tarybų.

Socialdemokratai užsitikrino 10 merų ir 14 antrųjų turų

Socialdemokratai merai jau užsitikrino 10 mero postų: Akmenėje, Alytuje, Biršone, Jonavoje, Kauno rajone, Marijampolėje, Pakruojyje, Prienuose, Rokiškyje ir Vilkaviškyje.

Dar jie turės 14 šansų antruosiuose turuose – tiek kandidatų pateko tarp dviejų geriausių.

Palyginimui, antri pagal bendrą balsų skaičių likusi partija Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai po pirmojo turi tik du „garantuotus“ merus: Palangoje ir Molėtuose. Konservatoriai dar turės 11 antrųjų turų, du iš jų didmiesčiuose, Vilniuje ir Klaipėdoje.

Liberalų sąjūdis tuo jau turi 4 merus, Joniškyje, Plungėje, Rietave ir Tauragėje, taip pat ir dar 6 antruosius turus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nelaimėjo nei vienoje savivaldybėje, tačiau dar turės 10 antrųjų turų.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ laimėjo vieno mero poziciją Neringoje, taip pat ši partija turės 6 antrų turų.

Lietuvos regionų partija turi vieną merę Širvintose, ir du antruosius turus.

Darbo partijos kandidatai nelaimėjo nei vieno mero pozicijos, tačiau jie dar turės du antruosius turus.



Politiniai komitetai laimėjo mero rinkimus 6 savivaldybėse: Kaune, Druskininkuose, Kazlų Rūdoje, Kretingoje, Panevėžio mieste, Šiaulių mieste. Komitetai dar taipogi rungsis 5 savivaldybėse, vienoje iš jų, Utenos r., du komitetai rungsis tarpusavyje.

Palyginimui, „Delfi“ užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ sausio 18–27 dienomis atlikta visuomenės nuomonės apklausa rodė, kad LSDP balsą duotų 12,2 procento apklaustųjų, antroje vietoje buvo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (12 proc.), o trečioje pozicijoje – TS-LKD (11,4 proc.). Toliau rikiavosi LVŽS (9,1 proc.), Liberalų sąjūdis (6,2 proc.), Laisvės partija nesiekė 5 proc. kartelės (4,7 proc.), Darbo partijai balsą būtų skyrę 3,2 proc. apklaustųjų, o Laisvei ir teisingumui – 2,1 proc. Tyrimo rezultatų paklaida buvo 3,1 procento.

Rinkimai 2023 m.

Klaipėdos rajone LVŽS atstovui Broniui Markauskui nepakako balsų laimėti pirmojo turo metu: surinkęs 48,99 proc. jis antrame ture rungsis su Liberalų sąjūdžio atstovu Justu Ruškiu (18,76 proc.).

Lazdijų rajone reikės antrojo turo, jame susigrums Ausma Miškinienė (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“), surinkusi 44,73 proc., ir Artūras margelis (Krikščionių sąjunga), surinkęs 27,64 proc. balsų.

Vilniaus rajone reikės antrojo turo: suskaičiavus visus balsus pirmoje vietoje esantis LLRA-KŠS kandidatas Waldemar Urban surinko 46,63 proc., antroje vietoje – socialdemokratas Robert Duchnevič su 24,84 proc.

Neringos meru išrinktas demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Darius Jasaitis, surinkęs 52,88 proc. balsų.

Prienų rajono meru pirmąjame ture „per plauką“, surinkus 50,04 proc. balsų, išrinktas socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas. Antroje vietoje su 15,5 proc. liko Loreta Jakinevičienė. LSDP teks 12 mandatų taryboje, 5 – „Vardan Lietuvos“, 3 – LVŽS, po 2 – TS-LKD ir Lietuvos regionų partijai, vieną turės Krikščionių sąjunga.

Benkunskas didina atotrūkįVilniaus miesto mero rinkimuose skirtumas tarp lyderių auga. Suskaičiavus 119 iš 156 apylinkių balsus, Valdas Benkunskas turi 29,69 proc. balsų, o antroje esantis Artūras Zuokas – 21,82 proc. Mykolui Majauskui tenka 10,72 proc. balsų.

Nuo 2015 metų Kaune vadovaujantis meras Visvaldas Matijošaitis turi 58,4 procento balsų, ir greičiausiai jau yra nebepavejamas – duomenis atsiuntė 72 iš 89 apylinkių.

Kelmėje antras turas bus: suskaičiavus visus balsus, su 49,7 proc. pirmauja partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas Ildefonsas Petkevičius. Su juo grumsis socialdemokratas Stasys Jokubauskas, kuris pirmajame ture surinko 15,15 proc.

Vitalijus Gailius laimėjo mero rinkimus Joniškio rajone – surinko 50,93 proc. visų balsų. Taryboje daugiausia mandatų iškovojo Liberalų sąjūdis (10 mandatų), toliau rikiuojasi LSDP su 8 mandatais, LVŽS – 5 mandatai, TS-LKD – 1 mandatas, DP – 1 mandatas.

Vilniaus mieste, suskaičiavus 87 iš 156 apylinkių balsus: Valdas Benkunskas – 27,78 proc., Artūras Zuokas – 22,32 proc., Mykolas Majauskas – 10,65 proc.

Klaipėdos mieste dar sykį keičiasi lyderiai Drama tęsiasi Klaipėdos mieste – naujausiais duomenimis, suskaičiavus 48 iš 54 apylinkių balsus, priekyje Arvydas Vaitkus su 24,18 proc. balsų. Antroje vietoje – konservatorius Audrius Petrošius su 20,87 proc., dėl šios pozicijos taip pat grumiasi ir Remigijus Žemaitaitis, turintis 20,4 proc. balsų.Taryboje mandatai pasiskirsto taip: politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“ gautų 8 mandatus, partija „Laisvė ir teisingumas – 7, TS-LKD – 7, LS –3, LVŽS – 3, LSDP – 3.

Švenčionyse, suskaičiavus 21 iš 25 apylinkės rezultatus, švenčia partijos „Laisvė ir teisingumas“ iškeltas meras Rimantas Klipčius, surinkęs 61,66 proc. Jis šias pareigas eina nuo 2015 metų.

Armonaitė: iš mūsų, ko gero, nebus palaikymo ZuokuiKonservatorių kandidatas į merus Valdas Benkunskas ir partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas į merus Artūras Zuokas jau paskelbė pergales, kad pateks į antrąjį rinkimų turą.Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė suabejojo, ar partija reikš palaikymą A. Zuokui.„Aš be jokios abejonės kaip vilnietė, ne kaip partijos pirmininkė, neabejoju ir neabejojau, kad Tomas Vytautas Raskevičius buvo geriausias pasirinkimas šiuose rinkimuose. Ir man nuoširdžiai ir neramu, ir, aišku, įdomu, kaip galimi II turo kandidatai žiūrės į mūsų partijos programas.Aš sunkiai įsivaizduoju ir, ko gero, nebus palaikymo Artūrui Zuokui, bet ir Valdui Benkunskui klausimų turėtume – švietimas, prioritetų kol kas nematėme. Bet, matyt, dar sulaukime finalizuotų rezultatų ir tada kalbėsime, bet programa tikrai yra pagrindinis dalykas, į ką kreipiame dėmesį“, – ragino A. Armonaitė.Ji tikino, kad partija į rezultatus žiūri ramiai.„Nesidarykim jokių išvadų, visų rezultatų sulaukim. Matom, Vilniuje, manau, tas rezultatas gerės, nes plaukia toliau rezultatai. Kaune šviečiasi frakcija, bet irgi sulaukime rezultato, Elektrėnuose – antras turas, žiūrime į priekį ramiai“, – sakė A. Armonaitė.Į tai, kad po šių rinkimų bus laidojančių Laisvės partiją, A. Armonaitė atkirto, kad tai nesvarbu – esą laidojo ir anksčiau.„Buvo [taip sakančių] prieš partiją sukuriant, prieš Seimo rinkimus, po Seimo rinkimų kitą dieną, savivalda lygiai tas pats – tai nesvarbu. Svarbiausia, kad partija toliau yra drąsi, atstovauja laisvės, ateities idėjoms, pasitikėjimo žmogumi, daug dėmesio skiriame programai <...> ir yra žmonių, kurie ja tiki, ir kol bus bent vienas žmogus, kuris tiki, tol Laisvės partija dalyvaus politikoje – jų tikrai bus daug daugiau“, – komentavo partijos lyderė.Nepaisant to, kad pergalė nesišviečia, T. V. Raskevičių partijos kolegos pasveikino su plojimais. Pastarasis kreipdamasis į bendražygius padėkojo ir kalbėjo apie tikslus nacionaliniu mastu.„Rinkiminės kampanijos metu sakiau, kad padarysime taip, kad Vilniaus širdis plaktų taip, kaip plakė iki šiol. Po šios nakties mes kartu su Laisvės partija padarysime taip, kad plaktų ne tik Vilniaus širdis, padarysime taip, kad plaktų visa Lietuva.Mes toliau kovosime už žmogaus teises, už vakarietišką ir ateitį orientuotą Lietuvą, nes ateitis jau atėjo ir dabar reikia, kad visi tuo patikėtų“, – dėstė T. V. Raskevičius.

Šakiuose, suskaičiavus balsus visose apylinkėse, paaiškėjo kandidatai į merus antrajame ture. Jais tapo konservatorius Edgaras Pilypaitis, surinkęs 34,5 proc. balsų, ir LVŽS atstovas Raimondas Januševičius (29,5 proc.).Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 8, TS-LKD – 8, LSDP – 7, Lietuvos regionų partija – 1, politinis komitetas „Vieningi zanavykai“ – 1.

Intriga išlieka Prienuose, Radviliškyje, Skuode, Šakiuose, Šiaulių rajoneDalyje mažesnių rajonų vis dar sprendžiasi, kas taps meru, ar prireiks antrojo turo, o skirtumai tarp gautų balsų yra labai nedideli.Prienuose suskaičiavus 24 iš 27 apylinkių balsus, 49,09 proc. balsų turi socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas. antra – Loreta Jakinevičienė iš demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (18,46 proc.)Radviliškio rajone, suskaičiavus 24 iš 28 apylinkių rezultatus, mero rinkimuose pirmauja Jolanta Margaitienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, 22,93 proc.), o dar sprendžiasi, kas su ja susigrums antrajame ture: socialdemokratas Kazimieras Račkauskis iš LSDP turi 16,86 proc., balsų, Vytautas Krikščiūnas iš LVŽS turi 16,43 proc., nedaug atsilieka Gediminas Lipnevičius iš Lietuvos regionų partijos, su 14,75 proc.Skuode, suskaičiavus 20 iš 22 apylinkių balsus, 34,97 proc. balsų turi Stasys Gutautas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga , dėl teisės su juo grumtis antrame ture varžosi Žydrūnas Ramanavičius, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (23,1 proc.) ir Audronė Pitrėnienė iš Lietuvos regionų partijos (20,08 proc.)Šakiuose suskaičiuoti 31 iš 32 apylinkių balsai, mero rinkimuose pirmauja Edgaras Pilypaitis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (34,28 proc.), antras Raimondas Januševičius iš LVŽS (29,29 proc.), dar į antrą turą įšokti gali ir Darius Jakavičius, Lietuvos socialdemokratų partija (28,79 proc.).Šiaulių rajone, suskaičiavus 37 iš 39 apylinkių balsus, išlieka intriga, ar reikės antrojo turo: mero rinkimuose stipriai pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas, dabartinio mero pavaduotojas, Česlovas Greičius su 50,65 proc. balsų. Antras – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Darius Simonavičius, teturi 10,85 proc. balsų.

Paaiškėjo Panevėžio rajono taryba, antrame ture: Pocius ir ToliušisSuskaičiavus visus balsus, Panevėžio rajone mero rinkimuose prireiks antrojo turo – jame susigrums socialdemokratas Antanas Pocius, surinkęs 31,4 proc. balsų, ir LVŽS atstovas Edmundas Toliušis, surinkęs 30,57 proc. balsų.Tarybos narių rinkimuose mandatai galutinai išsidėlioja taip: LVŽS – 9, LSDP – 7, TS-LKD – 4, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, LS – 2, DP – 1.

Zuokas švenčia: Vilnius konservatoriaus mero tikrai neturėsSavo pergale tikintis A. Zuokas teigia, kad konservatoriaus mero Vilnius tikrai neturės. Politikas taip pat negaili gerų žodžių Liberalų sąjūdžio kandidatei Eglei Radvilei, kurią įvardija rinkimų kampanijos atradimu ir žada su ja kalbėti apie bendrumą jau kitą savaitę.„Mes esame antrame ture, mes laimėsime antrąjį turą“, – štabe esantiems bendražygiams sakė A. Zuokas, o šie žodžiai buvo palydėti gausiais plojimais.Kaip žurnalistams komentavo politikas, jis yra tikras, kad antrame rinkimų ture susikaus su konservatoriumi V. Benkunsku ir laimės.„Mano rinkėjai eina balsuoti jau trečią kartą, dėl to aš esu antrame ture. Jie yra aktyvūs, jie nori pokyčių. Taip pat neabejoju, kad dalis tų rinkėjų, kurie šiandien turėjo tarp savo partijos kandidato, parems mano kandidatūrą ir tikrai Vilniuje nebus meras konservatorius“, – sakė A. Zuokas.Jis teigė užėjęs pasisveikinti į Laisvės partijos bei Liberalų sąjūdžio štabus. Beje, liberalų kandidatei Eglei Radvilei A. Zuokas negailėjo gerų žodžių. „Su ja susitiksime kitą savaitę, kalbėsime apie bendrumą, turėjau aplankyti kaimynus. Neskubinkime įvykių, dar rezultatų neturime, bet Eglė Radvilė man šioje rinkimų kampanijoje yra atradimas, ji tikrai man yra padariusi gerą įspūdį, plius turi tam tikras žinias bei kompetencijas, kurių reikia Vilniaus miestui, ir bendrai – esame liberalai, tai ir turime kartu dirbti“, – komentavo A. Zuokas.Visgi politikas neatskleidė, ar kviečia E. Radvilę.„Aš tai nesakau. Sakau, kad vertinu ir dėl to nuvažiavau, pasveikinau, gražiai pabendravome, kitą savaitę turėsime diskusijas“, – sakė A. Zuokas.Buvęs meras įsitikinęs savo pergale.„Ką bedarytų, Vilniaus mieste konservatorių mero nebus“, – akcentavo jis.„Konservatoriai taip pat turi savo lubas ir jie žino, kad jos yra gana žemos – tikrai žemesnės nei čia (A. Zuoko štabe – aut. p.)“, – paaiškino A. Zuokas.

Vilniuje – intriga dėl patekimo į tarybąVilniuje suskaičiavus 36 iš 156 apylinkių balsus mero rinkimuose toliau pirmauja Valdas Benkunskas (26,31 proc.) ir Artūras Zuokas (23,16 proc.). Jų pagrindiniais konkurentais laikyti Mykolas Majauskas (10,23 proc.) ir Tomas Vytautas Raskevičius (8,41 proc.) smarkiai atsilieka. Vis dar išlieka intriga, ar į miesto tarybą pateks ant 4 proc. ribos balansuojantis Nacionalinis susivienijimas (4,21 proc.), šiuo metu jie gautų 3 mandatus. Patekti šansų turi ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (3,96 proc.), Darbo partija (3,55 proc.) bei Liberalų sąjūdis (3,28 proc.). Pergalę su 16 mandatų švęstų TS-LKD, toliau su 10 mandatų rikiuotųsi LLRA-KŠS ir „Laisvė ir teisingumas“, 7 mandatus turėtų Laisvės partija, 5 – LSDP.

Juozapaitis įvertino rinkimus Kaune: tai pavojinga valstybeiTėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos kandidatas į Kauno merus Vytautas Juozapaitis, paklaustas, kaip vertina savivaldos tarybų ir merų rinkimų rezultatus, neslėpė nusivylimo.„Apgailėtinas rezultatas. Aš nekvestionuoju kauniečių pasirinkimo. Tai yra demokratiškai išrinktas meras <...>, bet į Lietuvą atvažiuoja visa NATO vadovybė ir bus labai įdomu pristatyti Kauną, antrą pagal dydį NATO valstybės miestą, kuriam vadovauja žmogus, turintis verslą Rusijoje, mokantis ten mokesčius ir padedantis žudyti ukrainiečius, kuris negali viešai ištarti, kieno yra Krymas“, – komentavo V. Juozapaitis. Kandidatas įspėjo, kad dar viena jo konkurento dabartinio Kauno mero Visvaldo Matijošaičio kadencija būtų „ėjimas į autoritarinį režimą“ ir gali „turėti pasekmių“.„Tai yra labai pavojinga ne tik Kaunui, bet ir valstybei, nes tai yra nacionalinio saugumo klausimas“, – teigė V. Juozapaitis, žadėjęs, kad bus vykdoma parlamentinė kontrolė, taip pat mero veiksmai stebimi Kauno miesto Taryboje.Kažkada Kaunas buvo vadinamas konservatorių bastionu. Vis dėlto panašu, kad jau trečią kadenciją meras bus ne TS-LKD partijos atstovas. Paklaustas, kas, jo nuomone, tai lemia, V. Juozapaitis sakė: „Sunku pasakyti. Prieš dvejus metus Kaune mūsų partija laimėjo šešias iš septynių apygardų. Turint omeny nacionalinę politiką – rinkimus į Seimą. Mums atrodė, kad vertybinis lūžis įvyko ir Kaunas sugrįžo prie TS-LKD, iš kur niekada ir nebuvo išėjęs. Bet tas Stokholmo sindromas, kai [renkama] ar iš inercijos, ar turint kažkokių saitų, kurie neleidžia paleisti šito mero.Kita vertus, dar yra psichologinis dalykas, kuomet neretai žmonės išrenka į valdžią arba panašius į save, arba šiek tiek prastesnius, kad galėtų parodyti: „Va, žiūrėkite, koks mūsų viršininkas. Ko jūs norite iš mūsų?“Juolab, kad Kaune ne pirmą kartą renkami nevienareikšmiškai vertinami žmonės: prisiminkite Vytauto Šustausko istoriją, kai jį rinko tiek į miesto tarybą į merus, į Seimą. Tai galėjo būti kaip protesto ženklai. O galbūt čia suveikė aukos sindromas, kai visi eina prieš vieną kandidatą ir aš įsivaizduoju, kad pagailo to žmogaus“, – svarstė V. Juozapaitis.Vis tik jis pripažino, kad V. Matijošaitis vertas ir pagyrų kaip verslininkas, sukūręs verlo imperiją, taip pat politikas, kuris esą nuveikė neblogų darbų.„Bet pastarieji metai, kai jis vienareikšmiškai, net sakyčiau ciniškai koloboruoja su profašistine Rusija. Tai kelia labai daug klausimų. Tai yra ir nacionalinio saugumo klausimas. Gal reikia daugiau kalbėti su kauniečiais. Mes tikrai nepasiekėme visų bendruomenių“, – sakė V. Juozapaitis.

Visagine suskaičiavus balsus iš visų apylinkių jau aišku, kad mero rinkimuose prireiks antrojo turo. Pirmajame ture laimėjo dabartinis meras Erlandas Galaguzas (31,88 proc.) iš LVŽS, kuris grumsis su antra likusia „Laisvės ir teisingumo“ kandidate Dalia Štraupaitė (24,18 proc.). Labai nedaug nuo jos atsiliko liberalas Jevgenijus Šuklinas (22,53 proc.). Taryboje 6 mandatus turės LVŽS, po 5 - „Laisvės ir teisingumo“ bei Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų koalicija „Visaginiečių koalicija“. 3 mandatus gavo Lietuvos regionų partija, po 2 – LLRA-KŠS, LSDP ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Zuokas atvyko pas „laisviečius“: tiki, kad nesunkiai nugalės BenkunskąSekmadienį kiek po vidurnakčio Laisvės partijos būstinėje apsilankė partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas į merus Artūras Zuokas: sakė atvyko pasisveikinti su kolegomis.„Buvau Liberalų sąjūdžio būstinėje, pasveikinau Eglę, visą komandą, sakau, reikia užeiti ir pas kolegas šalia, kad niekas paskui neįsižeistų“, – žurnalistams komentavo A. Zuokas.Jis teigė esąs užtikrintas, kad pateks į antrąjį merų rinkimų turą: „Esu tikras.“„Kaip prognozavome, [konkurentas] greičiausiai bus Valdas Benkunskas“, – pažymėjo A. Zuokas.Jis sakė nemanantis, kad V. Benkunską antrame ture įveikti bus sunku.„Bendros nuodėmės, kurios slegia [dabartinį merą] Remigijų Šimašių, dalis jų priklauso ir jam. Jeigu vilniečiai nori realių pokyčių, nori, kad keistųsi tai, kas labiausiai erzina, pasirinkimas turėtų būti aiškus“, – komentavo A. Zuokas.Bendrai partijos pasirodymą savivaldos rinkimuose jis įvertino neblogai.„Jau turime du merus, kurie išėjo iš pirmojo turo“. – sakė A. Zuokas.Tie merai: Kelmės rajone – Ildefonsas Petkevičius, Švenčionių rajone – Rimantas Klipčius.

Šiaulių meras didelės konkurencijos nesulaukė Šiaulių mieste mero rinkimus užtikrintai laimi dabartinis meras Artūras Visockas iš politinio komiteto Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“. Suskaičiavus 22 apylinkių iš 34, jam tenka 66,51 proc. balsų. Antroje vietoje lieka konservatorius Martynas Šiurkus su 9,09 proc. balsų.Išankstiniais duomenimis, tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“ – 18, TS-LKD – 4, LVŽS – 3, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, LSDP – 2, „Šiaulių labui“ – 2.

Pasvalio antras turas: konservatorius Gegužinskas ir Trinskienė iš „Vardan Lietuvos“Suskaičiavus 22 iš 35 apylinkių duomenis, Pasvalio rajone mero rinkimuose su 41,93 proc. balsų pirmauja dabartinis meras Gintautas Gegužinskas (TS-LKD). Jis antrame ture susigrums su antroje vietoje esančia Neringa Trinskienė iš demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jai tenka 26,09 proc. balsų. Trečioje lieka Linas Kruopis iš Lietuvos regionų partijos (12,85 proc.)Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: TS-LKD – 9, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 6, Lietuvos regionų partija – 3, LVŽS – 3, LSDP – 2, DP – 2.

Vilniaus rajonas – arti sensacijos Vilniaus rajone gali įvykti tai, ko čia seniai nebuvo, suskaičiavus 39 ir 54 apylinkių, gali būti, kad čia sulauksime antrojo turo. Čia 2 dešimtmečius karaliavo lenkų kandidatė Marija Rekst, kuri nusprendė nebekandidatuoti. Jos įpėdinis – Waldemaras Urbanas (52,12 proc.) užtikrintai pirmauja, tačiau jis gali ir nelaimėti pirmajame ture. Antras – LSDP kandidatas Robertas Duchnevičius (25,63 proc.), trečias Gediminas Kazėnas (11,53 proc.) Taryboje čia daugumą turės LLRA-KŠS su 20 mandatų, LSDP – 7 mandatai, Centro dešinės koalicija (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis, Laisvės partija) (12,27 proc.).

Tomaševskis: šansai tapti meru yra Po pirmojo savivaldybių merų ir rinkimų turo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) partijos pirmininkas ir kandidatas į Vilniaus miesto merus Valdemaras Tomaševskis džiaugiasi partijos surinktais balsais 11 savivaldybių kurių rinkimuose partija dalyvavo. Visgi, pasak jo, dominuojančios pozicijos Vilniaus mieste partija neturės.„Šalčininkų rajone mes laimime pirmame ture ir surenkame apie 75 – 80 proc. balsų. Turėsime daugumą, aišku, taryboje. Turėsime virš dešimties tarybos narių Vilniaus rajone. Kol kas turime apie 50 proc. balsų. Tai gali antro turo ir neprireikti. Ir mandatų irgi maždaug daugiau negu pusė nusimato“, – LLRA-KŠŠ būstinėje žurnalistams komentavo politikas.„Pagal mūsų duomenis, Lietuvos mastu surenkame bent 5 procentus visų balsų, nors savo sąraše turėjome tik 11 savivaldybių“, – pridūrė jis.LLRA-KŠS partijos pirmininkas teigė, kad ankstyvieji, poros apylinkių duomenimis, paremti rezultatai nupiešia daug geresnį vaizdą, negus bus iš tikrųjų. Bet, jo manymu, galima tikėtis, kad po rinkimų LLRA-KŠS Vilniaus miesto taryboje turės 8 mandatus.

Plungėje laimi KlišonisPlungėje suskaičiavus 25 iš 28 apylinkių balsus, mero rinkimuose laimi dabartinis meras Audrius Klišonis iš Liberalų sąjūdžio (53,26 proc.). Antroje vietoje liekantis Mindaugas Kaunas iš politinio komiteto „Vieninga Plungė“ surinko 22,69 proc. balsų. Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LS – 12, politinis komitetas „Vieninga Plungė“ – 6, LVŽS – 3, LSDP –2, TS-LKD –2.

Šiuose rinkimuose aiškėja ir žmogus, kuriam, galimai, labiausiai nepasisekė. Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius kol kas renka 49,77 proc. Toks rezultatas suskaičiavus balsus 34 iš 36 apylinkių. Iki tol meras užtikrintai pirmavo, tačiau dabar, jei rezultatas nepasikeis, reikės antro turo.

Druskininkuose laimėjo R. MalinauskasDruskininkuose iš 14 apylinkių duomenis pateikė 8. Rinkimus laimėjo dabartinis meras R. Malinauskas – 75,91 proc. Antras liko konservatorius Gerardas Sokolovas – 9,99 proc.Taryboje daugiausia 18 mandatų gavo R. Malinausko vedamas komitetas „Už Druskininkus“. Po 2 mandatus gavo konservatoriai, socialdemokratai, „valstiečiai“. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ gavo 1 mandatą.

Šiaulių rajone valstietis Greičius taikosi išvengti antro turoŠiaulių rajone išlieka intriga, ar reikės antrojo turo: mero rinkimuose stipriai pirmauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas, dabartinio mero pavaduotojas, Česlovas Greičius su 51,11 proc. balsų. Antras – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Darius Simonavičius, jis turi 10,44 balsų.Duomenis pateikė 35 iš 39 apylinkių.Dvi kadencijas pareigas ėjęs Šiaulių rajono meras „valstietis“ Antanas Bezaras anksčiau pranešė, kad į trečią kadenciją nekandidatuos.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 12, LSDP – 3, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, TS-LKD – 2, DP – 2, LS – 2, Lietuvos regionų partija – 2.

Karbauskis: rezultatai normalūs„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pirminius savivaldos rinkimų rezultatus teigė vertinantis normaliai.„Dar labai daug rezultatų trūksta, bet vertinu normaliai“, – Delfi sakė jis.„Bet tik po antro turo bus aišku, kiek jų laimės mandatus. Gal tas rezultatas bus geresnis, bet tai nelabai kažką dabar pasakytų. Manau, suskaičiuos balsus, bus aišku, kiek ir kurios partijos surinko balsų ir mandatų gavo, tada bus galima vertinti.Merai nėra, man atrodo, pagrindinis rodiklis. Aišku, kuo turi daugiau merų, tuo geresni rezultatai garantuoti – Socdemų rezultatas ir yra tame, kad jie turi daug merų, turi geresnę administracinę galimybę“, – kalbėjo R. Karbauskis.Jo matymu, „valstiečiai“ savo frakcijas savivaldybių tarybose tikrai turės Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.„Tik neaišku, kaip Vilniuje, bet Vilniuje kol kas mažai duomenų“, – pridūrė R. Karbauskis.

Benkunskas jau mąsto apie II turąKonservatorių kandidatas sostinės mero rinkimuose Valdas Benkunskas sako, kad vertinant partijos stebėtojų rinkimų apylinkėse teikiamus duomenis, panašu, jog jis patenka į antrą rinkimų turą Vilniuje. „Kol kas šiai dienai, šiai minutei esu sulaukęs daugiausiai vilniečių pasitikėjimo, Tėvynės sąjungos frakcija kol kas irgi, atrodo, kad lyderiauja. Jei ta tendencija išsilaikys, matyt, jau galime kalbėti apie tai, kad antrame ture po dviejų savaičių būsime“, - kalbėjo jis. VRK kol kas yra suskaičiavusi tik 11 Vilniaus apylinkių balsus. Kol kas rinkimų rezultatai rodo, kad V. Benkunskas rungsis su Artūru Zuoku. „Mes siūlome vilniečiams žiūrėti į priekį ir rinktis ateitį, nesižvalgyti atgal, neieškoti praeities šmėklų“, - paklaustas, kaip žada laimėti prieš A. Zuoką antrame ture, kalbėjo jis. V. Benkunskas pabrėžė, kad antrame ture kova prasideda nuo nulio, todėl svarbu, kad vilniečiai aktyviai balsuotų antrame ture.

Šalčininkų rajono mero darbą tęs Zdzislav PalevičSuskaičiavus 27 iš 35 apylinkių balsus, aiškus Šalčininkų rajono mero rinkimų laimėtojas – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Zdzislav Palevič turi 85,43 proc. balsų. Antroje vietoje esanti Darbo partijos atstovė Alicija Ščerbaitė tepritraukė 10,32 proc. rinkėjų. Z. Palevič rajono meru dirba nuo 2009-ųjų. Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LLRA-KŠS – 23, DP –3.

Raseiniuose antrajame ture – konservatorius Bautronis ir valstietis NekrošiusSuskaičiavus 40-ies iš 46 apylinkių balsus, Raseinių rajone mero rinkimuose pirmauja Andrius Bautronis iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (34,2 proc.). Antroje vietoje – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltas Arvydas Nekrošius (21,88 proc.). Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LSDP –6, LVŽS – 6, TS-LKD – 6, Lietuvos regionų partija – 3, DP – 2, politinis komitetas „Tau, kraštieti!“ – 2.

Jau galinčių švęsti merų sąrašasSekmadienio vakarą jau paaiškėjo, kuriose šalies savivaldybėse antrojo rinkimų turo į mero postą neprireiks. Štai Akmenės rajone pergalę jau švenčia dabartinis meras Vitalijus Mitrofanovas. Naujausiais duomenimis, šis LSDP atstovas surinko per 63 procentus balsų. Jonavos rajone pergalę pirmame rinkimų ture taip pat švenčia LSDP atstovas ir dabartinis meras Mindaugas Sinkevičius. Naujausiais duomenimis, jis surinko per 70 procentų balsų. Kauno rajone, suskaičiavus daugiau nei pusę apylinkių balsų, pergalę jau beveik džiaugtis gali dabartinis rajono meras, LSDP atstovas Valerijus Makūnas. Naujausi duomenys rodo, kad jis surinko beveik 64 procentus balsų. Kretingos rajone didžiule persvara laimi ir pergale jau beveik gali džiaugtis dabartinis meras Antanas Kalnius. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsų, jo rezultatas – daugiau nei 54 procentai, per artimiausias varžovas kol kas surinko tik apie 9 procentus. Marijampolėje LSDP atstovas, dabartinis meras Povilas Isoda taip pat gali švęsti naują kadenciją. Jis kol kas surinko kiek mažiau nei 60 procentų, artimiausias varžovas – apie 14 procentų. Pakruojo rajone pergalę taip pat švenčia LSDP atstovas, dabartinis meras Saulius Margis. Jis surinko apie 65 procentus. Birštone iš 3 apylinkių duomenis pateikė dvi. Ir matyti, kad užtikrintai laimi esama merė, socialdemokratė Nijolė Dirginčienė – 64,20 proc.Plungėje suskaičiavus 23 iš 28 apylinkių balsus, mero rinkimuose užtikrintai pirmauja dabartinis meras Audrius Klišonis iš Liberalų sąjūdžio (52,46 proc.), antras – Mindaugas Kaunas iš politinio komiteto „Vieninga Plungė“ su 22,81 proc. balsų.Molėtų rajone suskaičiavus 21 iš 24 apylinkių balsus, neginčijamas lyderis Saulius Jauneika 54,28 proc., nuo jo milžinišku skirtumu atsilieka Mindaugas Kildišius. Tauragės rajone panašu, kad miestui ir toliau vadovaus dabartinis meras liberalas Dovydas Kaminskas (69,43 proc.).Kazlų Rūdoje nugalėtojas praktiškai aiškus. Suskaičiavus 11 iš 14 apylinkių balsus, dabartinis meras Mantas Varaška surinko pr 70 procentų balsų. Merų rinkimus Alytaus mieste laimi dabartinis meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis. Panevėžio mieste be konkurencijos pirmauja dabartinis meras Rytis Mykolas Račkauskas iš politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“, jis per 60 proc. balsų.

Panevėžio meras laimi rinkimusSuskaičiavus 15-os iš 29 apylinkių rezultatus, Panevėžio mieste be konkurencijos pirmauja dabartinis meras Rytis Mykolas Račkauskas iš politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“, jis turi 62,89 proc. balsų. Antras – Deividas Labanavičius iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, jis teturi 9,66 proc. balsų). Panevėžio m. tarybos narių rinkimuose pirmauja politinis komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ su 14 mandatų ir 47 proc. balsų, antroje vietoje yra TS-LKD su 3 mandatais, toliau LVŽS – 3 mandatai, LSDP – 2 mandatai, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, politinis komitetas „Panevėžio labui“ – 1, LS – 1, Lietuvos žaliųjų partija – 1 mandatas.

Utenoje – netikėtumasUtenoje kone 20 metų karaliavęs Alvydas Katinas (15,24 proc.) šįkart gali net nepatekti į antrą turą. Kol kas pirmas – Marijus Kaukėnas (35,84 proc.), antras – Vitalijus Šeršniovas (23,95 proc.).Daugiausiai 8 mandatus gali gauti politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“, su 6 mandatais „Stipri Utena“, LSDP – 4, TS-LKD – 3, po 2 – LVŽS ir demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Alytaus mieste laimėjo N. CesiulisAlytaus mieste iš 22 apylinkių duomenis jau pateikė 11 apylinkių. Merų rinkimus laimi dabartinis meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis (73,22 proc.). Antroje vietoje – konservatorius Andrius Jučas – 6,04 proc. Miesto taryboje daugiausia vietų gavo socialdemokratai – 20 mandatų, antri liko konservatoriai – 4, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2 mandatai, Liberalų sąjūdis – 1 mandatas.

Vilniuje suskaičiavus 12 iš 156 apylinkių balsus toliau pirmauja Valdas Benkunskas (26,98 proc.), antras – Artūras Zuokas (22,39 proc.). Smarkiai atsilieka pagrindiniais jų konkurentais laikyti Mykolas Majauskas (9,56 proc.) ir Tomas Vytautas Raskevičius (10,14 proc.) Tarybos narių rinkimuose kol kas geriausiai atrodo TS-LKD su 18 mandatų, po 10 mandatų gautų LLRA-KŠS ir A. Zuoko „Laisvė ir teisingumas. Ketvirti liktų Laisvės partija su 9 mandatais, 4 mandatus gautų LSDP.

Skvernelis vis dar tiki, kad demokratai sostinėje turės frakcijąDemokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis džiaugiasi partijos rezultatais. „Pranoksta lūkesčius, nes vis tiek tai yra naujas startas – nauja struktūra, nauji žmonės, jokios patirties, buvo didelio nerimo. Kai kuriuose rajonuose yra tam tikras nusivylimas, o kai kur – malonus siurprizas“, – Delfi sakė politikas.S. Skvernelis teigė kol kas vis dar tikintis, kad demokratai sostinėje turės frakciją.„Vis dar tikime. O dėl merų... Panašu, kad tas tandemas (V. Benkunskas ir A. Zuokas) ir turėtų būti“, – pridūrė politikas.

Palanga pateikė pirmuosius rezultatus: pirmauja dabartinis meras VaitkusPalanga, suskaičiavus 1 apylinkės iš 6-ių balsus, tęsia tradiciją rinkti esamą merą – pirmauja dabartinis meras Šarūnas Vaitkus iš TS-LKD su 53,45 proc. balsų. Antroje vietoje – socialdemokratė Svetlana Grigorian, su 17,58 proc. balsų.

Buvęs Jonavos meras laimėjo rinkimusJonavoje iš 26 apylinkių balsus jau suskaičiavo 18. Esamas meras, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius laimi rinkimus – 72,24 proc. Antroje vietoje – Liberalų sąjūdžio atstovas Žilvinas Galimovas – 8,21 proc.Taryboje mero vedami socdemai gavo 16 mandatų. „Valstiečiai“ gavo 3, po 2 mandatus gavo konservatoriai ir Liberalų sąjūdis. Komitetas „Mūsų Jonava“ ir Darbo partija – po 1 mandatą.

Plungėje Klišoniui, tikėtina, nereikės antro turo Plungėje suskaičiavus 23 iš 28 apylinkių balsus, mero rinkimuose užtikrintai pirmauja dbartinis meras Audrius Klišonis iš Liberalų sąjūdžio (52,46 proc.), antras – Mindaugas Kaunas iš politinio komiteto „Vieninga Plungė“ su 22,81 proc. balsų. Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LS – 12, politinis komitetas „Vieninga Plungė“ – 6, LVŽS – 3, LSDP –2, TS-LKD –2.

Birštone laimėjo buvusi merė N. DirginčienėBirštone iš 3 apylinkių duomenis pateikė dvi. Ir matyti, kad užtikrintai laimi esama merė, socialdemokratė Nijolė Dirginčienė – 64,20 proc. Antroje vietoje liko Lietuvos regionų partijos atstovas Helmanas Lik.Taryboje N. Dirginčienės vedami socdemai turi 10 mandatų, Lietuvos regionų partija gavo 4 mandatus, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 1 mandatą.

Vilniuje į priekį veržiasi BenkunskasVilniuje suskaičiavus 7 iš 156 apylinkių balsus į priekį veržiasi Valdas Benkunskas (26,39 proc.), antras – Artūras Zuokas (22,71 proc.). Pagrindiniais jų konkurentais laikyti Mykolas Majauskas (9,99 proc.) ir Tomas Vytautas Raskevičius (9,33 proc.) nerenka net 10 proc. balsų. Tarybos narių rinkimuose kol kas geriausiai atrodo TS-LKD su 17 mandatų, po 10 mandatų gautų LLRA-KŠS ir A. Zuoko „Laisvė ir teisingumas. Ketvirti liktų Laisvės partija su 7 mandatais, 4 mandatus gautų LSDP, 3 – Nacionalinis susivienijimas.

Šalyje aiškiai pirmauja LSDPSuskaičiavus balsus iš 1206 apylinkių (kai iš viso jų yra 1927) aiškėja, kad daugiamandatėse apygardose visoje Lietuvoje pirmauja LSDP. 23.15 val. LSDP renka 23,19 procento, LVŽS – 13,38 procento, TS–LKD: 12,04 procento.

Mitalas: Vilniuje turėsime antrą pagal dydį frakcijąSeimo Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas pakomentavo pirminius savivaldos rinkimų rezultatus. Jo spėjimu, Laisvės partija Vilniaus miesto savivaldybėje turės antrą pagal dydį frakciją (šiuo metu turi didžiausią), partijos kandidatui į merus Tomui Vytautui Raskevičiui kol kas – žinios nekokios.„Vilniuje kova vyksta, mes turime rezultatus be išankstinio balsavimo, ten Tomui Raskevičiui dar reikia šiek tiek pasitempti, – kalbėjo V. Mitalas. – Iš visų rezultatų, kurie yra partijų balsavime, aš manau, mes drąsiai galime daryti prielaidą, kad Laisvės frakcija bus antra didžiausia taryboje. Toks yra mano spėjimas, jis dar nepatvirtintas, negalutinis.“Laisvės partija, pasak V. Mitalo, turi pagrindo manyti, kad į antrąjį turą pateks kandidatė į merus Elektrėnuose Silva Lengvinienė, taip pat, kad Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje partija turės tarybos narių.

Panevėžio rajone antrame ture: Toliušis ir PociusSuskaičiavus 36 apylinkių iš 40-ies balsus, Panevėžio rajone mero rinkimuose pirmauja– Edmundas Toliušis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (30,74 proc.), jam įkandin lipa Antanas Pocius iš Lietuvos socialdemokratų partijos (30,25 proc.)Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 9, LSDP – 6, TS-LKD – 4, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, LS – 2, DP – 2.

Molėtų rajone nugalėtojas aiškus Molėtų rajone suskaičiavus 21 iš 24 apylinkių balsus, neginčijamas lyderis Saulius Jauneika 54,28 proc., nuo jo milžinišku skirtumu atsilieka Mindaugas Kildišius 10,87 proc.Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai gauna 10 balsų iš 21, antri Lietuvos socialdemokratų partija 3.

Pakruojo meru dirbti lieka MargisPakruojo rajone suskaičiavus 30-ies iš 35 apylinkių balsus, užtikrintai mero rinkimuose pirmauja dabartinis meras Saulius Margis iš Lietuvos socialdemokratų partijos (65,84 proc. balsų). Antroje vietoje esantis Saulius Gegieckas iš partijos „Laisvė ir teisingumas“ turi 12,32 proc. balsų. Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LSDP – 14, LVŽS – 2, LS –2, TS-LKD – 2, partija „Laisvė ir teisingumas“ –1.

Zarasų rajone – liberalės ir socialdemokrato dvikovaZarasų rajone jau yra rezultatai 12 iš 18 apylinkių. Jei niekas nesikeis, antrame ture turėtų susigrumti dabartinis meras socialdemokratas Nikolajus Gusevas (26,45 proc.) ir liberalė Nijolė Guobienė (26,20 proc.). Trečias – Rimvydas Podolskis (10,8 proc.) iš Darbo partijos. Taryboje LSDP su Liberalų sąjūdžiu kol kas dalinasi po 5 mandatus, su 2 mandatais lieka Darbo partija, Politinis komitetas „Kurk Zarasams“, TS-LKD, LVŽS ir Lietuvos regionų partija. 1 mandatą gali gauti politinis komitetas „Švari savivalda“.

Kauno rajone dabartinis meras artėja į naują kadencijąKauno rajone suskaičiavus 32 apylinkių iš 57 rezultatus, užtikrintos pergalės link žengia dabartinis meras Valerijus Makūnas 64,09 proc., antras Justinas Urbanavičius 11,89 proc.. Mero vadovaujama socialdemokratų partija pretenduoja į 21 vietą taryboje iš 31, antri Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pretenduoja į 5 vietas.

Pasvalyje finišo tiesiojoje: Gegužinskas ir TrinskienėSuskaičiavus 29 iš 35 apylinkių duomenis, Pasvalio rajone mero rinkimuose su 40,9 proc. balsų pirmauja dabartinis meras Gintautas Gegužinskas (TS-LKD). Antroje vietoje – Neringa Trinskienė iš demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, jai tenka 25,82 proc. balsų. Trečioje vietoje lieka Linas Kruopis iš Lietuvos regionų partijos (13,82 proc.)Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: TS-LKD –9, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 6, Lietuvos regionų partija – 3, LVŽS – 3, LSDP – 2, DP – 2.

Petkevičius užtikrintai pirmauja kovoje dėl Kelmės rajono mero pareigų Tik 2021 metų pabaigoje į Kelmės rajono mero kėdę atsisėdęs Ildefonsas Petkevičius turi didelių šansų tęsti darbą.Preliminarūs rinkimų rezultatai, kuriuos VRK gavo iš 29 rinkimų apylinkių rodo, kad už partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatą I. Petkevičių balsavo 51,28 proc. rinkėjų. Antrojoje vietoje yra socialdemokratų atstovas Stasys Jokubauskas, pelnęs 16 proc. rinkėjų balsų. Kelmės rajone yra 35 rinkimų apylinkės.2021 m. I. Petkevičius, kaip pats išsikėlęs kandidatas, dėl mero posto irgi varžėsi su socialdemokratu S. Jokubausku.

Vilniuje suskaičiuoti balsai 4 iš 156 apylinkių rodo, kad antrame ture greičiausiai rungsis Valdas Benkunskas (21,77 proc.) ir Artūras Zuokas (21,53proc.).

Sinkevičius: optimistiškiausios prognozės pildosi, po pirmojo turo galime turėti 7 merusLietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) štabo vadovas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad panašu kad socialdemokratams gali pavykti pagerinti 2019 metų savivaldos rinkimų rezultatus ir po pirmojo turo turėti 7 merų postus. Pasak jo, panašu, kad į antrąjį rinkimų turą pateks 26-28 kandidatai.„Nesakykime op neperšokę griovio, bet drįsčiau iš dabartinės situacijos prognozuoti, kad panašu, kad netgi optimistiškiausios mūsų prognozės (pildosi – ELTA), kad 5-6 merai laimės pirmajame ture gerinamos iki 7 merų. Ir tai rodo kol kas skaičiai jeigu jie nepasikeis“, – žurnalistams sekmadienio vakarą LSDP štabe sakė M. Sinkevičius.„Jau švenčia kolegos ir Jonavoje, ir Vilkaviškyje, ir Birštone, Pakruojyje taip pat žinoma, kad viskas gerai, Akmenėje. Dar kelios savivaldybės“, – pridūrė jis pažymėdamas, kad pergalė švenčiama ir Alytaus savivaldybėje.Taip pat preliminarūs VRK duomenys rodo, kad antrojo turo socialdemokratams gali neprireikti ir Marijampolės savivaldybėje.Socialdemokratas akcentavo, kad tikėtina, kad LSDP pavyks pagerinti 2019 metų savivaldos rinkimų rezultatą.„Tai aš prognozuočiau, kad dabar mes pirmajame ture turėsime išrinktus 6-7 merus, o antrajame ture mes kausimės 26-28 savivaldybėse dėl galimybės tapti meru. Tai kiek iš šių antrųjų turų mums bus sėkmingi, tai visi sėkmingi negalės būti. Duok Dieve, jų bus sėkmingi 10“, – sakė M. Sinkevčius.

Kazlų Rūdoje meras praktiškai aiškusKazlų Rūdoje nugalėtojas praktiškai aiškus. Suskaičiavus 11 iš 14 apylinkių balsus, dabartinis meras Mantas Varaška surinko 71,02 proc. balsų, antroje vietoje esantis Marius Žitukus 10,85 proc.Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda“, kuriam vadovauja M. Varaška, gauna 13 tarybos mandatų iš 21, antri Lietuvos socialdemokratų partija 3 mandatai.

Aiškus laimėtojas Tauragės rajoneTauragės rajone suskaičiavus balsus 20 iš 33 apylinkių, panašu, kad miestui ir toliau vadovaus dabartinis meras liberalas Dovydas Kaminskas (69,43 proc.). Antra – LSDP kandidatė Rita Grigalienė (11,66 proc.), trečia – Virginija Eičienė (9,71 proc.) iš LVŽS. Taryboje daugumą su 11 mandatų kol kas turi Liberalų sąjūdis, po 4 mandatus turėtų gauti LSDP ir LVŽS, po 2 – Lietuvos regionų partija ir TS-LKD. '

Joniškio rajone laimėtojas aiškusJoniškio rajone jau suskaičiuoti balsai 32 apylinkėse iš 36. Dabartinis meras, atstovaujantis Liberalų sąjūdžiui, Vitalijus Gailius užtikrintai laimi su 54,93 proc. Antra – socialdemokratė Vaida Aleknavičienė (25,45 proc.).Taryboje Liberalų sąjūdis turi 10 mandatų, socdemai – 7, „valstiečiai“ – 5, Darbo partija – 2, konservatoriai – 1.

Pagėgiuose Komskis nebe lyderisSuskaičiavus 5 iš 11 apylinkių balsus lyderio pozicijas užleido Kęstas Komskis 31,99 proc. Pirmauja Vaidas Bendaravičius 43,20 proc. Tarybos rinkimuose pirmauja Liberalų sąjūdis 39,04 proc., antri Lietuvos regionų partija 25,72 proc.

Panevėžio rajone antrame ture kovos Pocius ir ToliušisPanevėžio rajone, suskaičiavus 35 iš 40 apylinkių balsus, mero rinkimuose pirmauja Antanas Pocius, Lietuvos socialdemokratų partija (30,91 proc.), labai nedaug atsilieka Edmundas Toliušis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (30,47 proc.). TS-LKD atstovas Kazimieras Algirdas Budrys su 14,58 proc. lieka trečias.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 9, LSDP – 6, TS-LKD – 4, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, DP – 2, LS – 2.

Šimašius nepamena, kad Benkunskas būtų prieštaravęs gatvių siaurinimuiĮ viešbutį sostinės Didžiojoje gatvėje, kur rinkimų rezultatų laukia konservatorių partijos atstovai, atvyko kadenciją baigiantis Vilniaus meras Remigijus Šimašius su žmona Gilma. „Norėjau ir konkurentus, ir partnerius aplankyti, pažiūrėti, kokios čia nuotaikos, kuo gyvena, nes rezultatų per anksti tikėtis iš Vilniaus. Nuotaikos neblogos, pas mus linksmiau, bet ir čia visai gerai“, - žurnalistams kalbėjo jis. Anot R. Šimašiaus, sociologinės apklausos prieš šiuos rinkimus buvo su didelėmis paklaidomis, tai kokia bus tarybos sudėtis, kas išeis į antrąjį turą, tenka tik spėlioti.Meras sakė labiausiai norintis, kad Laisvės partijos kandidatas Tomas Vytautas Raskevičius patektų į antrąjį turą ir pirmadienį būtų galima su partijomis kalbėtis dėl paramos jam. Paklaustas apie galimas koalicijas jis teigė, kad jas dėliojant bus svarbu išsigryninti, kas už ką ir prieš ką vertybine prasme. R. Šimašius teigė, kad būtų labai nustebęs, jei kuri nors partija pakartotų jo komandos sėkmę sostinėje kalbant apie 2019 metais iškovotus tarybos narių mandatus. Kalbėdamas apie V. Benkunską, jis teigė jo kaip vicemero darbą vertinantis gerai. Politikas sakė nepamenantis priekaištų iš savo pavaduotojo dėl gatvių siaurinimo. „Nenoriu jam taikyti, bet yra tokių politikų, kurie garsiai šneka, kad ne, negerai, o paskui tyliai sako, kad viską gerai jis ten daro. Yra dalykų, kurie tobulintini, tikrai yra. Tikiuosi, kad jie bus tobulinami, bet strateginė kryptis nebus pamesta“, - kalbėjo kadenciją baigiantis meras. Konservatoriai rezultatų laukia be vadovo – Gabrielius Landsbergis yra komandiruotėje JAV, čia nėra ir premjerės Ingridos Šimonytės.

Panevėžio mieste pirmauja dabartinis meras Rytis Mykolas Račkauskas (61,62 proc. balsų) iš politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“. Antras – Deividas Labanavičius iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (9,78 proc. balsų). Suskaičiuoti 5 apylinkių balsai iš 29. Panevėžio m. tarybos narių rinkimuose pirmauja politinis komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ su 14 mandatų ir 47 proc. balsų, antroje vietoje yra TS-LKD, su 4 mandatais, toliau LVŽS – 3 mandatai, LSDP – 2 mandatai, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, politinis komitetas „Panevėžio labui“ – 1, LS – 1 mandatas.

Lazdijų rajone vėl pokyčiaiSuskaičiavus daugiau balsų, pozicijas susigrąžino dabartinė lyderė Ausma Miškinienė 39,24 proc., antroje vietoje išlieka Artūras Margelis 33,38 proc. trečia žurnalistė Vilma Danauskienė 5,76 proc. balsų. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 35,82 proc., taip pat padidino atotrūkį nuo Krikščionių sąjungos 28,15 proc.

Vilniuje suskaičiuoti balsai 3 iš 156 apylinkių, kurios paprastai balsuoja už Lietuvos lenkų rinkimų akciją, todėl nereiktų stebėtis, kad bent šią akimirką tebelaimi Waldemaras Tomaszewskis (30,23 proc.). Antras – Artūras Zuokas (19,85 proc.), trečias Valdas Benkunskas (16,45 proc.).

V. Matijošaitis Kaune laimiKauno mieste iš 89 apylinkių duomenis pateikė 4. Dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis laimi su 58,33 proc. Antras – Aurelijus Veryga (13,15 proc.), trečias – Vytautas Juozapaitis (10,24 proc.).Taryboje daugiausia mandatų renka V. Matijošaičio „Vieningas Kaunas“ – 25. Antri su 9 mandatais konservatoriai, „valstiečiai“ kol kas turi 4 mandatus, socdemai – 3.

Šakiuose – lygi kova tarp trijų kandidatųŠakiuose mero rinkimuose pirmauja Raimondas Januševičius iš LVŽS (30,77 proc.), antras – Darius Jakavičius, Lietuvos socialdemokratų partija (30,46 proc.), trečias – Edgaras Pilypaitis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (29,96 proc.). Duomenis pateikė 21 iš 32 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 8, LSDP – 8, TS-LKD – 6, Lietuvos regionų partija – 2, politinis komitetas „Vieningi zanavykai“ – 1.

Lazdijų rajone naujas lyderisLazdijų rajone suskaičiavus 11 apylinkių balsus, buvęs meras Artūras Margelis 36,97 proc. balsų pralenkė dabartinę merę Ausmą Miškinienę 36,50 proc. Tarybos rinkimuose Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 33,82 proc., Krikščionių sąjunga 30,61 proc. treti Lietuvos regionų partija 7,22 proc.

Druskininkuose ryškėja R. Malinausko pergalėDruskininkuose iš 14 apylinkių duomenis jau pateikė 3. Laimi dabartinis meras Ričardas Malinauskas – 73,14 proc. Konservatorius Gerardas Sokolovas – antras (10,72 proc.). R. Malinausko vedamas komitetas „Už Druskininkus“ taryboje jau turi 17 mandatų, konservatoriai renka 3 mandatus, „valstiečiai“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – po 2, socdemai – 1.

Klaipėdos mieste keičiasi lyderiaiKlaipėdos mieste suskaičiavus antrą rinkimų apylinkę, lyderiai pasikeitė vietomis. Iš pirmos vietos į antrą nukrito Arvydas Vaitkus 22,52 proc. o Remigijus Žemaitaitis pakilo į pirmą 22,94 proc. Partija „Laisvė ir teisingumas“ renka 20,85 proc., politinis komitetas Ištikimi Klaipėdai 18,87 proc., Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 17,18 proc.

Širvintose – triuškinanti Pinskuvienės pergalėŠirvintų rajone suskaičiuoti balsai 18 iš 24 apylinkių. Rezultatai rodo, kad dabartinė merė Živilė Pinskuvienė (82,57 proc.) jau gali švęsti pergalę pirmajame ture ir dar 4 metus vadovaus miestui, antra – socialdemokratė Anna Kuznecovienė (5,22 proc.), kiti kandidatai neperžengė net 5 proc. barjero. Ž. Pinskuvienė turės absoliučią daugumą taryboje, Lietuvos regionų partija turėtų gauti 17 mandatų, po vieną mandatą gaus visos likusios partijos: LSDP, TS-LKD, LLRA-KŠS, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Šiauliai staigmenų nežada – pirmauja VisockasŠiaulių mieste mero rinkimuose su 66,88 proc. balsų stipriai pirmauja dabartinis meras Artūras Visockas iš politinio komiteto Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“, antras vietoje – Martynas Šiurkus (9,51 proc. balsų) iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos.Duomenis pateikė kol kas tik 2 apylinkės iš 34.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“ – 19, TS-LKD – 4, LVŽS – 3, LSDP – 3, „Šiaulių labui“ – 2.

Vyšniauskas: stebėtojų duomenys rodo, kad V. Benkunskas Vilniuje yra antrame tureTėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas teigia, kad neoficialūs rinkimų duomenys rodo, jog konservatorių kandidatas į Vilniaus merus Valdas Benkunskas bus antrame merų rinkimų ture.Po 22 val. pasirodė pirmieji savivaldos rinkimų rezultatai Vilniaus mieste, kurie rodo, kad kovoje dėl mero pozicijos pirmauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis ir Laisvės ir teisingumo atstovas Artūras Zuokas.TS-LKD rinkimų štabo vadovas A. Vyšniauskas teigė šių rezultatų nesureikšminantis, nes tai, anot jo, tėra mažų rinkimų apylinkių rezultatai.

Lazdijų rajone galimas antras turasLazdijų rajone mažėja persvara tarp pretendentų. Suskaičiavus rezultatus 9 apylinkėse iš 25, dabartinė merė Ausma Miškinienė, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kol kas renka 39,94 proc., antras buvęs meras Artūras Margelis, Krikščionių sąjunga, 32,14 proc. Tarybos rinkimuose Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 33,82 proc., Krikščionių sąjunga 30,61 proc.

Demokratai rezultatus vadina pranokstančius lūkesčius: ar tik nebus Laisvės partija trumpalaikis projektasRinkimų rezultatų laukiantis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Lukas Savickas pozityviai vertina pirmuosius rezultatus, kurie, anot jo, pranoksta lūkesčius.„Tendencijos tokios, kad šiek tiek tikriausiai ir viršijo mano pačio prognozes, kiek planavau matyti antrųjų turų – artėjame link 10. Kai kur, aišku, tose keliose apylinkėse, kur esame antri, jei pasitvirtins, kad praeina per pirmąjį turą (konkurentai), tai neturėsime galimybių ten toliau dalyvauti, bet yra užtikrintų pasirodymų. Štai, klausimas dėl Marijampolės, bet iš principo tikrai tendncija rodo, kad nauja politinė jėga, per metus sukūrė struktūrą, kuri sėkmingai dalyvavo rinkimuose, aiškiai atliepė gyventojų lūkesčius dėl pokyčių ir tikrai panašu, kad tai buvo išgirsta“, – Delfi sakė L. Savickas. Pats būdamas kandidatu į Vilniaus merus, L. Savickas nesiryžo prognozuoti, kurie du politikai pateks į antrąjį turą, tačiau neslėpė turįs vilčių, kad Demokratų sąjunga sostinės taryboje turės frakciją.„Šie rinkimai buvo tikriausiai įdomiausi tuo aspektu, kad mes turėjome kiek kandidatų, tiek apklausų, kurios parodė tą, ką tik kas norėjo. Vienintelis dalykas, kuo galima kliautis, yra bendra tendencija – gyventojų nuotaikomis. Esu tikras, kad gyventojai gyvena permainų nuotaikomis. Matome, kad ir Laisvės partijos pasirodymas akivaizdžiai rodo – ar tik nebus tai trumpalaikis politinis projektas. Aš tikiuosi, kad Vilniuje frakciją turėsime, bet, be abejo, dar reikia palaukti“, – svarstė parlamentaras.

Delfi žiniomis, didžiosiose apylinkėse Elektrėnuose rinkimuose į merus pirmauja Laisvės partijos kandidatė Silva Lengvinienė, todėl viliamasi, kad ji pateks į antrąjį rinkimų turą.Kol kas, suskaičiavus 4 apylinkių iš 15 rezultatus, S. Lengvinienė – trečia.Pirmauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Gediminas Ratkevičius, antras – socialdemokratų atstovas Rimantas Baravykas.

Pirmieji rezultatai iš Vilniaus miestoPasirodė pirmieji rezultatai iš Vilniaus miesto. Suskaičiavus vienos apylinkės iš 156 rezultatus, sostinės mero rinkimuose pirmauja Valdemaras Tomaševskis su 45, 45 proc. balsų, Artūras Zuokas – 15,27 proc. Pagal tos pačios apylinkės balsus, rinkimuose į sostinės tarybą užtikrintai pirmauja Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga. Konservatorių partijos rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas Delfi teigė šių rezultatų nedramatizuojantis, nes jie tikrai keisis. „Klasika. Dažniausiai Vilniuje kai pasirodo pačios mažiausios apylinkės iš priemiesčių V Tomaševskis būna tarp konkurentų, tačiau ką girdime iš stebėtojų, iš didesnių apylinkių, V. Benkunskas tikrai yra antrame ture, yra apylinkių, kur pirmauja, bet kol kas tai nėra oficialūs rezultatai“ - kalbėjo jis. A. Vyšniausko teigimu, tokią situaciją, kai pasirodžius pirmiesiems rezultatams laimi V. Tomešavskis, galima matyti eilę rinkimų iš eilės. „Tai tiesiog yra mažos apylinkės, kur yra gausi lenkų mažuma ir ten dažniausiai laimi A. Zuokas ir V. Tomaševskis. Tai tikrai nieko nereiškia“, - sakė jis.

Šiaulių rajone gali reikėti antro turo: Greičius balansuoja ties 50 proc. ribaŠiaulių rajone mero rinkimuose stipriai pirmauja Česlovas Greičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (49,47 proc.), antras – Darius Simonavičius, Lietuvos socialdemokratų partija (9,57 proc.). Duomenis pateikė 21 iš 39 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 12, LSDP – 3, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, TS-LKD – 2, DP – 2, LS – 2, Lietuvos regionų partija – 2.

Šilutės rajone – akivaizdus favoritasŠilutės rajone suskaičiavus 13 iš 37 apylinkių balsus aiškus lyderis – dabartinis meras, demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Vytautas Laurinaitis (47,33 %), antras LSDP kandidatas Tomas Budrikis (16,24 %), trečias Žygimantas Kurlianskas (11,73 %) iš TS-LKD. Taryboje Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ gautų daugiausiai 11 mandatų, LSDP – 6 mandatus, TS-LKD – 3 mandatus, po 2 mandatus gautų „Laisvė ir teisingumas“ bei Lietuvos regionų partija, 1 mandatas atitektų Tautos ir teisingumo sąjungai (centristams, tautininkams).

Kauno mieste laimi V. MatijošaitisKauno mieste – pirmieji rezultatai. Iš 89 apylinkių duomenis pateikė 1. Joje laimi dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis su 62,31 proc. Antras – „valstietis“ Aurelijus Veryga – 10,75 proc. Trečias konservatorius Vytautas Juozapaitis – 10,36 proc. Taryboje laimi V. Matijošaičio „Vieningas Kaunas“ – 23 mandatai. Konservatoriai antri su 9 mandatais. „Valstiečiai“ renka 5 mandatus, socdemai – 4.

Delfi žiniomis, Vilniuje Pilaitėje, Šeškinėje ir Naujamiestyje pirmauja Valdas Benkunskas.

Zuokas – apie pirmuosius rezultatus: tai yra tam tikras rodiklisKandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas tarp galimų konkurentų antrajame ture įvardija ir Waldemarą Tomaszewskį. Gavus rezultatą iš pirmosios apylinkės, A. Zuokas sako, kad nors tai ir maža apylinkė, tai – signalas. „Lūkesčiai optimistiniai. Praktika rodo, kad į antrą turą patenku. Matyt, tas neabejotinai įvyks, o toliau be abejo – antras turas. (...) Koks kandidatas bus, su tuo norėtųsi nesiginčyti dėl Vilniaus, o kalbėti apie Vilnių, ko reikia gyventojams“, – teigė A. Zuokas ir tarp galimų konkurentų įvardijo V. Benkunską, W. Tomaszewskį ir T. V. Raskevičių. Vilniuje kol kas rezultatai yra iš 1 apylinkės, tikėtina, jie dar smarkiai keisis, bet pagal juos pirmauja Waldemaras Tomeszewkis (45 proc.) antras Artūras Zuokas (15 proc.), trečias – Valdas Benkunskas (13 proc.).„Tai ką ir esu minėjęs. Vilniuje yra trečdalis rinkėjų ne lietuviai, o lenkai arba rusakalbiai ir jiems pasirinkimų mažiau negu lietuviams. Čia labai mažos apylinkės. Bet tai yra irgi tam tikras rodiklis“, – teigė jis.

Benkunskas primena – istoriškai koalicijoje būna liberalios partijosTėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatas į Vilniaus merus Valdas Benkunskas viliasi, kad konservatorių atstovų sostinės taryboje po rinkimų bus daugiau. Jis teigė, kad kalbėti apie galimus koalicijos partnerius per anksti, tačiau užsiminė, kad istoriškai TS-LKD dažniausiai bendradarbiauja su liberaliomis jėgomis.Žurnalistų sekmadienio vakarą kalbintas V. Benkunskas savivaldos rinkimus vadino korektiškais, juose politikas teigė nepastebėjęs juodųjų technologijų pasitelkimo. TS-LKD atstovas teigė tikintis, kad jo komanda Vilniaus miesto savivaldybės taryboje galėtų pagausėti.„Jei turėsime valdančias pozicijas, frakcija bus skaitlingesnė, pagrindinis, matyt, tikslas yra galimybė kovoti antrame ture. Tokios prielaidos tikrai yra, jomis tikime“, – tvirtino V. Benkunskas.Politikas tvirtino, kad Vilnius, žvelgiant į ankstesnių rinkimų rezultatus, yra dešiniųjų miestas, tad, jo teigimu, yra vilties, jog konservatoriai per šiuos savivaldos rinkimus čia gali sulaukti didesnės paramos.V. Benkunskas neskubėjo atsakyti, su kokiomis politinės jėgomis TS-LKD Vilniaus miesto taryboje nenorėtų sudaryti valdančiosios daugumos. Anot jo, reikia palaukti rinkimų rezultatų. Tiesa, jis užsiminė, kad dažniausiai TS-LKD bendradarbiauja su liberaliomis politinėmis jėgomis.„Natūralu, kad Tėvynės sąjungos partneriai istoriškai visąlaik buvo liberalios partijos, bet pasikartosiu, kad turime sulaukti vilniečių sprendimo“, – dėstė V. Benkunskas.

Kazlų Rūdoje meras praktiškai aiškusKazlų Rūdoje suskaičiavus balsus 9 apylinkėse iš 14 lyderis aiškus. Mantas Varaška, politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda“ surinko 70,54% balsų, konservartorius Marius Žitkus 10,85%. Kovoje dėl tarybos mandatų, Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda“ 997 balsai ir prognozuojama 13 mandatų iš 21.

Varėnos rajone aiškėja lyderisVarėnos rajone rezultatai iš daugiau nei pusės, 16 apylinkių rodo, kad dabartinis meras Algis Kašėta (40,5 %) turėtų užtikrintai patekti į antrą turą. Dėl to, kas varžysis su juo, kaunasi LVŽS kandidatas Edvinas Grikšas (22,8 %) ir Povilas Saulevičius (21,8 %) iš LSDP. Tarybų narių rinkimuose pirmauja A. Kašėtos vedamas polinis komitetas „Drauge su Jumis“ (32,6 %) - 9 mandatai LSDP (22,9 %), jie gautų 6 mandatus, trečias – LVŽS (20,2 %) su 5 mandatais, TS-LKD (6 %) ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (5,4 %) gautų po 2 mandatus, politinis komitetas „Atsigręžkime į žmogų“ liktų su 1 mandatu.

Rietave mero rinkimuose pirmauja Antanas Černeckis, Liberalų sąjūdis (62,84 proc.), antras – Alfredas Mockus, Lietuvos socialdemokratų partija (21,04 proc.). Duomenis pateikė 4 iš 8 apylinkių.Tarybos narių mandatai išsidėlioja taip: LS – 8, LSDP – 4, TS-LKD – 3, DP – 1, Lietuvos regionų partija – 1.

Laimi dabartinė Birštono merėBirštone iš 3 apylinkių merų rinkimų rezultatus jau suskaičiavo 1. Laimi dabartinė merė Nijolė Dirginčienė – 62,03 proc. Antroje vietoje – Helmanas Lik nuo Lietuvos regionų partijos (21,85 proc.).Taryboje balsai dar kol kas nesuskaičiuoti.

Vilniuje kol kas rezultatai yra iš 1 apylinkės, tikėtina, jie dar smarkiai keisis, bet pagal juos pirmauja Waldemaras Tomeszewkis (45 %), antras Artūras Zuokas (15 %), trečias – Valdas Benkunskas (13 %), ketvirtas – Mykolas Majauskas (8 %), penktas – Vytautas Sinica (6 %).

Alytuje geros žinios CesiuliuiAlytaus mieste iš 22 apylinkių duomenis pateikė 1. Laimi dabartinis meras, socdemas Nerijus Cesiulis su 71,24 proc. Antras – konservatorius Andrius Jučas – 7,74 proc.Socialdemokratai kol kas gauna ir daugiausia vietų miesto taryboje – 22. Be jų taryboje vietos liko tik konservatoriams – 5 mandatai.

Liberalai viliasi 6 merų antrame ture: mažiau nei per praėjusius rinkimusSuskaičiavus daugiau kaip pusės apylinkių balsus, matyti, kad Joniškio rajone užtikrintai pirmauja dabartinis meras, siekiantis tęsti darbą pareigose, Liberalų sąjūdžio atstovas Vitalijus Gailius.Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen matymu, įmanoma, kad čia neprireiks ir antrojo turo.„Toks variantas įmanomas. Vitalijus Gailius jau 2019 metų rinkimuose pasiekė tokį rezultatą“, – žurnalistams komentavo ji.V. Čmilytė-Nielsen reiškė viltį, kad į antrąjį rinkimų turą pateks apie 6 Liberalų sąjūdžio kandidatai į merus. Per praėjusius rinkimus 2019 metais tokių buvo 8.„Jeigu bendrame rezultate mes turėtume apie 6 merus ar šiek tiek daugiau, tai būtų geras, solidus, pakankamai sėkmingas rezultatas“, – dėstė V. Čmilytės-Nielsen.Stipriausiai, pasak jos, jaučiamasi tose savivaldybėse, kur Liberalų sąjūdžio atstovai jau yra „puikiai užsirekomendavę“.„Joniškis – Vitalijus Gailius, Rietavas – Antanas Černeckis, Tauragėje – Dovydas Kaminskas, Trakuose – Andrius Šatevičius, Pagėgių mūsų meras (Vaidas Bendaravičius – Delfi), Plungės meras Audrius Klišonis. Visi šie kandidatai, manau, turi gerus šansus būti antrame ture, galbūt vienas kitas iš jų galėtų net ir geresnį rezultatą parodyti“, – kalbėjo V. Čmilytės-Nielsen.Jos minėti A. Černeckis, D. Kaminskas, A. Klišonis, preliminariais duomenimis, užtikrintai pirmauja savivaldybėse merų rinkimuose.Pagėgiuose, suskaičiavus 2 apylinkių balsus iš 11, pirmauja Lietuvos regionų partijos atstovas Kęstas Komskis, V. Bendaravičius – antras.

Delfi šaltinių duomenimis, Vilniaus mieste daugiausiai balsų kol kas surinko Artūras Zuokas ir Valdas Benkunskas.

Kalvarijoje apylygė kovaKalvarijos savivaldybėje suskaičiavus balsus 8 savivaldybėse pirmauja Karolis Babeckas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 203 balsai, antras Nerijus Šidlauskas Politinis komitetas „Siekime kartu“ 179, trečias Vincas Plikaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 149 balsai. Kovoje dėl vietų tarybos pirmauja Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 164, antri Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 158.

Rokiškyje mero rinkimuose pirmauja Ramūnas Godeliauskas, Lietuvos socialdemokratų partija (52,08 proc.), antras – Antanas Vagonis, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (15,47 proc.). Duomenis pateikė 19 iš 36 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LSDP – 11, Liberalų sąjūdžio ir Lietuvos žaliųjų partijos koalicija „Už laisvę augti“ – 3, LVŽS – 3, TS-LKD –3, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, DP – 2, partija „Laisvė ir teisingumas“ – 1.

Delfi žiniomis, Alytaus rajone kai kuriose apylinkėse galimai bus naikinami rezultatai, nes, panašu, gali būti balsų susidubliavimų – bent vienas žmogus balsavo ir iš anksto, ir rinkimų dieną.

Šalčininkų rajone mero rinkimuose užtikrintai pirmauja Zdzislav Palevič, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (84,94 proc.), antra – Alicija Ščerbaitė, Darbo partija (10,72 proc.). Duomenis pateikė 17 iš 35 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga – 21, DP –3, LSDP –1.

Elektrėnuose – nuožmi kovaElektrėnuose iš 15 apylinkių duomenis pateikė dvi. Mero rinkimuose – įtempta kova. Liberalų sąjūdžio atstovas Gediminas Ratkevičius turi 26,09 proc. Antras – socdemas Rimantas Baravykas – 24,55 proc.Socdemai taryboje kol kas turi 9 mandatus, liberalai su 4 mandatais – antri. „Valstiečiai“ kol kas turi 3 mandatus. Po 2 turi Laisvės partija, Demokratai „Vardan Lietuvos“, konservatoriai ir komitetas „Nepartinė savivalda“, 1 mandatą turi Lietuvos regionų partija.

Marijampolėje sena valdžia pozicijų neužleidžiaMarijampolės savivaldybėje suskaičiavus balsus 8 apylinkėse užtikrintai pirmauja Povilas Isoda Lietuvos socialdemokratų partija 627 balsai, antras Kęstutis Mažeika Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 230.Tokios pat tendencijos ir kovoje dėl tarybos mandatų. Lietuvos socialdemokratų partija 595, balsai, antri Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 190, kitų partijų ir judėjimų balsų skaičius nesiekia 100.

Pirmieji rinkimų rezultatai palankūs socialdemokratams ir „valstiečiams“ Pirmieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatai turėtų optimistiškai nuteikti socialdemokratus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, konservatorius ir demokratus.Remiantis VRK preliminariais duomenimis, gautais tik iš 277 rinkimų apylinkių, socialdemokratai pretenduoja į 25,35 proc. mandatų, „valstiečiai“ - 17,74 proc., Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai - 11,51 proc.Pirmajame partijų penketuke dar yra Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos“ (8,89 proc.), Liberalų sąjūdis (7,92 proc).Merų rinkimų preliminariais pirmaisiais duomenimis, Joniškio rajone pirmauja dabartinis meras Vitalijus Gailius ir Vaida Aleknavičienė, Raseinių rajone – dabartinis meras Andrius Bautronis ir parlamentaras Arvydas Nekrošius. Merų rinkimai palankiai kol kas klostosi ir dabartiniam Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui. Kėdainių rajone pirmauja Seimo narys Viktoras Fiodorovas ir Valentinas Tamulis, Kauno rajone- dabartinis meras Valerijus Makūnas ir Seimo narys Viktoras Pranckietis.Tradiciškai pirmieji rinkimų rezultatai plaukia iš regionų tai yra iš mažų apylinkių. Kol kas Vilniaus miesto ir rajono balsavimo rezultatų VRK negavo.

Pinskuvienė jau gali švęsti pergalę Širvintų rajone suskaičiuoti balsai 12-oje iš 24 apylinkių. Rezultatai rodo, kad dabartinė merė Živilė Pinskuvienė (83 %) greičiausiai jau gali švęsti pergalę pirmajame ture ir dar 4 metus vadovaus miestui, antra – socialdemokratė Anna Kuznecovienė (6 %), trečias - konservatorius Virginijus Sarpauskas (5 %).Tarybų narių sąrašuose 17 mandatų gautų Lietuvos regionų partija (73 %), 2 mandatus gautų LSDP (7 %), su 1 mandatu liktų TS-LKD (6 %) ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (4 %).

Pasvalio rajone mero rinkimuose pirmauja Gintautas Gegužinskas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (41,25 proc.), antra – Neringa Trinskienė, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (25,7 proc.). Duomenis pateikė 20 iš 35 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: TS-LKD –9, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 6, Lietuvos regionų partija – 3, LVŽS – 3, LSDP – 3, DP – 1.

Panevėžio rajone mero rinkimuose pirmauja Edmundas Toliušis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (31,04 proc.), antras – Antanas Pocius, Lietuvos socialdemokratų partija (29,33 proc.). Duomenis pateikė 24 iš 40 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LVŽS – 9, LSDP – 6, TS-LKD – 3, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 3, DP – 2, LS – 2.

Pakruojo rajone mero rinkimuose pirmauja Saulius Margis iš Lietuvos socialdemokratų partijos (64,68 proc. balsų), antras – Saulius Gegieckas, partija „Laisvė ir teisingumas“ (12,32 proc.). Duomenis pateikė 23 iš 35 apylinkių.Tarybos narių rinkimuose mandatai išsidėlioja taip: LSDP – 13, LVŽS – 2, LS –2, TS-LKD – 2, partija „Laisvė ir teisingumas“ –1, Lietuvos regionų partija – 1.

Druskininkuose tendencijos aiškiosDruskininkuose iš 14 apylinkių duomenis jau pateikė 1. Užtikrintai laimi dabartinis meras Ričardas Malinauskas – 73,10 proc. Jį iškėlė komitetas „Už Druskininkus“. Antras – konservatorius Gerardas Sokolovas – 9,36 proc.Dabartinio mero R. Malinausko vedamas politinis komitetas „Už Druskininkus“ taryboje renka daugumą – turi 17 mandatų. Po 2 mandatus renka Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, konservatoriai ir „valstieičiai“. Po 1 Lietuvos regionų partija ir Darbo partija.

Kauno rajone triuškinanti seno mero persvaraKauno rajone suskaičiavus balsus 7 apylinkėse, triuškinanti pareigas einančio Valerijaus Makūno persvara Lietuvos socialdemokratų partija 959 balsai. Antroje vietoje Justinas Urbanavičius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 147, trečias Viktoras Pranckietis Liberalų sąjūdis 120 balsai. Tarybos rinkimuose pirmauja Lietuvos socialdemokratų partija 920 balsų, antri Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 120 balsai.

Paulauskas: Zuokas Vilniaus miesto mero rinkimus gali laimėti ir pirmajame ture Laikinasis partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas Artūras Paulauskas neatmeta, kad šios partijos delegatas į sostinės merus Artūras Zuokas pergalę galėtų pasiekti ir pirmajame rinkimų ture.„Tikiu, kad jis bus antrame ture. O gal ir pirmame laimės. (...) Visko gali būti, vilniečiai buvo aktyvūs“, – sekmadienį vakare žurnalistams sakė A. Paulauskas.Vis tik, pats kandidatas į merus skeptiškai įvertino galimybes tapti sostinės vadovu jau po pirmojo rinkimų turo.„Vilniuje, manau, kad tas yra nelabai įmanoma. Nereikia užmiršti, kad trečdalis Vilniaus gyventojų yra nelietuviai, daug stiprių kandidatų. Manau, kad vilniečiai turėjo iš ko rinktis. Todėl pergalė po pirmojo turo Vilniuje yra neįmanoma“, – žurnalistams sakė A. Zuokas.A. Paulauskas teigė besiviliąs, jog, įskaitant A. Zuoką, iš 21 savivaldybėse keltų kandidatų į merus, į antrą turą turėtų patekti 4–5 politikai.

Vilniaus rajone suskaičiavus balsus iš 2 apylinkių užtikrintai pirmaują lenkų kandidatas Waldemaras Urbanas (71,6 %), antras socialdemokratas Robertas Duchnevičius (17,6 %), trečias – Gediminas Kazėnas (5 %). Nuo 2004 m. mere dirbanti Marija Rekst nusprendė nebesiekti dar vienos kadencijos. Taryboje absoliučią daugumą turėtų LLRA-KŠS (70 %) su 26 mandatai, opozicijoje liktų tik LSDP (13 %) su 5 mandatais.

Mažeikiuose du lyderiai Mažeikiuose, suskaičiavus duomenis 15 apylinkių aiškūs du pretendentai į merus, kurių rezultatai labai panašūs.Eimantas Salatka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 572 ir jam ant kulnų lipa Rūta Matulaitienė Lietuvos socialdemokratų partija 527 balsai. Trečias Linas Memys Lietuvos žaliųjų partija kol kas surinko tik 215 balsų. Lyderiai kovoje dėl tarybos mandatų du. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 559 balsų ir Lietuvos socialdemokratų partija 440 balsų. Treti Lietuvos žaliųjų partija 203 balsai.

Ignalinoje pirmas socdemasIgnalinoje iš 20 apylinkių duomenis pateikė 4. Laimi socdemas Justas Rasikas (42,57 proc.), antras – „valstietis“ Laimutis Rgaišis (36,46 proc.).Taryboje po 8 mandatus kol kas turi socdemai ir „valstiečiai“, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga turi 2 mandatus. Darbo partija, Lietuvos žaliųjų partija ir konservatoriai – po 1 mandatą.

Grubliauskas: nepavydžiu būsimam Klaipėdos miesto meruiLietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) į merus keliamas Vytautas Grubliauskas tiksi ketvirtos kadencijos uostamiesčio vadovo poste. Netikėtai su socialdemokratais į rinkimus pasukęs politikas prognozuoja, kad suskaičiavus balsus Klaipėdos miesto savivaldybėje atsiras daug skirtingų frakcijų.„Panašu į tai, kad bus daug frakcijų miesto taryboje. Todėl nepavydžiu būsimam merui, kuriam atsakomybės bei darbų bus labai daug“, – Eltai teigė V. Grubliauskas.Po 2019 m. savivaldybių rinkimų socialdemokratai frakcijos nebuvo sukūrę. V. Grubliauskas tikisi, kad šiais metais tą pavyks padaryti.„Pagrindinis tikslas, kad socialdemokratai kaip politinė jėga sugrįžtų į Klaipėdos miesto politinį gyvenimo orbitą. Tai yra pagrindinis tikslas“, – sakė politikas.

Kaišiadoryse – įtempta kovaKaišiadorių rajone iš 27 apylinkių rezultatai jau aiškūs septyniose. Mero rinkimuose laimi Liberalų sąjūdžio atstovas Šarūnas Čėsna (20,53 proc.). Antroje vietoje – socialdemokratas Algimantas Radvila (19,44 proc.). Taryboje socdemai ir liberalai kol kas turi po 5 mandatus. „Valstiečiai“, konservatoriai ir Lietuvos regionų partija renka po 4 mandatus. Darbo partija turi 2, Lietuvos žaliųjų partija – 1 mandatą.

Molėtų rajone triuškinanti vieno kandidato persvaraMolėtų rajone suskaičiavus balsus 8 apylinkėse, triuškinančia persvara pirmauja Saulius Jauneika Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, antras Mindaugas Kildišius Molėtai kartu 87 balsai, nuo jo atsilieka Petras Čimbaras Darbo partija 81 balsas.Tarybos rinkimuose pirmauja Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 339 balsai, Lietuvos socialdemokratų partija 107, Darbo partija 61, Lietuvos regionų partija 61.

Klaipėdos rajone aiškus lyderisKlaipėdos rajone suskaičiavus balsus 7 apylinkėse, aiškus lyderis Bronius Markauskas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 528 balsai, antras Sigitas Karbauskas Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 188, trečias Justas Ruškys Liberalų sąjūdis 143.Tarybos rinkimuose pirma Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 454, antri Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 156, trečias Liberalų sąjūdis 147.

Pinskuvienė dominuojaŠirvintų rajone iš 4 apylinkių atėję duomenys rodo, kad dabartinė merė Živilė Pinskuvienė (73 %) turi labai realių šansų laimėti pirmajame ture. Antras – konservatorius Virginijus Sarpauskas (9,5 %), trečia – socialdemokratė Anna Kuznecovienė (8 %).Tarybų narių sąrašuose 14 mandatų gautų Lietuvos regionų partija (64 %), po 3 mandatus gautų TS-LKD (12 %) ir LSDP (11 %), o su 1 mandatu liktų Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (6 %).

Panevėžio miesto mero rinkimuose pirmauja Rytis Mykolas Račkauskas (60,5 proc. balsų) iš politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“. Antras – Deividas Labanavičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (11,03 proc. balsų), tiek pat balsų turi ir Bronislovas Matelis, TS-LKD (11,03 proc.). Suskaičiuoti 1 apylinkės balsai iš 29. Panevėžio m. tarybos narių rinkimuose pirmauja politinis komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“, su 14 mandatų ir 48,7 proc. balsų, antroje vietoje yra TS-LKD, su 4 mandatais, toliau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (3 mandatai), Lietuvos socialdemokratų partija, su 2 mandatais, Liberalų sąjūdis (2 mandatai), paskutinis mandatas tektų Lietuvos žaliųjų partijai.

Jurbarke laimi savarankiškai išsikėlęs kandidatasJurbarko rajone iš 29 apylinkių balsus jau suskaičiavo 29. Laimi pats išsikėlęs Skirmantas Mockevičius (26,23 proc.). Antroje vietoje – TS-LKD atstovas Daivaras Rybakovas (20,63 proc.). Taryboje laimi „valstiečiai“ – 6 mandatai, konservatoriai antri – 4 mandatai. Kol kas mandatų neturi tik Darbo partija.

Vaitkus Klaipėdoje tikisi antrojo turo: man didelė garbė manyti, kad aš pakliūsiuKandidatas į Klaipėdos miesto merus Arvydas Vaitkus prognozuoja, kad uostamiestyje mero rinkimuose prireiks antrojo turo.„Taip, Klaipėdoje kadangi pakankamai vangiai yra balsuojama, kandidatų yra daug – 11 – tai šioje vietoje galima prognozuoti, kad bus ne taip paprasta, kad kažkas galėtų taip išeiti per pirmąjį turą“, – Eltai sekmadienį pasibaigus balsavimui sakė politinio komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ atstovas.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Klaipėdos miesto savivaldybėje rinkėjų aktyvumas siekė iš viso 40,65 proc.

Akmenės mero pergalė klausimų nekeliaAkmenės rajone duomenis jau pateikė 4 apylinkės iš 20. Dabartinis meras socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas laimi – 69,01 proc. Antras – liberalas Apolinaras Nicius – 12,31 proc.Taryboje mero vedami socdemai – pirmi su 15 mandatų, „valstiečiai“ kol kas turi 6 mandatus, konservatoriai ir liberalai turi po 2 mandatus.

Trakų rajone favoritas – dabartinis merasTrakų rajone suskaičiavus balsus iš 3 apylinkių mero rinkimuose užtikrintai pirmauja dabar šias pareigas einantis liberalas Andrius Šatevičius (52 %), antras – Jaroslavas Narkevičius (20 %), trečias – Nerijus Šiaulys (17,5 %).Į tarybą patektų 4 partijos, Liberalų sąjūdis (44 %) gautų 12 mandatų, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (24 %) – 7 mandatai, LSDP (13 %) - 4 mandatai, TS-LKD (5,6 %) - 2 mandatai.

Marijampolėje, suskaičiavus 4 iš 36 rinkiminių apylinkių, pirmauja dabartinis meras LSDP atstovas Povilas Isoda. O Kauno rajone situacija panaši. Suskaičiavus 4 iš 57 rinkiminių apylinkių, LSDP atstovas Valerijus Makūnas. Jonavoje iš 26 apylinkių duomenis pateikė 4. Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius užtikrintai laimi – 72,76 proc. Antras – „valstietis“ Gintaras Stašionis (8,54 proc.).Taryboje taip pat užtikrintai laimi socdemai – 14 mandatų. „Valstiečiai“ turi 3 mandatus. Po 2 turi komitetas „Mūsų Jonava“, Liberalų sąjūdis ir Darbo partija. Po 1 – konservatoriai ir „Vardan Lietuvos“.

Utenos rajone kol kas suskaičiuoti rezultatai 2 apylinkėse, jie palankūs Marijui Kaukėnui (35 %), antras dabartinis meras Alvydas Katinas (26 %), trečias – Vitalijus Šeršniovas (14 %). Tarybų narių rinkimuose daugiausiai po 7 mandatus gautų LSDP (25 %) ir politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ (28 %), po 3 mandatus pasidalintų Stipri Utena (10 %), TS-LKD (12 %) ir Lietuvos žaliųjų partija (9 %). Su 1 mandatu liktų Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (4,5 %) ir LVŽS (4 %).

Prienų rajone mero rinkimuose pirmauja Alvydas Vaicekauskas, Lietuvos socialdemokratų partija (35,36 proc.), antras – Egidijus Visockas, Lietuvos regionų partija (20,29 proc.), trečia – Loreta Jakinevičienė, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (18,55 proc.). Duomenis pateikė 2 iš 27 apylinkių.

Jonavos mero persvara labiau nei užtikrintaJonavoje iš 26 apylinkių duomenis pateikė 4. Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius užtikrintai laimi – 72,76 proc. Antras – „valstietis“ Gintaras Stašionis (8,54 proc.).Taryboje taip pat užtikrintai laimi socdemai – 14 mandatų. „Valstiečiai“ turi 3 mandatus. Po 2 turi komitetas „Mūsų Jonava“, Liberalų sąjūdis ir Darbo partija. Po 1 – konservatoriai ir „Vardan Lietuvos“.

Kėdainių rajone aiškūs du lyderiaiKėdainių rajone suskaičiavus duomenis iš 15 apylinkių pirmauja Viktoras Fiodorovas Darbo partija 460, Valentinas Tamulis Lietuvos socialdemokratų partija 390, Saulius Grinkevičius Liberalų sąjūdis 274.Tarybos rinkimuose pirmai Darbo partija 431, antra Lietuvos socialdemokratų partija 326, trečias Liberalų sąjūdis 229 balsai.

Rietave mero rinkimuose pirmauja Antanas Černeckis, Liberalų sąjūdis (62,57 proc.), antras – Alfredas Mockus, Lietuvos socialdemokratų partija (19,96 proc.). Duomenis pateikė 3 iš 8 apylinkių.Raseinių rajone mero rinkimuose pirmauja Andrius Bautronis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (29,68 proc.), antras – Arvydas Nekrošius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (25,58 proc.). Duomenis pateikė 13 iš 46 apylinkių.

Rinkimuose savo balsą jau atidavęs Tomaszewskis tikisi dėl sostinės mero posto susigrumti su ZuokuKetvirtadienį išankstiniame balsavime sudalyvavęs europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis sako tikįs patekti į antrąjį rinkimų turą Vilniaus miesto mero rinkimuose. Ne mažiaus ambicingus tikslus politikas kelia ir savo vadovaujamai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠSA). Europarlamentaras viliasi pagerinti ir taip, pasak jo, itin geras partijos pozicijas Vilniaus apskričiai priklausančių rajonų savivaldybėse.„Praėjusiuose rinkimuose Vilniaus apskrityje mes užėmėme garbingą pirmą vietą: mes gavome 50 mandatų. Vilniaus apskritis – tai 8 savivaldybės. Vilniaus apskrityje gyvena beveik milijonas gyventojų ir čia generuojama net 44 proc. Lietuvos ekonomikos ir mes čia gavome daugiausiai mandatų“, – praėjusių rinkimų pasiekimais džiaugėsi politikas.„Žinoma, pakartoti tokį rezultatą būtų sėkmė. Bet mes galvojame net pagerinti šį rezultatą“, – ambicijų neslėpė W. Tomaszewskis.Ne ką mažesnius lūkesčius politikas dėjo ir Vilniaus miesto mero rinkimams. Čia W. Tomaszewskis yra vienas iš 16 kandidatų. Europarlamentaras tiksisi pakliūti į antrąjį mero rinkimų turą ir susigrumti su Artūru Zuoku.„Yra dideli šansai, kad kovosime antrame rate“, – Eltai sakė politikas.Tokią ambiciją politikas argumentavo visuomenėje jaučiamomis nuotaikomis ir apklausomis, kurių reprezentatyvumo neįmanoma patikrinti. Visgi, kaip pažymėjo W. Tomaszewskis, svarbiausia, kad galima jausti paramą, kurią jam ir partijai reiškia visuomenė.„Mes jaučiame didelę paramą susitikdami su rinkėjais“, – apibendrino kandidatas į sostinės merus.ELTA primena, kad apkaltos būdu iš prezidento pareigų nušalintas Rolandas Paksas šią savaitę išreiškė paramą kandidatui į Vilniaus merus, LLRA-KŠS pirmininkui Waldemarui Tomaszewskiui.

Skuode mero rinkimuose pirmauja Stasys Gutautas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (34,57 proc.), antras – Žydrūnas Ramanavičius, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (25,89 proc.). Duomenis pateikė 5 iš 22 apylinkių.

Kelmės rajone lyderis tris kartus lenkia artimiausią konkurentąKelmės rajone, suskaičiavus duomenis iš 6 apylinkių, kol kas dideliu atotrūkiu nuo kitų kandidatų pirmauja Ildefonsas Petkevičius, Partija „Laisvė ir teisingumas“ 642 balsų, Stasys Jokubauskas, Lietuvos socialdemokratų partija 198, Lina Samulytė Lietuvos žaliųjų partija 91, Rita Kavaliauskaitė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 102, Kalbant apie tarybos rinkimus, užtikrintai pirmauja Partija „Laisvė ir teisingumas“ 394 balsai, toliau Lietuvos socialdemokratų partija 221.

Biržų rajone iš 32 apylinkių duomenis pateikė 8. Mero rinkimuose laimi socialdemokratas Kęstutis Knizikevičius (26,63 proc.), Biržų atgimimo iškeltas Kęstutis Isakas – antras (21,17 proc.).Taryboje po 6 mandatus renka socialdemokratai ir Biržų atgimimas. Po 3 mandatus kol kas turi konservatoriai, Liberalų sąjūdis ir „valstiečiai“. Po 2 mandatus turi demokratai „Vardan Lietuvos“ ir Darbo partija.

Šakiuose mero rinkimuose pirmauja Edgaras Pilypaitis,Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (31,71 proc.), antras – Darius Jakavičius, Lietuvos socialdemokratų partija (30,18 proc.), lygiai tiek pat balsų turi ir Raimondas Januševičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Duomenis pateikė 5 iš 32 apylinkių.

Rokiškyje mero rinkimuose pirmauja Ramūnas Godeliauskas, Lietuvos socialdemokratų partija (56,12 proc.), antras – Antanas Vagonis, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (14,06 proc.). Duomenis pateikė 7 iš 36 apylinkių.

Skvernelis: šiuose rinkimuose buvo nelygios konkurencinės sąlygos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis Delfi TV laidoje komentuodamas savivaldos rinkimus teigė, kad juose konkuruojama ne su „valstiečiais“ dėl tų pačių rinkėjų, o su sociadelmokratais ar net Liberalų sąjūdžiu. „Tai yra pirmas egzaminas, neturime su kuo lygintis. Bet jei paimtume tą de facto situaciją, kokia yra dabar, turime tris merus ir 79 tarybos narius, 16-oje savivaldybių turime frakcijas. Jei iš 2 padaugintume ką turime, tai rezultatas būtų geras, jei daugiau nei 2 kartai, tai būtų labai geras. Jei, aišku, mes liktume su tuo pačiu, būtų patenkinamas, jei mažiau, tai jau pažymys prastesnis“, – teigė S. Skvernelis ir pridūrė, kad nenori tikėti, jog rezultatas būtų prastesnis. „Prieš metus laiko nieko nebuvo, o šiandien turime 49 savivaldybėse 49 sąrašus, 1370 kandidatų ir 48 kandidatus į merus. Tai ne šiaip statistiniai žmonės, o politinės bendruomenės nariai. Ir iš jų, kas svarbu, palyginus su kitomis partijomis, du trečdaliai yra partijos nariai“, – teigė S. Skvernelis.Pasak politiko, šiuose rinkimuose dėl finansų buvo nelygios konkurencinės sąlygos. „Šie rinkimai parodys, kiek taiklūs yra mūsų sociologai ir politikos apžvalgininkai, nes girdėjome visko. Nuo to, kaip neįmanoma įkurti partijos, nieko nesugebės, nėra žmonių, tą paneigėme. Po to buvo bandoma pasakyti, kad jie neturi kandidatų, tą ir paneigėme. Mums pagrindinis iššūkis buvo, lyginantis sus seniau veikiančiomis partijomis, ne vienodos finansinės galimybės. Jei pažiūrėti išorinę reklamą, portaluose, televizijose, mes tikrai negalėjome sau to leisti, nes neturėjome už ką tai padaryti. Konkurencinės sąlygos buvo ne visiškai vienodos ir galbūt atsiras žmonių, kurie neišgirdo mūsų programinių nuostatų mieste. Tai laiko klausimas, jeigu mes sėkmingai dalyvausime rinkimuose, ta dotacija didės“, – komentavo S. Skvernelis.Jis taip pat teigė, kad kliaujasi sociologų įžvalgomis, o tai reikštų, kad pagrindinė partija konkurentė rinkimuose yra ne Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.„Pagrindinis rinkėjas dėl kurio konkuruojame nėra „valstiečių“ rinkėjų, tai yra socialdemokratų. Nemaža dalis, kaip bebūtų keista, yra Liberalų sąjūdžio. Vilniuje labai aiškiai matėsi su p. Artūro Zuoko politine partija, su ja rinkėjai persidengė. Tas matėsi vaikščiojant per namus, butus. Ar „valstiečių“ mes turime konkurenciją, aš labai abejoju. Ta partija nukrypo į radikalizmą, manau, jiems didžiausi konkurentai nacionalinis susivienijimas, Šeimų sąjūdis ir panašūs politiniai dariniai“, – teigė S. Skvernelis, tačiau atmeta, kad po rinkimų „valstiečiai“ galėtų jungtis su kokia kita politine jėga.

Anykščių meras pralaimiAnykščių rajone iš 35 apylinkių duomenis pateikė jau 4. Laimi LSDP atstovas Dainius Žiogelis (29,67 proc.), antras – Kęstutis Tubis nuo „valstiečių“ (22,90 proc.). Dabartinis meras konservatorius Sigutis Obelevičius – trečias (22,66 proc.).Taryboje daugiausia mandatų renka LSDP – 8, antri konservatoriai – 5, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečiai“ turi po 4 mandatus, Liberalų sąjūdis ir darbo partija – po 2.

Šalčininkų rajone mero rinkimuose pirmauja Zdzislav Palevič, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (89,52 proc.), antra – Alicija Ščerbaitė, Darbo partija (10,48 proc.). Duomenis pateikė 1 iš 35 apylinkių.

Šiaulių rajone mero rinkimuose pirmauja Česlovas Greičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (64,62 proc.), antras – Darius Simonavičius, Lietuvos socialdemokratų partija (8,96 proc.). Duomenis pateikė 2 iš 39 apylinkių.

Karbauskis: „valstiečių“ kandidatai į merus turėtų laimėti Visagine, Kalvarijoje ir Panevėžio rajone Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) partijos pirmininko Ramūno Karbauskio teigimu, partijos sąraše esantys kandidatai į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą turėtų patekti. Anot jo, LVŽS partijos kandidatai į merus turėtų laimėti Visagine, Kalvarijoje ir Panevėžio rajone. „Jų (merų – ELTA) bus visa eilė, nes, aš taip įsivaizduoju, kad Visaginas išliks mūsų, Kalvarija, Panevėžio rajonas. Ten, kur mes turėjome merus, ten turėtų išlikti pagal logiką. Bet galbūt šį kartą bus daugiau. Matysim. Aš manau, kad svarbiausia žmonės dalyvavo, žmonės nori pokyčių ar nori, kad liktų tai, kas buvo, tai pamatysim“, – Eltai komentavo R. Karbauskis. „Svarbiausia, kad praeitų sąrašas Vilniuje. Tai čia pirmiausia, svarbiausia yra. (...) Ir šitoje vietoje apklausas mes matėm, kurios buvo skelbtos viešumoj, tai jos rodė, kad gali praeiti. O ar praėjom, ar ne, parodys rezultatai“, – teigė LVŽS partijos pirmininkas.

Varėnoje – įtempta kovaVarėnos rajone rezultatai iš 2 apylinkių žada įtemptą kovą. Kol kas pirmauja LVŽS kandidatas Edvinas Grikšas (38 %), tačiau jam į nugarą kvėpuoja dabartinis meras Algis Kašėtas (35 %). Trečias – Povilas Saulevičius (14 %) iš LSDP. Tarybų narių rinkimuose pirmauja LSDP (36 %), jie gautų 10 mandatų, antras – A. Kašėtos vedamas polinis komitetas „Drauge su Jumis“ (27 %) - 8 mandatai, LSDP (16 %) - 5 mandatai, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (8 %) - 2 mandatai.

Radviliškio rajone mero rinkimuose pirmauja Jolanta Margaitienė, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (24,06 proc.), antras – Gediminas Lipnevičius, Lietuvos regionų partija (18,01 proc.). Duomenis pateikė 3 iš 28 apylinkių.

Joniškio rajone laimi V. GailiusJoniškio rajone užtikrintai laimi dabartinis meras nuo Liberalų sąjūdžio Vitalijus Gailius (54,16 proc.). Antroje vietoje socialdemokratė Vaida Aleknavičienė su 23,22 proc. Taryboje daugiausiai mandatų laimi Liberalų sąjūdis – 9, antroje vietoje – LSDP (8 mandatai), LVŽS – 6 mandatai, Darbo partija ir TS-LKD laimi po 1 mandatą.

Merų rinkimuose pirmauja Antanas Kalnius, Politinis komitetas Kretingos kraštas 287 balsai, antras Egidijus Viskontas, Lietuvos socialdemokratų partija 78, trečia Jolita Vaickienė, Darbo partija 38. Kretingos rajone, suskaičiavus pirmų 7 apylinkių rezultatus, kol kas užtikrintai pirmauja Politinis komitetas Kretingos kraštas, gavęs 175 balsus, toliau Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 76, Lietuvos socialdemokratų partija 85, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 58, Darbo partija 37Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 42, Liberalų sąjūdis 31, Politinis komitetas „Už šviesią Kretingą“ 23, Krikščionių sąjunga 6.

Plungės mero rinkimuose pirmauja Audrius Klišonis, Liberalų sąjūdis (57,12 proc.), antras – Mindaugas Kaunas, politinis komitetas „Vieninga Plungė“ (19,48 proc.). Duomenis pateikė 3 iš 28 apylinkių.

Pasvalio rajone mero rinkimuose pirmauja Gintautas Gegužinskas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (45,05 proc.), antra – Neringa Trinskienė, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (23,55 proc.). Duomenis pateikė 6 iš 35 apylinkių.

Vilkaviškyje jau suskaičiuoti balsai iš ketvirtadalio apylinkių. Merų rinkimuose užtikrintai pirmauja jau dvi kadencijas šias pareigas einantis socialdemokratų kandidatas Algirdas Neiberka (67 %), antras – Žilvinas Gelgota (18,08 %), trečias – Valentinas Gražulis (6,16 %). Tarybų narių rinkimuose pirmauja LSDP (57 %), antras – politinis komitetas „Naujas startas Vilkaviškio kraštui (18 %), toliau - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (8 %), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (7 %)

Alytaus rajone laimi dabartinis merasAlytaus rajone – pirmieji rezultatai. Laimi TS-LKD kandidatas į merus Algirdas Vrubliauskas (37,89 proc.). Antroji – Rasa Vitkauskienė nuo Demokratų sąjungos „Vardas Lietuvos (33,57 proc.). Taryboje daugiausiai mandatų renka TS-LKD – 11. Antroje vietoje – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 8 mandatai. LSDP – 3, LVŽS – 2. Darbo partija – 1 mandatas.

Panevėžio rajone mero rinkimuose pirmauja Antanas Pocius, Lietuvos socialdemokratų partija (34,48 proc.), antras – Edmundas Toliušis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (33,88 proc.). Duomenis pateikė 6 iš 40 apylinkių.

Pakruojo rajone mero rinkimuose pirmauja Saulius Margis iš Lietuvos socialdemokratų partijos (61,67 proc. balsų), antras – Saulius Gegieckas, partija „Laisvė ir teisingumas“ (13,75 proc.). Duomenis pateikė 4 iš 35 apylinkių.

Zuokas atsikirto Raskevičiui dėl požiūrio į karą: tai visiška demagogija ir neteisybė Rezultatų laukiantis Artūras Zuokas Delfi TV stebėjosi Vilniaus rinkėjų aktyvumu, kuris yra žemesnis nei 2019 metais: šiemet sostinėje balsavo 49,25 proc., o 2019 m. – 48,08 proc. „Ką žmonės kalba: per ilgos eilės – reikėjo gana ilgai laukti, norint balsuoti. Vyresniems vilniečiams, turintiems balsuoti namuose, reikėjo internetu užsiregistruoti, kad pas juos į namus galėtų ateiti ir paimti jų balsą. Natūralu, kad jie internetu gal nesinaudoja. dalis rinkėjų nežinojo arba buvo per mažai informuoti apie tai, kad nebus vadinamojo rinkėjo pažymėjimo, su kuriuo anksčiau eidavo balsuoti. Manau, kad šiek tiek trūko informacijos“, – vardijo A. Zuokas. Jis nesiryžo svarstyti, su kuriuo kandidatu jam būtų palanku susirungti antrame ture. „Manau, kad trys kandidatai gali patekti į antrą turą. Valdas Benkunskas – gal jis pats kaip asmenybė ir neturi to patrauklumo, bet vis dėlto politinė partija yra finansiškai stipri, jų rinkėjai balsuoja pagal partinę priklausomybę. Be abejo, Tomas Raskevičius, manau, kad šiuose debatose, rinkimų kampanijoje pasirodė neblogai. Na, ir reikia nepamiršti, kad Vilniuje trečdalis rinkėjų yra lenkai arba rusakalbiai ir Valdemaro Tomaševskio nurašyti nereikėtų“, – kalbėjo A. Zuokas. Politikas piktinosi rinkimų kampanijos metu skleista informacija dėl jo požiūrio į karą Ukrainoje. Apie tai Delfi TV kalbėjo ir T. V. Raskevičius. „Tai yra visiška demagogija ir neteisybė. Man net nemalonu – vienas iš jų partijos lyderių, dabartinis meras buvo tas, kuris įdavė poną Bieliackį, nobelio premijos laureatą, Lukašenkos saugumui, kuris ką tik buvo nuteistas dešimt metų. Ir čia dabar bando kalbėti apie kažkokias ypatingas kovas už kažką ir tokiu būdu menkinti savo konkurentus – tai yra nepriimtina“, – akcentavo kandidatas į Vilniaus merus. Jis patikino, kad jo požiūris į karą Ukrainoje buvo nuoseklus nuo pat pradžių. „Mano darbai pasako, už ką aš ir kaip, o ne kas čia ką dabar bando sakyti“, – pabrėžė A. Zuokas. Kandidatas teigė, kad kol kas apie galimas koalciijas kalbėti nenori. „Šiandien apie tai kalbėti dar anksti“, – sakė A. Zuokas.

Sinkevičius: įtariu, kad socialdemokratai po pirmo turo turės daugiausiai pirmame ture išrinktų merų Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) štabo vadovas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad savivaldos rinkimuose socialdemokratai turės daugiausiai pirmajame ture išrinktų merų. Politikas taip pat teigia, kad LSDP yra išsikėlusi ambiciją visų savivaldybių tarybose turėti savo atstovus. „Ambicijų, aišku, nestokojame ir savivaldos rinkimai, tiesioginiai merų rinkimai mums parastai reiškia gerus rezultatus. Manome, kad ir šiais metais taip atsitiks turime noro ir ambicijų, kad pirmajame ture jau pasimatytų pirmosios sėkmės. Skaičiuojame, kad nuo 4 iki 7 merų skirtinguose regionuose turėtų laimėti jau pirmajame ture“, – žurnalistams sekmadienio vakarą LSDP štabe sakė M. Sinkevičius. „Todėl įtarimas mano asmeninis yra toks, kad greičiausiai po pirmo turo socialdemokratai turėsime daugiausiai pirmajame ture išrinktų merų. Taip pat galvojame ir skaičiuojame, kad nuo 24 iki 26 mūsų kandidatų bus antrojo turo dalyviai“, – pridūrė jis.

Karbauskis: pasibaisėjimas dabartine valdžia yra didžiulisLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis Delfi sakė, kad nuotaikos yra darbinės. „Pasibaigė rinkimų kampanija. Siekėme, kad daugiau žmonių ateitų į rinkimus. Tai tikrai yra geras rezultatas. O šnekant apie tai, kokie bus rezultatai, pamatysime. Žmonės jau nutarė. Visų nuotaikos pakilios, dabar belieka sulaukti rezultatų. Tada žinosime“, – sakė LVŽS lyderis. R. Karbauskis teigė, jog pokyčiai savivaldoje yra žingsnis į būsimus Seimo rinkimus. „O žinome, kokia yra valdžia, man teko pravažiuoti labai daug savivaldybių ir pasibaisėjimas dabartine valdžia yra didžiulis“, – pabrėžė R. Karbauskis. Jis teigė, jog geras rezultatas bus tas, „kuris bus“. „Pirmame ture mūsų merai tikriausiai nelaimės nei vienas, abejoju, kad laimės kas. O į antrą turą turėtų patekti visa eilė žmonių. (…) O dėl kitų bus matyti, žmonės apsisprendė. Žmonių aktyvumas mums yra palankus“, – kalbėjo LVŽS lyderis R. Karbauskis. LVŽS vadovas tikino, jog jei Kauno mieste vyks antrasis rinkimų turas, LVŽS kandidatas Aurelijus Veryga į jį ir turėtų patekti. „Nes ten nėra kito, kuris galėtų patekti“, – pabrėžė jis.

Šimašius: daugumai Vilniuje visiškai vienodai, kokios seksualinės orientacijos yra kandidatas į merus Antrąją kadenciją baigiantis Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad Tomo Vytauto Raskevičiaus galimybėms laimėti rinkimuose didesnės įtakos turi jo palikimas, o ne Laisvės partijos kandidato seksualinė orientacija.„Manau, kad Vilnius yra labai atviras miestas. Manau, kad absoliučiai daugumai žmonių Vilniuje visiškai vienodai LGBT dalykai, kokios seksualinės orientacijos yra kandidatas į merus. Manau, kad jei netyčia būtų rezultatai prasti, manau, labiau būtų mano atsakomybė.Nes manau, kad T. V. Raskevičius tikrai ir padarė darbą labai gerai, parodė didelę kompetenciją, tikrai nemanau, kad didelei daliai vilniečių LGBT klausimai yra aktualūs“, – sekmadienį pasibaigus balsavimui LRT televizijos eteryje sakė R. Šimašius.Jis priminė, kad ir pats kandidatuodamas į mero poziciją 2019 m. prieš pirmą turą sąmoningai nuėjo į LGBT klubą.

Liberalų kandidatė į sostinės merus Radvilė nutarė jungtis į partijos gretas Liberalų sąjūdžio kandidatė į Vilniaus merus Eglė Radvilė nutarė tapti partijos nare. Sekmadienio vakarą užsidarius rinkimų apylinkėms, politikė gavo oficialų kvietimą iš partijos vadovybės ir tvirtina artimiausiu metu prisijungianti prie liberalų gretų. „Sprendimas vienareikšmiškas – aš labai daug įdėjau ir net nežinau, kodėl aš dar nesu partijoje. Labai palaikau ir noriu, kad ji augtų. Vienareikšmiškai prisijungsiu“, – Liberalų sąjūdžio būstinėje Eltai sakė politikė. Po pirmojo rinkimų turo kandidatė neslėpė, jog viliasi patekti į antrąjį sostinės mero rinkimų turą. Tačiau, pažymėjo E. Radvilė, net ir nesėkmės atveju, liberalai sieks realizuoti rinkiminėje programoje iškeltus tikslus. „Esu labai pakylėta – iš tikrųjų, labai daug minčių ir idėjų buvo perkelta į kitus kandidatus ir į bendrą rinkiminė kampaniją. Aš jaučiu, kad rinkimuose kuo daugiau žmonių ir kuo daugiau partijų yra, tuo jie yra sėkmingesni“, – kalbėjo ji.

Raskevičius: Vilniuje turėsime mažesnį rezultatą nei dabar Laisvės partijos kandidatas į Vilniaus merus, Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius specialioje rinkiminėje Delfi TV laidoje teigė, kad Vilniaus taryboje šiuo metu turima 18 balsų, bet manoma, kad po šių rinkimų rezultatas gali būti mažesnis. Anot jo, įtaką daro ne tik tai, kad Laisvės partija pirmą kartą dalyvauja savivaldos rinkimuose, bet ir tam tikri procesai vykę sostinėje. „Kampanijos kryptį pasirinkome pabrėždami ir reaguodami į kitų oponentų išsakomas mintis, kad Vilniuje viskas labai bloga. Man atrodo priešingai, Vilnius teisingoje augimo kryptyje ir mūsų komandos tikslas pabrėžti, kad turime tą kryptį tęsti. Savo kaip politiko kompetenciją įrodžiau politinių debatų metu. Tikrai girdėjau daug puikių atsiliepimų, žmonės tikrai keitė nuomonę. Galbūt matydami mane, kaip besispecializuojantį vienoje, žmogaus teisių, srityje, manau, pavyko atskleisti save kaip daugiabriaunį politiką. mano komandos kompetencija, kuri aštuonis metus stovėjo prie Vilniaus miesto vairo, tiek valdant pandemiją, įrodė, kad turi reikia žmonių miesto valdymo srityje. Manau, kad žaismingas kampanijos momentas leido atkreipti į save dėmesį“, – apie kritiką rinkiminei kampanijai, kad ši gal nėra pakankamai brandi, atsakė Raskevičius. Komentuodamas galimus rezultatus T. V. Raskevičius atskleidė, kad visgi Vilniuje tikimasi prastesnių rezultatų. Daugiausiai tikimasi iš Elektrėnų.

Armonaitė: nuotaikos pakiliosBūstinėje kalbinta Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė žurnalistams sakė, kad užsidarius rinkimų apylinkėms nuotaikos – pakilios.Vilniuje, pasak jo, partija tikisi turėti didžiausią frakciją, taip pat viliamasi, kad į antrąjį rinkimų turas pateks Laisvės partijos kandidatas į merus Tomas Vytautas Raskevičius.„Mes ambicijas turėjome gana dideles ir komunikavome. Žinoma, turėdami merą ir didžiausią frakciją, natūralu, kad norėjome pakartoti tai, o kaip bus, pažiūrėsime, vilniečiai balsavo“, – kalbėjo A. Armonaitė.Taip pat, anot jos, viliamasi, kad rinkimai bus sėkmingi Elektrėnuose, kur į merus eina Laisvės partijos kandidatė Silva Lengvinienė.„Manome, jog Silva Lengvinienė Elektrėnuose gali laimėti mero postą, visur kitur, žinoma, norime turėti frakcijas, o Vilniuje – irgi patekti į antrąjį turą, žiūrėsime, kaip bus“, – komentavo A. Armonaitė.Kandidatus į merus Laisvės partija iškėlė devyniose savivaldybėse, per praėjusius savivaldos rinkimus dabartinio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sąrašas taryboje iškovojo 17 mandatų.

Pirmą kartą balsavo ir dalis imigrantųLietuvoje per šiuos rinkimus pirmą kartą balsavo žmonės, turintys leidimą nuolat gyventi mūsų šalyje.Dmitriy Semenov, „Delfi ru“ žurnalistas, Rusijos pilietis, turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje ir čia gyvenantis jau penkerius metus, šiemet pirmą kartą balsavo vietos savivaldos rinkimuose.„Pasirinkau išankstinį balsavimą. Tai pirmieji mano rinkimai, kai galėjau balsuoti Lietuvoje. Nors ypatingai ryškių emocijų nepatyriau, tačiau pats rinkimų procesas ir atmosfera stebino, ypatingai tuo, kad čia milžiniška konkurencija. Pavyzdžiui, Vilniuje 16 kandidatų, kiekvienas pateikė savo programą, mėtė į pašto dėžutes agitacinę medžiagą“, – pasakoja D. Semenov.Jis juokauja, kad tai buvo pirmieji rinkimai ir dėl nepatyrimo padarė klaidą – užklijavo tuščią voką, o biuletenius padavė atskirai. Teko juos anuliuoti, pripažinti negaliojančiais ir visą procesą kartoti iš naujo.„Kalbant apie pasirinkimą, svyravau tarp dviejų kandidatų. Prabudęs ryte galvojau, kad apsisprendžiau, pasirinkau favoritą, tačiau paveikė rinkiminė agitacija ir per pietus, kai realiai nuėjau į balsavimo kabiną, balsavau už kitą“, – dėsto D. Semenov ir prisipažįsta, kad jį labai žavi tai, kad pasibaigus balsavimui žmonės renkasi į barus, štabus ir laukia rezultatų. Tarsi žmonės susirinktų stebėti futbolo rungtynių.Lyginti su Rusija mūsų vietos valdžios rinkimų D. Semenov net nesiima, ten jų tarsi nėra. Jie nepastebimi. Nėra agitacijos, jokių debatų televizijoje. Žmonės jais nesidomi. Balsuoti eina biudžetinių įstaigų darbuotojai, kuriems tai privaloma.„Kalbant apie rusakalbių bendruomenę, daugelis nežinojo, kad gali balsuoti šiuose rinkimuose. Kai apie tai paskelbiau savo socialiniuose tinkluose, gavau daug užklausų. Teko aiškinti, kaip ir kada jie gali balsuoti. Buvo ir įdomių užklausų, pavyzdžiui, „noriu balsuoti už Lietuvos nacionalistus, kurie čia“. Be to, daug kas, kas balsavo, apie tai būtinai skelbė savo soc. tinkluose ir pabrėžė, kad tai demokratiniai rinkimai“, – niuansus dėsto D. Semenov.

Įvertino rinkėjų aktyvumą Kaune: tai gali reikšti vienaKauno mieste per šiuos rinkimus rinkėjai ypač aktyvi. 19 val. buvo prabalsavę net 52 porc. rinkėjų.Politologas, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Mažvydas Jastramskis specialioje rinkimams skirtoje TV3 laidoje, kalbėdamas apie tokį rinkėjų aktyvumą Kauno mieste sakė: „Nuojauta man sako, kad tas pakilimas yra paramos Visvaldui Matijošaičiui įrodymas. Sakyčiau, kad tikriausiai nebus antrojo turo“.Kartu politologas neatmetė galimybės, kad tai gali būti ir kažkoks pasipriešinimas, bet prisipažino, jog nustebtų, jeigu taip būtų.

Vyšniauskas: gali būti įdomių antrų turų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) štabe tikimasi, kad Vilniuje pavyks iškopti į antrą turą. Pasak štabo vadovo, bendrai rinkimuose viliamasi išlaikyti turėtas pozicijas ir pagerinti mandatų skaičių. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) štabo savivaldos rinkimuose vadovas, Seimo narys Andrius Vyšniauskas teigė, kad šie rinkimai vyko pakankamai sklandžiai, o jei ir buvo kokių nesklandumų, tai labiau iki balsavimo, dėl agitacijos. „Šiuo metu Tėvynės sąjunga turi 11 merų, 274 mandatus. Tai pirmas tikslas išlaikyti tą patį, ką turime, o jei pridėsime vieną kitą merą, tai bus geras rezultatas. Tikimės Vilniuje turėti antrą turą ir merą po antrojo turo, mandatų skaičius natūraliai tokiu atveju bus didesnis. O koks, matysime, nes tai priklauso nuo to, kiek politinių partijų pateks į tarybą. Visuose didžiuose miestuose tikimės ir balsų augimą turėti, ir mandatų daugiau. Visi kandidatai, manau, verti antro turo. Gali būti įdomių antrų turų“, – kalbėjo A. Vyšniauskas.

Komunikacijos ekspertas: niekas nežino, kaip jie pakeis mūsų politinę sistemąKomunikacijos ir viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus specialioje rinkimams skirtoje Delfi laidoje sekmadienio vakarą sakė, kad rinkimų kampanija nebuvo įdomi. „Rinkimai yra šiek tiek Eurovizijos atrankos šou ir tikiesi, kad kažkas paslys, nepataikys. Bet to tikrai nebuvo. Rinkimų kampanijos buvo neįdomios, prastos, nuspėjamos, nuobodžios. Kiek peržiūrėjau, nieko ypatingo. Gal buvo mikro intrigų, bet kandidatai suprato, kad viskas persikėlė į socialinius tinklus, vyksta socialinių tinklų agitavimas, arba vaikštoma po namus“, – laidoje sakė M. Katkus. Bendras rinkimų aktyvumas 20 valandą visoje Lietuvoje – 48,97 procentų. Tai kiek geresnis aktyvumas, nei 2019 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. M. Katkus teigė, jog šie į šiuos rinkimus žvelgiant politologine prasme, visuomenę yra „ištikusius kelis didžiulius įvykius“.„Kurie iš esmės keičia, ar gali pakeisti – niekas nežino, kaip jie pakeis mūsų politinę sistemą. Vienas dalykas – pagaliau pasibaigė pandemija, mes neturėjome „Šeimų maršą“, pyktį, nuovargį, kultūrinius karus, kurių anksčiau nebuvo. (…) Ne tik Lietuvoje yra analizuojama, kaip žmonės balsuoja po pandemijos. Antras dalykas – gyvename tomis sąlygomis, kai didžioji daugumą lietuvių fiziškai jaučia karą, kas vyksta šalia mūsų. (…) Trečias dalykas – ekonomikos augimas Lietuvoje nebuvo blogas. (…) Tai taip pat yra įvykis, mes neturime labai daug precendentų tam. Teisingai sakėte, šie rinkimai yra naujo rinkimų ciklo pirmas etapas. Mes turime Lietuva 3.0. Ir žiūrėsime, kaip šie visi veiksniai gali perbraižyti žemėlapį“, – Delfi laidoje sakė komunikacijos ekspertas M. Katkus. Jis kalbėjo, jog jį šiuose rinkimuose, nepaisant to, kad kampanija nebuvo įdomi, domina keli klausimai. Pavyzdžiui – kiek balsų surinks Waldemar Tomaszewski, ar išliks Laisvės partija išliks kituose Seimo rinkimuose kaip politinė jėga. „Konservatorių rezultatas dažniausiai geriausiai nuspėjamas, bet, pavyzdžiui, kas yra antroji jėga prieš juos? Ar mes turėsime LSDP didžiąją pergalę ar paaugusią Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“? Ar Ramūnas Karbauskis liks toje pusėje?“ – svarbius klausimus vardijo komunikacijos ekspertas. Specialioje Delfi laidoje M. Katkus teigė, jog po šių rinkimų rezultatų galimi ir partijų susijungimai. „Lyderių dėliojimą. Nes mes turėsime supratimą, kas čia vyks toliau. Esame politinės sistemos reformoje. (…) Manau, kad visi pasižiūrės, kas čia įvyko. Bus susijungimai, skerstuvės, atleidimai, kiti įdomus dalykai. Įdomu ir kaip politikai perskaitys, kokia yra šių rinkimų žinutė,“ – sakė pašnekovas.

Rekordinis aktyvumasBendras rinkimų aktyvumas 20 valandą visoje Lietuvoje – 48,97. Rinkėjų aktyvumas nuo 2007 metų nežymiai didėja, rodo surinkti duomenys.Štai 2007 metais į rinkimus atėjo 41,3 procentų rinkėjų, 2011 metais – 44,08 procento, 2015 metais rinkėjų aktyvumas siekė 47,18 procento, o 2019 metasi – 47,9 procento.

„Baltosios pirštinės“: iki 19 val. fiksuoti 323 galimi rinkimų pažeidimaiOrganizacija „Baltosios pirštinės“ praneša, kad iki 19 val. fiksuoti 323 galimi rinkimų pažeidimai.Kaip teigiama „Baltųjų pirštinių“ pranešime spaudai, 189 atvejus fiksavo nepriklausomi stebėtojai, o 134 pranešimai gauti iš gyventojų.„Baigiantis rinkimų dienai, tendencijos išlieka tos pačios: didžiąją gyventojų atsiųstų pranešimų dalį sudaro pranešimai apie galimus politinės reklamos skelbimo pažeidimus rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu, tuo metu stebėtojų pranešimuose dominuoja pranešimai apie netinkamą rinkimų apylinkių komisijų darbą – blogai užplombuotas balsadėžes, nenaudojamus duomenų apsaugai užtikrinti skirtus juodus lakštus ir kitas komisijų darbo klaidas“, – teigiama pranešime spaudai.„Baltųjų pirštinių“ stebėtojai teigė, kad Šalčininkų rajone pranešta apie vienoje apylinkėje naudojamus neantspauduotus rinkimų biuletenius, tuo metu Vilniuje – apie galimai neteisėtą rinkėjų pavėžėjimą, kuris gali reikšti balsų pirkimo atvejį.Organizacija praneša, kad apylinkėms, kuriose fiksuoti galimi pažeidimai, bus skiriamas padidintas organizacijos dėmesys, į jas jau išsiųsti savanoriai, stebėsiantys balsų skaičiavimo procedūrą. Iš viso balsų skaičiavimas bus stebimas maždaug 50 apylinkių visoje Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant probleminėms vietovėms, ypač Vilniaus regione.Kaip skelbia „Baltosios pirštinės“, savivaldybių tarybų ir merų rinkimus iš viso stebi beveik 300 stebėtojų, kurie iki 19 valandos aplankė ir patikrino maždaug 400 apylinkių visoje Lietuvoje.„Pusėje jų fiksuoti reikalavimų neatitikimai, kai kuriose – ir ne po vieną. 82 kartus pranešta apie netinkamai plombuotas balsadėžes, 68 kartus – apie nenaudojamus juodus duomenų apsaugos lakštus, daugiau nei 50 kartų buvo fiksuoti su balsavimo kabinomis susiję pažeidimai (kabinos buvo su užuolaidėlėmis, rinkėjai nepagrįstai balsuoti ėjo po kelis į vieną kabiną), taip pat fiksuoti kiti pavieniai pažeidimai“, – teigiama pranešime spaudai.

Iki 18 val. rinkimuose balsavo 45,52 proc. rinkėjųSavivaldos ir merų rinkimuose iki 18 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, iš viso balsavo 45,52 proc. rinkėjų.VRK duomenimis, iki 18 val. sekmadienį savo valią rinkimuose išreiškė proc. 36,11 rinkėjų. 2019 m. savivaldos ir merų rinkimuose šis rodiklis siekė 38,13 proc.Išankstiniame balsavime šiuose savivaldos rinkimuose balsavo 9,41 proc. rinkėjų, tai yra 224,4 tūkst. žmonių.

Policija gavo 71 skundą dėl galimų rinkimų pažeidimų, pradėti 7 ikiteisminiai tyrimaiPolicija, 17 val. duomenimis, yra gavusi 71 skundą dėl galimų įstatymų pažeidimų savivaldos ir merų rinkimuose, Eltai patvirtino Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.„17 valandos duomenimis, gautas 71 pranešimas dėl galimų pažeidimų “, – teigė policijos atstovas.Pasak R. Matonio, daugiausiai skundų gauta iš Alytaus apskrities.„Tikslinamos aplinkybės dėl dviejų pranešimų iš Tauragės, dėl vieno pranešimo iš Alytaus ir dėl vieno pranešimo iš Kauno“, – tvirtino policijos atstovas.Policijos duomenimis, iki šiol yra pradėti septyni ikiteisminiai tyrimai dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

Iki 17 val. rinkimuose balsavo 43,1 proc. rinkėjųSavivaldos ir merų rinkimuose iki 17 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, iš viso balsavo 43,1 proc. rinkėjų.VRK duomenimis, iki 17 val. sekmadienį savo valią rinkimuose išreiškė 33,69 proc. rinkėjų. 2019 m. savivaldos ir merų rinkimuose šis rodiklis siekė 35,54 proc.Išankstiniame balsavime šiuose savivaldos rinkimuose balsavo 9,41 proc. rinkėjų, tai yra 224,4 tūkst. žmonių.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

Iki 16 val. rinkimuose balsavo 40,36 proc. rinkėjųSavivaldos ir merų rinkimuose iki 16 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, iš viso balsavo 40,36 proc. rinkėjų.VRK duomenimis, iki 16 val. sekmadienį savo valią rinkimuose išreiškė 30,95 proc. rinkėjų. Išankstiniame balsavime balsavo 9,41 proc. rinkėjų, tai yra 224,4 tūkst. žmonių.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7 iki 20 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

VRK pirmininkė: balsų skaičiavimas rinkimuose šiek tiek užtruksKadangi šiuose savivaldos rinkimuose iš anksto balsavo daugiau rinkėjų negu 2019 m., balsų skaičiavimas šiek tiek užtruks, sako Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Jolanta Petkevičienė.„Kadangi šiemet iš anksto balsavo beveik 71 tūkstančiu rinkėjų daugiau, vadinasi, šiek tiek ilgiau užtruks ir balsų skaičiavimas“, – sekmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė VRK pirmininkė.Anot J. Petkevičienės, statistika rodo, kad 2019 m. išankstiniame balsavime dalyvavo 6,24 proc. rinkėjų, tai yra 153 614 žmonių, o šiemet vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iš anksto balsavo 9,41 proc. rinkėjų, tai yra 224 494 rinkėjai.15 val. VRK duomenimis, iš viso savivaldos rinkimuose balsavo 37,29 proc. rinkėjų.ELTA primena, kad balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

Skuodo rajone, buvusioje mokykloje, kur vyksta balsavimas, kilo gaisrasSkuodo rajone, buvusios mokyklos pastate, kur vyksta balsavimas savivaldos rinkimuose, kilo gaisras, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).BPC duomenimis, sekmadienį, 14 val. 39 min., pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Skuodo rajane, Aleksandrijos seniūnijoje, Gėsalų kaime, Mokyklos gatvėje, kilo gaisras Gėsalų bendruominės pastate.Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo, Skuodo ir Mažeikių rajonų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Apie įvykį pranešta ir policijai.Kaip Eltai teigė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, minėtame pastate, kur kilo gaisras, vyksta balsavimas savivaldos rinkimuose.„Gaisras lokizuotas, užsidegė antrame buvusios mokyklos aukšte esanti elektros skydinė“, – sakė R. Matonis.Anot jo, nei balsadėžės, nei biuleteniai per gaisrą nebuvo sugadinti.

VRK: iki 15 val. jau balsavo 27,88% rinkėjųVRK duomenimis, iki 15 val. jau balsavo 27,88% rinkėjų. Aktyvumas nežymiai didėja, rinkėjų skaičius – mažėja.Šių metų kovo 5 d. savivaldybių tarybų rinkimuose galės dalyvauti 2 385 262 rinkėjai.Rinkėjų skaičius galutiniuose rinkėjų sąrašuose kasmet mažėja. Šiuose rinkimuose galės dalyvauti 75 794 rinkėjais mažiau nei 2019 m. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose (2 461 056) ir maždaug 300 tūkst. rinkėjų mažiau nei 2002 m. vykusiuose rinkimuose (2 698 391).Rinkėjų aktyvumas nuo 2007 metų nežymiai didėja, rodo surinkti duomenys.Štai 2007 metais į rinkimus atėjo 41,3 procentų rinkėjų, 2011 metais – 44,08 procento, 2015 metais rinkėjų aktyvumas siekė 47,18 procento, o 2019 metasi – 47,9 procento.

VRK: iki 14.00 val. balsavo 24,16 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 14.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 24,16 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgių (34,78 proc.) Birštono (30,76 proc.) ir Šilalės rajono (30,26 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Neringos (17,27 proc.), Panevėžio rajono (19,70 proc.) ir Klaipėdos rajono (19,61 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 23,01 proc. rinkėjų, Kaune – 26,95 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 14.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 33,57 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

Skvernelis: savivaldos rinkimai yra pirmasis egzaminas partijaiSekmadienį vykstantys savivaldos ir merų rinkimai yra pirmasis egzaminas partijai „Vardan Lietuvos“, sako šiai politinei jėgai vadovaujantis Saulius Skvernelis.„Tai yra pirmasis mūsų politinės jėgos egzaminas ir tai yra pagrindas kalbant apie nacionalinius rinkimus“, – žurnalistams teigė S. Skvernelis, sekmadienį atidavęs savo balsą Vilniaus rajono Platiniškių rinkimų apylinkėje.„Tai bus atspirties taškas, kur mes galėsime lygintis. Kol kas mes neturime su kuo pasilyginti“, – sakė ekspremjeras ir pridūrė tikįs, kad bent jau septyni jo vedamos partijos kandidatai į merus dalyvaus antrajame rinkimų ture ir mažiausiai trys atstovai bus išrinkti.Kaip tam tikrą užsibrėžimą S. Skvernelis minėjo ir galimybę kiekvienoje savivaldybės taryboje turėti partijos atstovų.Paklaustas apie kriterijus po rinkimų formuojant koalicijas tarybose, S. Skvernelis aiškių raudonųjų linijų nenubrėžė. Pasak jo, „Vardan Lietuvos“ atstovai tikrai neis į koalicijas su prorusiškais kandidatais.„Raudonų linijų nėra, bet neisime į koalicijas su prorusiškomis jėgomis ar politikais“, – sakė jis.Politikas teigė, kad pagrindinę rinkimų dieną svarbiausia yra piliečių aktyvumas.„Svarbiausia, kad būtų didelis aktyvumas ir kad atėję žmonės išsirinktų valdžią, kurios nori“, – teigė S. Skvernelis ir pažymėjo, kad po rinkimų bus labai įdomu pažiūrėti, kaip seksis dirbti naujas politines galias ir prerogatyvas įgijusiems merams.|„Šiandien žmonės renkasi merą, kuris pagal naują įstatymą turės neribotus įgaliojimus. Tai žmogus, kuris tvarkys daug ką vienasmeniškai, bus asignavimų valdytojas, galės skirti aukščiausius pareigūnus. Turės tarybos sprendimams veto teisę“, – sakė S. Skvernelis.Į Vilniaus rajono merus kandidatuoja 7 politikai. Visus juos iškėlė politinės partijos.ELTA primena, kad kovo 5 d. Lietuvoje vyksta savivaldybių merų ir tarybų rinkimai.

VRK: iki 13.00 val. balsavo 19,89 proc. rinkėjų Sekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 13.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 19,89 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Birštono (26,02 proc.) Akmenės rajono (25,40 proc.) ir Šilalės rajono (24,95 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Neringos (13,95 proc.), Klaipėdos rajono (16,02 proc.) ir Vilkaviškio rajono (16,02 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 18,54 proc. rinkėjų, Kaune – 21,91 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 13.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 29,3 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

VRK: iki 12.00 val. balsavo 14,97 proc. rinkėjųVilnius, kovo 5 d. (ELTA). Sekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 12.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 14,97 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgių (23,03 proc.), Birštono (20,22 proc.) ir Akmenės rajono (20,92 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Neringos (10,05 proc.), Klaipėdos rajono (11,70 proc.) ir Vilkaviškio rajono (12,40 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 13,56 proc. rinkėjų, Kaune – 15,99 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 12.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 24,38 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 milijonai 386 tūkstančiai 316 šalies gyventojų.

Ekspertas: galime turėti aktyvumą, kokio savivaldos rinkimuose seniai nebuvoApžvalgininkas Mažvydas Jastramskis sako, kad gali būti, kad išvysime rekordinį gyventojų aktyvumą.„Jeigu išsilaikys tendencija, galime turėti aktyvumą, kokio savivaldos rinkimuose seniai nebuvo.Išankstiniame balsavo 9.41% gyventojų. Šiandien 11 valandos aktyvumo duomenys (9.73%) labai nedaug atsilieka nuo 2019 metų (9.87%). Tada galiausiai rinkimų dienos aktyvumas buvo 41.55%.Sakykime, šiandien balsuoja bent 41%. Pridedame išankstinį - ir vis tiek turėtume 50.4% galutinį aktyvumą.Paprastas modelis pagal išankstinį praėjusiuose savivaldybių rinkimuose, kuris neatsižvelgia į šiandienos skaičius, spėtų dar daugiau - apie 52%.Aišku, reikės sulaukti visų balsų iš didžiųjų apylinkių“.

VRK: iki 11.00 val. balsavo 9,73 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 11.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 9,73 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Akmenės rajono (15,26 proc.), Pagėgių (14,94 proc.) ir Širvintų rajono (13,10 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Neringos (6,98 proc.), Klaipėdos rajono (7,35 proc.) ir Vilkaviškio rajono (7,85 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 8,63 proc. rinkėjų, Kaune – 10,20 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 11.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 19,14 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra 2 386 316 šalies gyventojų.

„Baltosios pirštinės“: per pirmąsias tris balsavimo valandas gauti 32 pranešimai apie galimus pažeidimusSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose per pirmąsias tris balsavimo valandas „Baltosios pirštinės“ tiek iš stebėtojų, tiek iš kitų pilietiškų gyventojų gavo 32 pranešimus apie galimus pažeidimus, teigiama pranešime žiniasklaidai.Per tinklalapį gaunamų pranešimų statistikoje vis dar dominuoja pranešimai apie rinkimų agitacijos pažeidimus – jie iki 10 val. sudarė 80 proc. visų pranešimų“, – teigia visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ atstovai.Primenama, kad nuo vidurnakčio iki apylinkių uždarymo 20 valandą galioja agitacijos draudimo laikotarpis, kurio metu kandidatai ir juos palaikantys asmenys negali skelbti politinės reklamos tiek socialiniuose tinkluose, tiek gyvai (susitinkant su rinkėjais, dalinant skrajutes, kabinant ar paliekant kabėti plakatus).„Baltųjų pirštinių“ atstovai ragina žmones rinkimuose dalyvauti atsakingai: einant balsuoti su savimi turėti asmens dokumentą, o apie pastebėtus galimus pažeidimus pranešti „Baltosioms pirštinėms“ www.baltosiospirstines.lt/pranesti, tiesiogiai Vyriausiajai rinkimų komisijai arba policijai.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje:

VRK: rinkimų dieną pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl galimų pažeidimųPolicijos duomenimis, iki sekmadienio ryto yra pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl su savivaldos rinkimais susijusių pažeidimų, sako Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Jolanta Petkevičienė.„Policijos šio ryto duomenimis, pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl Baudžiamojo kodekso 172 str. galimų pažeidimų, t. y. dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise“, – sako pirmininkė sekmadienį surengtoje VRK spaudos konferencijoje.„Daugiausia gautų pranešimų dėl galimų Baudžiamojo kodekso pažeidimų yra Vilniaus ir Alytaus apskrityse“, – pažymėjo ji.Tačiau kol kas, pasak J. Petkevičienės, rimtesnių pažeidimų nenustatyta.ELTA primena, kad sekmadienį, kovo 5 dieną, Lietuvoje vyksta savivaldos ir merų rinkimai. Balsavimas 60-yje savivaldybių rinkimų apylinkių vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra beveik 2,39 mln. šalies gyventojų. Kad balsavimas vyktų sklandžiai, rinkimų apylinkėse dirba beveik 15 tūkst. apylinkių komisijų narių.

Majauskas: balsavau už sąžiningumą ir veržlumąKandidatas į Vilniaus miesto merus Mykolas Majauskas tikina nesunkiai pasirinkęs, už ką atiduoti savo balsą sostinės savivaldybės tarybos rinkimuose. Politikas teigia, kad kaip ir merui, taip ir tarybos nariams jis kelia tuos pačius reikalavimus ir remia sąžiningus, skaidrius ir kūrybingus kandidatus.„Aš pats balsavau rinkdamasis sąrašą pagal savo vertybes, balsavau už sąžiningumą, balsavau už veržlumą ir už skaidrumą. Skirtinguose sąrašuose yra tikrai daug žmonių, kurie galėtų dorai tarnauti Vilniui. Aš tikiuosi, kad ta sėkmė juos lydės“, – sekmadienį Vilniaus A. Vienuolio rinkiminėje apylinkėje susirinkusiems žurnalistams sakė parlamentaras.„Nebuvo sunku (pasirinkti – ELTA), bet, kaip ir minėjau, tikrai yra iš labai skirtingų politinių bendruomenių žmonių, kurie galėtų dorai tarnauti Vilniui“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad galės „rasti bendrą kalbą“ su skirtingų politinių jėgų nariais.Be to, politikas paragino gyventojus nepraleisti progos ir išreikšti savo politinę valią, balsuojant savivaldybių merų ir tarybų rinkimuose.„Noriu pakviesti žmones dalyvauti rinkimuose – man atrodo, tai labai svarbu. Mes visi turime bendrą vardiklį – mes visi vilniečiai norime, kad Vilniuje būtų geriau. Šiandien galime prie to prisidėti“, – kalbėjo jis.„Kartais žmonės mato skirtingus kelius, bet tikslas vienas ir tas pats. Šiandien mes tikrai tiesiog turime atlikti pareigą, ateiti ir balsuoti – ir nesvarbu už ką“, – paragino kandidatas.ELTA primena, kad kovo 5 d. Lietuvoje vyksta savivaldybių merų ir tarybų rinkimai.

VRK: iki 10.00 val. balsavo 5,01 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 10.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 5,01 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Akmenės rajono (8,81 proc.), Pagėgių (7,45 proc.) ir Švenčionių rajono (7,42 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Klaipėdos rajono (3,46 proc.), Klaipėdos miesto (4,03 proc.) ir Vilkaviškio rajono (4,11 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 4,41 proc. rinkėjų, Kaune – 5,21 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 10.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 14,42 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra beveik 2,39 mln. šalies gyventojų.

VRK: iki 9.00 val. balsavo 2,01 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 9.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 2,01 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Švenčionių rajono (3,60 proc.), Akmenės rajono (3,38 proc.) ir Širvintų rajono (3,24 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Klaipėdos rajono (1,23proc.), Klaipėdos miesto (1,55 proc.) ir Neringos (1,62 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 1,76 proc. rinkėjų, Kaune – 2,02 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 9.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 11,42 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra beveik 2,39 mln. šalies gyventojų.

VRK: iki 8.00 val. balsavo 0,61 proc. rinkėjųSekmadienį vykstančiuose savivaldos ir merų rinkimuose iki 8.00 val., Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, balsavo 0,61 proc. rinkėjų.Aktyviausi rinkėjai – Pagėgių (1,26 proc.), Švenčionių rajono (1,43proc.) ir Širvintų rajono (1,19 proc.) savivaldybėse.Pasyviausi – Kazlų Rūdos (0,39 proc.), Klaipėdos rajono (0,39 proc.) ir Panevėžio (0,45 proc.) rinkėjai.Vilniuje balsavo 0,49 proc. rinkėjų, Kaune – 0,53 procento.Iki rinkimų dienos valią pareiškė 9,41 proc. (224,4 tūkst.) rinkėjų, tad iš viso savivaldos ir merų rinkimuose, 8.00 val. duomenimis, jau dalyvavo 10,02 proc. rinkėjų.Primenama, kad balsavimas rinkimų apylinkėse vyksta nuo 7.00 iki 20.00 valandos. Rinkėjų sąraše yra beveik 2,39 mln. šalies gyventojų.

Lietuvoje - savivaldos rinkimaiSekmadienį Lietuvos gyventojai rinks merus ir savivaldybių tarybas. Jau nuo 7 val. ryto jie gali išreikšti savo pilietinę valią rinkimų apylinkėse. Balsavimas pasibaigs 20 val. vakaro.Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose dalyvauja 16 politinių partijų ir 32 politiniai komitetai. Jų atstovai varžysis dėl 1498 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų mandatų. Dalyvauti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) registravo 13 tūkst. 797 kandidatus. 433 iš jų sieks tapti savivaldybių merais.Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose teisę balsuoti turi 2 milijonai 385 tūkst. 262 rinkėjai.Sekmadienį balsuoti atvykęs rinkėjas turės pateikti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Taip pat tinka ir kiti dokumentai, kuriuose yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas: vairuotojo pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, diplomatinis pasas ir pan. Rinkimų biuletenis turi būti užpildytas slapto balsavimo kabinoje. Viešinti užpildytą rinkimų biuletenį draudžiama.Sekmadienį vykstančius savivaldos rinkimus Lietuvoje stebės beveik 5 tūkst. 200 stebėtojų. Jie turi užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų, fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos.Savivaldybių tarybų rinkimai daugiamandatėje rinkimų apygardoje laikomi įvykusiais, nepaisant juose dalyvavusių rinkėjų skaičiaus.Kaip numatyta Rinkimų kodekse, išrinktu meru laikomas kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų.