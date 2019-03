Pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose mirga nuotraukos, kuriose užfiksuoti sudraskyti rinkimų plakatai, tentai. Neabejojama, kad tai žmogaus rankų darbas.

Z. Bitino žiniomis, kol kas Klaipėdos rajone daugiausiai nukentėjo dviejų politinių partijų rinkimų atributika.

„Bet girdėjau nuogirdų, kad yra incidentų ir kituose štabuose. Esą plėšo vieni kitiems plakatus. Bet tai jau tarsi vaikų žaidimai“, – pasakojo Z. Bitinas.

Pirmininkas svarstė, kad dėl suniokotų popierinių rinkimų plakatų niekas paprastai dėmesio nekreipia. Kas kita, kai brutaliai draskomi ne taip ir pigiai kainuojantys didžiuliai reklaminiai stendai.

„Per praėjusius Seimo rinkimus vienos partijos kandidatės plakatai taip pat buvo apšaudyti dažais ir supjaustyti. Žemas lygis. Be to ir rizikinga. O gal kas budi prie to tento, ar kamerą pastatė? Jei pačiups, teks susimokėti už tokius darbelius“, – svarstė pirmininkas.

Jo nuomone, šitaip elgdamiesi chuliganai pasiekia atvirkščio, nei tiksi, efekto – tik kelia reitingus priešininkams, ir tiek.

„Taip tarsi parodo, kad bijo tų, kurių plakatus niokoja, ir pripažįsta, kad jie ir yra lyderiai. Tai jau nerašyta nematoma politikos pusė“, – sakė Z. Bitinas.

Tikslios statistikos, kiek pastaruoju metu buvo sudraskyta rinkimų stendų ar plakatų, pirmininkas sakė neturintis, nes dėl šių atvejų nukentėjusieji kreipiasi tiesiai į policiją.

„Rinkimų komisija nelabai kuo gali padėti. Mes nesame pajėgūs kovoti su chuliganais. Tai tiesiog viešosios tvarkos pažeidimas“, – sakė Z. Bitinas.

Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Andromeda Grauslienė informavo, kad kreipimųsi dėl panašių incidentų sulaukta jau ne vieno. Ir visi jie iš Klaipėdos rajono.

„Vasario 16–17 dienomis buvo gautas pranešimas, kad Gargžduose, miesto centre, supjaustyti reklaminiai stendai, pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sugadinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Vasario 18 d. gavome dar vieną pranešimą, kad reklaminis stendas supjaustytas netoli Priekulės. Šiandien gavome dar vieną pranešimą, kad netoli Dituvos supjaustyti rinkimų stendai. Detalės dar aiškinamos, bet greičiausiai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – vakar komentavo A. Grauslienė.

Kad būtų kokių nors panašių nusiskundimų Klaipėdoje, policijos atstovė sakė negirdėjusi.