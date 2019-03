Čia jau pirmajame ture meru buvo išrinktas Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Rimantas Klipčius. VRK patvirtino galutinius rinkimų rezultatus savivaldybėje, nors juos naikinti prašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, argumentuodama, jog nemokamai dalinus vietos laikraštį padidintu tiražu buvo šiurkščiai pažeistas įstatymas. „Valstiečiai“ skunde nurodė, kad Švenčionių rajono gyventojams nemokamai išdalyta iki 7 tūkst. vienetų leidinio „Žeimenos krantai“ su valdančiųjų pasisakymais, o kaip politinė reklama pažymėta tik dalis medžiagos. Anot „valstiečių“ skundą nagrinėjusio ir iš dalies jį tenkinusio teismo, tvirtindama rinkimų rezultatus Švenčionių rajone „VRK nepaisė įstatymų leidėjo imperatyvo išnagrinėti visus skundus dėl rinkimų šioje konkrečioje savivaldybėje“. „VRK įpareigota išnagrinėti pareiškėjo skundą, kiek tai susiję su byloje nurodytais aspektais (laikraščio „Žeimenos krantai“ tiražo padidinimu, nemokamu platinimu bei padidinto tiražo finansavimu)“, – sakoma nutartyje. VRK tvirtindama rinkimų rezultatus po pirmojo turo aptarė gautą „valstiečių“ skundą, tačiau rezultatus Švenčionyse patvirtino jo neišnagrinėjusi. Pagrindinis VRK narių argumentas buvo, kad įstatymas nenumato, jog dėl agitacijos pažeidimų būtų galima naikinti rinkimų rezultatus. Tuomet aštuoni VRK nariai balsavo už rezultatų tvirtinimą, keturi buvo prieš.

