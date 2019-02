„VRK skelbia savo interneto svetainėje kandidatų sąrašus, kur visi galės rasti kandidatų biografijas, turto ir pajamų deklaracijas, kitą pareiškiniuose dokumentuose pateiktą informaciją“, – BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Iš viso 60-yje savivaldybių partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai kelia per 460 kandidatų sąrašų. Savivaldybių tarybų rinkimuose varžysis apie 13,7 tūkst. kandidatų, į mero postą pretenduoja per 400 politikų. Pareiškinius dokumentus rinkimams buvo pateikę per 14 tūkst. pretendentų, tačiau keli šimtai buvo išbraukti dėl pavėluotai pateiktų deklaracijų, nuslėpto teistumo, kitoje savivaldybėje deklaruotos gyvenamosios vietos ir kitų priežasčių. Taip pat keli rinkimų sąrašai sugriuvo, nes išbraukus kandidatus juose nebeliko reikalaujamo kandidatų skaičiaus. Įstatymas numato, kad sąraše kandidatų negali būti mažiau negu pusė renkamų tos savivaldybės tarybos narių. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.

