Savivaldos rinkimai 2019 m.

Širvintų rajone suskaičiavus vienos apylinkės rezultatus (iš 23) pirmauja Živilė Pinskuvienė - 66,67 proc., Akmenės rajono savivaldybėje suskaičiavus 7 iš 22 apylinkių rezultatus užtikrintai pirmauja Vitalijus Mitrofanovas - 62,91 proc. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas.

Uspaskichas jau planuoja sėkmę ir Seimo rinkimuoseUždarius balsadėžes ir prasidėjus skaičiavimui, kandidato į Vilniaus merus Viktoro Uspaskicho rinkiminiame štabe vyravo ramybė. Čia rinkimų rezultatų laukė vos kelios dešimtys partijos narių, o paties lyderio nebuvo. Jis buvo išvykęs į LRT tiesioginį eterį, kuriame jį kalbino Nemira Pumprickaitė ir Edmundas Jakilaitis. „Žiūriu, kad iš sostinės padarė kaimelį, reikia gelbėti Lietuvos sostinę, – kalbėjo V. Uspaskichas. – Turiu daugiausia patirties, būčiau geriausias meras.“V. Uspaskichas LRT eteryje teigė, kad širdyje jau yra meras. O ko nepadarė R. Šimašius, paklausė laidos vedėjai. „Jis kaip tik padarė – kaimelį, – įvardijo V. Uspaskichas. – Jis pradėjo žmones dalinti į savus ir nesavus.“Anot V. Uspaskicho, taip dalinti žmones pavojinga, nes „už kiekvienos partijos stovi nemažai rinkėjų“. „Kam reikalingas toks meras, kuris dalina žmones į savus ir nesavus?“ – svarstė V. Uspaskichas, pridurdamas, kad juk po rinkimų reikės kurti koaliciją. Darželiai, nemokamas transportas, būstų renovavimas, prevencijos nuo ligų, nemokami maršrutai tarp regionų – tikslus, jei taptų Vilniaus meru, vardijo V. Uspaskichas. Laidoje kandidatas pabrėžė, kad turi didesnių tikslų – savo partiją ves ir į Seimą, jis teigė, kad yra užtikrintas Seimo rinkimų, kurie vyks tik po pusantrų metų, rezultatais. Tiesa, jis pridūrė, kad dar nenusprendė, ar jam kandidatuoti, tačiau pridūrė, kad savo partiją į Seimą tikrai ves.Beje, jo teigimu, jis – ne amžinas pirmininkas. „Sunku bus įeiti į aukštumas, bet paruošime komandą. Aš juk ne amžinas pirmininkas“, – tvirtino kandidatas. O į klausimą, kodėl šiuo metu yra partijos lyderis, V. Uspaskichas atsakė teigdamas, kad patys partijos nariai to norėjo. „Du su puse šimto žmonių atvažiavo pas mane pakalbėti ir pasakė: arba mes išeiname ir partija žlunga, arba tu grįžti. Aš dvejojau, bet komanda yra komanda. Nemažai žmonių atėjo dėl to, kad aš ten buvau, todėl man teko grįžti. Bet aš iš karto pasakiau, kad aš – ne amžinas“, – LRT eteryje kalbėjo V. Uspaskichas.Jo teigimu, sėkmingiausiai jo partijai merų rinkimai baigsis Telšiuose, Raseiniuose ir Ukmergėje.https://g2.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291477

Vilniaus rajono savivaldybėje suskaičiavus 2 apylinkių rezultatus (iš 53) užtikrintai pirmauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Politinės partijos Rusų aljansas kandidatė Marija Rekst - 73,87 proc.

Matijošaitis: jeigu reikėtų antro turo, tikrai neturėčiau favoritoMero posto siekiantis Visvaldas Matijošaitis pripažino, kad per savo kadenciją padarė ne vieną klaidą, tačiau jam visada buvo svarbiausia tik kauniečių gerovė.„Esame pradėję nemažai darbų, tikimės, kad pavyks juos tęsti. Jeigu ne mes, atsiras kita komenda. Daug liko darbo, reikia kelius tvarkyti, labai daug darbų“, - per transliaciją sakė V. Matijošaitis.„Jeigu sakyčiau, kad nematau klaidų, meluočiau. Iš tiesų, kai kurie darbuotojai šiek tiek pagudravo. Tie, kurie atėjo iš privataus verslo, o ten viskas vyksta daug lėčiau. Derybos yra lengvesnės. O aš noriu, kad viskas būtų greita, skaidru. (…) Iš tiesų, visko buvo, tačiau tai jau yra praeitis“, - sako V. Matijošaitis.Jis taip pat tikina, kad pernelyg nenagrinėjo savo konkurentų.„Aš, tiesą sakant, nestudijavau labai savo konkurentų. Jeigu reikėtų antro turo, tikrai neturėčiau kandidato favorito. Ten yra labai skirtingi žmonės. Ne, tikrai neturėčiau, sakau, kaip yra“, - atvirai pripažino kandidatas į merus.V. Matijošaitis taip pat tikina, kad būdamas meru ilgą laiką turėjo konsultuotis su medikais.„Ilgą laiką buvau išmestas iš rikiuotės, daugiau bendravau su medikais, bet komanda padarė labai daug. (…) Kaunas yra pats nuostabiausias miestas, net tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Džiaugiuosi, kad šeimos čia gyvena, kuriasi jauni žmonės. Tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių atvažiuos gyventi į Kauną“, - sako V. Matijošaitis.„Pagrindinis darbas – tęsti pradėtus darbus ir kurti naujus. Miestas negali miegoti, negali būti sąstingis. Tie 4 metai man buvo geras apšilimas“, - sakė V. Matijošaitis. Jis taip pat tikino, kad privataus verslo šiek tiek pasiilgo: „Jeigu tapsiu meru, tai 4 metai ir bus mano svajonės išsipildymas. Tiesa, privataus verslo aš pasiilgau, bet jeigu nepavyks pasiekti mero posto, neliūdėsiu“, - nedaugžodžiavo kandidatas į merus.

Agnė Bilotaitė nusiteikusi laimėti Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratų nariai laukti rinkimų naujienų ar Agnė Bilotaitė taps Klaipėdos mere susirinko Fridriko pasaže. Prieš ketverius metus ji kartu su dabartiniu Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku pateko į antrą turą, tačiau dabar sako, nusiteikusi laimėti. Anot A. Bilotaitės, uostamiestis gyvuoja iš inercijos ir jam būtinos permainos. Palaikantys partijos nariai ir patys spėlioja, kokia rinkimų baigtis. Jie svarsto, kad Klaipėdos uosto vadovas Arvydas Vaitkus, kurį iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, mažiau žinomas paprastam rinkėjui, nors jo kandatūra viešojoje erdvėje įvardijama tikrai stipria. A. Bilotaitė sako, kad jau po pirmo bandymo tapti mere sulaukė didžiulio palaikymo iš rinkėjų, tad ir nusprendusi pabandyti dar kartą. „Klaipėda gyvuoja iš inercijos, jai būtinos permainos. Kai mokiausi, universitete mokėsi apie 13 studentų, dabar teliko 3,5 tūkstančio studentų. Nebeliko žmonių ir tai ypač matosi senamiestyje“, – sako A. Bilotaitė. Anot kandidatės, permainos būtinos ir dėl taršos, ir dėl kitų senokai žinomų, tačiau vis dar neišspręstų problemų. Ji tikina nebijanti permainų ir jei rinkėjai norės, palikti Vilnių ir dirbti Klaipėdoje jai nebus problema.

Kauno mieste suskaičiavus pirmosios apylinkės rezultatus Visvaldas Matijošaitis - 69,09 proc.

G. Paluckas: mane mato kaip premjerą Nors parėjusį kartą per savivaldos rinkimus LSDP partija buvo laimėtoja, tačiau, Gintauto Palucko manymu, nėra prasmės lygintis į rezultatus, buvusius prieš ketverius metus. „Kiekvieni rinkimai yra skirtingi, jie yra unikalūs, lyginti to, kas buvo prieš ketverius metus, matyt, nėra prasmės. Yra pasikeitusi visi politinė aplinka, tai yra, naujos partijos, nauji judėjimai“, – teigė G. Paluckas. Jis sakė manantis, kad partijos skilimas rezultatams įtakos neturės. „Aš abejoju, ar buvę bičiuliai apskritai ką nors surinks, bet mūsų rezultatas bus stiprus, mes tikrai būsime trejete ir paneigsime visas šitas interpretacijas ir išsigalvojimus, kad štai mes sugriuvome“, – sakė G. Paluckas. LSDP pirmininkas žadėjo „labai nustebinti“ tuos, kurie kalbėjo apie 4,9 proc. LSDP reitingą. „Dėl mandatų, matyt, yra ankstyvos prognozės, bet mes tikimės laimėti 11 merų, ir tikimės turėti savo atstovus 60-yje savivaldybių“, – rinkimų baigtį piešė G. Paluckas. Paklaustas, ar pats tikisi tapti Vilniaus meru, G. Paluckas prognozuoti nebuvo linkęs. Teigė, kad reikia sulaukti rezultatų. „Taip, Vilniaus mieste bendraudamas su rinkėjais susidūriau su tokia problema. Sako – nematom mes tavęs meru, matom premjeru. Tai yra argumentas, į tokį man sunku kažką atsakyti“, – kalbėjo LSDP lyderis. Politikas teigė, kad gali būti, kad vien dėl to kaip už merą už jį rinkėjai esą ir nebalsavo. G. Paluckas teigė, kad mėgsta žodžius įrodinėti darbais ir „Facebookas“ ne jo erdvė. Paklaustas, ar meta akmenį į R. Šimašiaus daržą, G. Paluckas atsakė: „Ne, aš akmenimis tikrai nesimėtau, mes pasižiūrėsime, kuo baigsis pirmas turas.“G. Paluckas prognozavo, kad pirmame mero rinkimų ture pirmaus R. Šimašius, bet mažai atsiliks ir A. Zuokas.

Interviu su Visvaldu MatijošaičiuSkaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/interviu-su-visvaldu-matijosaiciu.d?id=80514379

Suskaičiavus 324 iš 1970 apylinkių rezultatus tiesioginiuose merų rinkimuose LSDP kandidatai pirmauja 23 savivaldybėse, LVŽS - 19oje, TS-LKD taip pat 17-oje.

Suskaičiavus 169 iš 1970 apylinkių rezultatus tiesioginiuose merų rinkimuose LSDP kandidatai pirmauja 22 savivaldybėse, LVŽS - 17oje, TS-LKD taip pat 17-oje.

Suskaičiavus 169 iš 1970 apylinkių rezultatus savivaldybių tarybų rinkimuose pirmauja LSDP - 20,62 proc., antri LVŽS - 19,14 proc., treti TS-LKD - 16,73 proc.

Zuokas: jeigu iš karto sulauktume pergalės, rinkėjai mane tikrai nustebintųOptimistiškai nusiteikęs buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas jau žino, kokį darbą, jeigu laimėtų mero rinkimus sostinėje, pirmiausia tęstų. „Džiugina aktyvumas, džiugina stebėtojų komentarai. Žmonės ėjo su šypsena veide“, - sako A. Zuokas.Anot jo, Vilnius nori pokyčių, tačiau A. Zuokas neįvardijo, su kuo galėtų susigrumti antrajame ture. „Žmonės nori pokyčių, Vilnius dinamiškas miestas, Vilnius negali būti lyginamas su kitais miestais, pokyčiai stimuliuoja kraują, gyvenimas tada atrodo geresnis ir gyvybingesnis“, - transliacijoje sakė buvęs Vilniaus meras. „Jeigu iš karto sulauktume pergalės, rinkėjai mane tikrai nustebintų. Būsiu rinkėjams dėkingas. Žinoma, dalyvaujame rinkimuose ir kitose savivaldybėse: Švenčionyse, Širvintose, Kaišiadoryse ir kitur“, - sako A. Zuokas.„Kas bus antrajame ture aš beveik žinau, bet nesakysiu garsiai“, - taip pat sako kandidatas į merus. „Aš turėjau 102 žmonių komandą, ir mano žmona man labai padėjo, mūsų sąrašas tikrai vertas pokyčių. Pirmiausia patekęs į antrą turą tęsiu bendravimą su vilniečiais, ir turiu suplanavęs gyvenimą skirtingose savivaldybių vietose. Pirmas darbas, kurį nuveiksiu – bus labai daug darbų, pirmiausia, neprarasti ES lėšų, yra rizika, kad Vilnius praras labai didelę pinigų sumą, noriu, kad to nebūtų“, - sakė A. Zuokas.

Utenoje suskaičiavus 2 apylinkių iš 30 rezultatus mero rinkimuose pirmauja ilgametis Utenos meras Alvydas Katinas (LSDP) - 53,67 proc.

Suskaičiavus Joniškio rajono savivaldybėje 6 iš 36 apylinkių rezultatus, ryškus lyderis mero rinkimuose Vitalijus Gailius (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) 65,35 proc.

Stebėkite rezultatus DELFI: width="100%" height="491px" frameBorder="0">

Karbauskis: tikiuosi absoliučios pergalės Ramūnas Karbauskis šiuose rinkimuose tikisi įspūdingos sėkmės – 300 mandatų tarybose. „Taip, aš tikiuosi absoliučios pergalės. Tai yra pirmas mūsų egzaminas prieš visą tautą po 2,5 metų darbo Seime“, - sakė R. Karbauskis. Anot jo, išaugo nauja rinkėjų karta, todėl „valstiečiai“ gali sulaukti dar daugiau balsų. „Per tuos 2 metus nuo praėjusių Seimo rinkimų užaugo nauja rinkėjų kartą. Aišku, nežinau, kiek toji karta aktyviai dalyvavo, bet tikiuosi, kad dalyvavo, manau, kad svarbiausia, jog Savivaldos tarybų nariai dabar suprastų, kad nereikia kartoti tų klaidų, kurias darėme mes Seime, kai partijos nesugebėjo perlipti per save. Siūlysiu sudaryti plačias koalicijas, vardant žmonių, kurie dalyvavo rinkimuose“, - žurnalistams sakė „valstiečių“ lyderis. Jis taip pat pakartojo, kad viena iš pagrindinių „valstiečių“ užduočių – sulaukti daugiau balsų nei per praėjusius rinkimus. „Aš galiu pasakyti, kad Sinkevičius yra pats geriausias kandidatas, joks kitas kandidatas nėra toks geras. Kalbant apie didžiuosius miestus, savo atstovų anksčiau neturėjome, dabar tikiuosi, kad šie rinkimai užtikrins, kad mes turėsime žmones tose savivaldybėse. Tikiuosi, kad galėsime tarnauti miesto žmonėms“, - kalbėjo R. Karbauskis. „Valstiečių“ lyderis dar kartą pakartojo, kad tikisi ir jaunosios kartos balsų. „Nežinau, jeigu klausė tėvų ar senelių, tai turbūt daug balsų sulauksime. Jeigu vaikai, kurie balsuoja pirmą kartą, klausys tėvų, bet dažniausiai jauni žmonės sprendžia patys, bet kokiu atveju, jeigu jie balsavo, aš esu jiems dėkingas“, - žurnalistams kalbėjo R. Karbauskis. Politikas tikina, kad opozicijos ir pozicijos prieštara savivaldos lygiu nėra taip svarbu, kaip nacionaliniu lygiu, tad, tikino R. Karbauskis, į koalicijų sudarymą rajonuose centinė partijos valdžia nesikiš. „Pas mus sprendžia patys skyriai ir atitinkamai mes nesikišame į šį procesą. Galiu labai aiškiai pasakyti, kad mes rekomenduosime kuo platesnes koalicijas, kad nebūtų savivaldoje žaidžiama pozicija-opozicija. Tai savivaldybėje nėra taip svarbu kaip nacionaliniu lygiu“, - žurnalistams sekmadienio vakarą sakė R. Karbauskis. https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291467

Pasirodė pirmieji duomenys:Apylinkių skaičius – 1970 (duomenys iš 66 apylinkių) Savivaldybių skaičius – 60 (duomenys iš 28 savivaldybių)Alytaus rajono savivaldybė, apylinkių skaičius – 45 (duomenys iš 3 apylinkių), Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 52,63%. Jų kandidatas į merus Algirdas Vrubliauskas 56,17%

DELFI TV laidoje apsilankęs žurnalistas Aurimas Perednis sakė, kad 47 procentai yra gana nemažas rodiklis, įrodantis, kad žmonėms rūpi, kaip baigsis šie rinkimai. „Aš galvojau, kad bus rekordas“, - kalbėdamas apie rinkėjų aktyvumą laidoje sakė žurnalistas Aurimas Perednis. „Rinkėjų aktyvumas yra labai svarbus kriterijus apibūdinti pilietinei visuomenei. 47 procentai nėra taip blogai, nėra mažai, bet man rodos, kad galėtų būti ir daugiau“, - laidoje sakė A. Perednis. „Bet aktyvumas turbūt nesieks 50 procentų, intrigos didelės nėra, vis tik įdomu, kaip VRK sugebės suskaičiuoti balsus. Atrodo, kad Suomija per 2-3 valandas suskaičiuoja, o mes net iki vidurnakčio nesuskaičiuojame visų balsų, nežinau, kodėl taip yra, bet tai yra mūsų Achilo kulnas“, - sako A. Perednis. „Dalis žmonių, kurie tiki gražiais šūkiais, gražiais pavadinimais, gali būti apgauti. (..) Aš manau, kad ateityje bus daug labai margų koalicijų“, - sako A. Perednis.

Tiesiogiai iš „Valstiečių žaliųjų“ rinkimų štabo: Ramūnas Karbauskis Žiūrėkite tiesiogiai: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-is-valstieciu-zaliuju-rinkimu-stabo-ramunas-karbauskis.d?id=80513705

„Valstiečiams“ reikia daugiau nei dvigubai pagerinti anų metų rekordą, specialioje DELFI TV laidoje sakė apžvalgininkas Vladimiras Laučius. „Aš tikrai tikiu, kad jie pasirodys geriau nei 2015 metais“, - sakė V. Laučius. Paklausus, kiek įtakos gali turėti tai, kad dabar jie yra Seime, V. Laučius tikino, kad valstiečiai gali pasinaudoti savo stiprybe. „Didžiausia valstiečių stiprybė yra ta, kaip ir konservatorių, beje, kad jų pagrindiniai konkurentai socialdemokratai dabar yra taip pat nusilpę, todėl valstiečiams dabar yra lengviau. Lygiai taip pat konservatoriams yra lengviau paimti liberalų balsus, nes jie taip pat yra skilę, nauja partija dar net neįsteigta. Kitaip tariant, partijų šansai didesni dėl susilpnėjusių konkurentų. Liberalų sąjūdis tikrai pasirodys blogiau, tačiau kiek blogiau, sunku pasakyti. Jie turi atvirą problemą – Šimašiaus ir Armonaitės judėjimas. Tai tikrai neleis Gentvilo partijai pasirodyti taip, kaip ji pasirodė 2015 metais. Liberalų bastionas Klaipėdoje nebėra toks stiprus ir didelis“, - laidoje sakė V. Laučius. „Vilniečiai yra linkę keršyti buvusioms valdžioms. Anksčiau buvo kaltas Zuokas, dabar kaltas Šimašius“, - sako V. Laučius. Sekmadienį prie balsadėžių atėjo 41,5 proc. rinkėjų, dar 6,3 proc. balsavo iš anksto.

Policija per savivaldos rinkimus pradėjo 11 ikiteisminių tyrimų Policija sekmadienį pradėjo keturis tyrimus dėl galimų pažeidimų per savivaldos rinkimus, dar septyni pradėti prieš balsavimą sekmadienį.Iš viso per savivaldos rinkimus šiemet pradėta 11 ikiteisminių tyrimų. Palyginti su 2015 metais vykusiais rinkimais, ikiteisminių tyrimų yra beveik tris kartus mažiau – tuomet pradėti 35 ikiteisminiai tyrimai.Sekmadienį dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise tyrimai pradėti Raseinių, Švenčionių rajonuose bei Kalvarijos savivaldybėje. Policija taip pat tiria galimą šmeižtą per rinkimus – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, įtariama, meluota apie perkamus balsus Žemaičių Naumiestyje.Penktadienį gauta informacijos, kad Raseinių rajone, Kalnųjų miestelyje, prie parduotuvės renkasi žmonės, jie automobiliu vežami išankstiniam balsavimui. Šiems žmonėms esą nurodyta, už ką balsuoti, žadėtas 10 eurų užmokestis.Policijos departamentas pranešė, kad surinkus papildomai duomenų, sekmadienį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise.Dar vienas ikiteisminis tyrimas vyksta dėl Švenčionių rajone, Pabradėje, kaip įtariama, už pinigus atvežtų balsuoti rinkėjų.Rinkimų stebėtoja pastebėjo, kad Pabradėje vyras atvežė kelis asmenis balsuoti ir po balsavimo vienam vyrui perdavė pinigus.„Asmuo nesulaikytas, kai atvyko policija, jo jau nebuvo įvykio vietoje“, – BNS sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.Trečiasis ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teisės pradėtas sekmadienio vakarą dėl įvykio Marijampolės apskrityje, Kalvarijoje.Policija pranešė, kad vykstant automobiliu į rinkimų apylinkę, dviems gyventojoms pasiūlytas atlygis, jei jos balsuotų už tam tikrą partiją.20 val. duomenimis, iš viso gauta 217 pranešimų apie galimus pažeidimus.Daugiausia pranešimų gauta iš Vilniaus, Alytaus, Kauno ir Tauragės apskričių.Policijos duomenimis, daugiausiai pranešimų sulaukta iš šių rajonų: Širvintų, Pagėgių, Lazdijų, Šilutės, Kaišiadorių, Švenčionių rajonų.Daugiausiai pranešimų būta dėl neleistinos agitacijos, galimų papirkimų, įtartinų ar neblaivių asmenų, įtartinų automobilių ar pavėžėjimų.Kai kurie gauti pranešimai vertinami, surinkus papildomų duomenų, bus sprendžiama dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo.Palyginti su 2015 metų rinkimais, šiemet pranešimų skaičius tai pat mažesnis. 2015 metais iš viso gauta 413 pranešimų apie galimus pažeidimus.

Gabrielius Landsbergis tikisi, kad šiąnakt nebus sudarinėjamos koalicijos „Aš savo nuotaiką, bet ir bendruomenės nuotaiką, įvardyčiau gana optimistiškai. Tikrai nenorėčiau pasakyti, kad šie rinkimai gali būti įvertinami vienareikšmiškai. Tikimės neblogo rezultato. Tikimės palaikymo. Dėkojame tiems, kurie palaikė, pažiūrėsime, kiek tokių buvo. Tačiau šie rinkimai – sunkiai prognozuojami. Nebedaug liko laukti“, - sako G. Landsbergis. Anot jo, yra skaičiavimai, kuriais remiantis, konservatoriai gali sulaukė įspūdingos sėkmės. „Yra tokie skaičiavimai, kad konservatoriai bus pirmieji. Tie skaičiavimai leidžia taip spėti, manyti, kad dėl įvairių politinių pokyčių, tarkime, dėl liberalų nevieningai pasiskirsčiusių balsų, taip pat dėl naujų komitetų, yra tikimybė, kad konservatoriams pasiseks. Tai yra ambicija, pažiūrėsime, ar pavyks tai pasiekti“, - tikino konservatorių lyderis. Paklaustas, kiek merų postų tikisi, G. Landsbergis nenorėjo spėlioti dėl tikslaus skaičiaus. „Nenorių spėlioti, tačiau merai yra kaip mažieji prezidentiniai rinkimai. Kiekvienas kandidatas turi sutelkti daugiau nei tik savo partijos balsus. Reikia užgriebti ir kitų partijų balsus. Pavyzdžiui, per praėjusius rinkimus buvo daug staigmenų, sulaukėme palaikymo iš kai kurių miestų, kur net nesitikėjome. Akivaizdu, kad tai yra labai dinamiški rinkimai, tikiuosi pokyčių. Galbūt laimėsime naujų pozicijų, galimybės yra atviros. (…) Kelia nerimą tik tai, kas buvo anksčiau, kai kurie „valstiečių“ veiksmai“, - sako G. Landsbergis. „Aš tikiuosi, kad šią naktį nebus sudarinėjamos koalicijos“, - tikina G. Landsbergis.

Karbauskis jaučiasi ramus Į „valstiečių“ štabą 20 val., vos pasibaigus rinkimų laikui, atvykęs sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis teigė, kad jaučiasi ramus, vis dar laukia geriausių rezultatų ir pasveikino visus tuos, kurie balsavo pirmą kartą, tačiau išgirdęs klausimą, ar ši grupė – „valstiečių“ rinkėjai, atsakė, kad to neteigia. „Norėjau tik pasveikinti žmones, kad jie turėjo progą, o ar jie už mus balsavo, ar ne – kitas klausimas“, – kalbėjo R. Karbauskis. Artėjant rinkimų pabaigai LRT transliavo laidą, kurioje kalbėjo vienas iš kandidatų į Vilniaus merus – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Dainius Kreivys. LRT dėl šio incidento atsiprašė, tačiau R. Karbauskis teigė netikintis, kad tai – atsitiktinumas. „Jei tai nebūtų nacionalinis transliuotojas, tikriausiai, būtų labai rimta problema. Nežinau, kaip dabar elgsis Vyriausioji rinkimų komisija, bet iš tikrųjų tai negražus faktas. Netikiu, kad žmonės, kurie dirba LRT, nežinojo, kas dalyvauja rinkimuose Vilniuje“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis. LVŽS vykdo akciją „Saugokim vyrus“, kuri buvo tęsiama ir rinkiminiu laikotarpiu. Pats R. Karbauskis teigia, kad tai – jokiu būdu ne agitacija, nes esą akcija vyksta jau septynerius metus. „Nė vieną kartą nebuvo jokios agitacijos ir nebus, – kalbėjo R. Karbauskis. – Tiesiog važiavo (akcijos autobusiukas – DELFI) pagal maršrutą.“ Kartu su R. Karbauskiu į štabą atvykęs S. Skvernelis teigė, kad jo nuotaika taip pat pakili, tačiau tikino, kad šį kartą rezultatų iki ryto jam sekti neteks – ankstyvą rytą išvyksta į komandiruotę Airijoje. S. Skvernelis taip pat sulaukė klausimo apie LRT transliuotą laidą, S. Skvernelio teigimu, „norisi tikėti, kad tai buvo klaida“. „Kiekvienas, kuris padaro nusižengimą, atsiprašo, tai lengvinanti aplinkybė“, – teigė premjeras. „Valstiečių“ kandidatas į Prezidentus taip pat įvertino ir kandidatus „valstiečių“ sąraše – beveik trisdešimt sąraše esančių asmenų yra teisti. „Matyt, ne tik „valstiečių“ sąraše. Tokia mūsų realybė, tik nežinau, kodėl. Ar per gerai dirba teisėsaugos institucijos, kad daug kas teistumą gavo, ar neturime tiek daug žmonių, kad galėtume pasirinkti neteistus. Manau, kad jei esi teistas už nusikaltimą, net jei teistumas pasibaigęs, politikoje nereikėtų dalyvauti“, – tvirtino kandidatas į Prezidentus. https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291467

Konservatorių rinkimų štabashttps://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291465

Konservatorių rinkimų štabas: interviu su Gabrieliumi Landsbergiu Žiūrėkite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/konservatoriu-rinkimu-stabas-interviu-su-gabrieliumi-landsbergiu.d?id=80513675

Pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas Šiaulių apskrityjeSekmadienį, surinkus papildomų duomenų, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise. Kovo 1-ąją policijai buvo pranešta, kad Raseinių r. Kalnujų miestelyje, prie parduotuvės renkasi žmonės, kurie automobiliu vežami išankstiniam balsavimui. Šiems žmonėms nurodoma, už ką balsuoti, žadamas 10 eurų užmokestis.Policijos operacijų centras darbą baigė, pareigūnai toliau dirba rinkimų apylinkėse ir šalia jų.20 val. duomenimis, iš viso gauta 217 pranešimų, pradėta 11 ikiteisminių tyrimų (Alytaus apskr. - 4, Vilniaus apskr. - 3, Kauno apskr. - 1, Marijampolės apskr. - 1, Tauragės apskr. - 1, Šiaulių apskr. - 1. Nė vieno ikiteisminio tyrimo nepradėta Klaipėdos, Panevėžio, Utenos ir Telšių apskrityse. Daugiausia pranešimų gauta iš Vilniaus, Alytaus, Kauno ir Tauragės apskričių. Daugiausiai pranešimų gauta iš šių rajonų - Širvintų, Pagėgių, Lazdijų, Šilutės, Kaišiadorių, Švenčionių rajonų.Daugiausiai pranešimų dėl neleistinos agitacijos, galimų papirkimų, įtartinų ar neblaivių asmenų, įtartinų automobilių ar pavėžėjimų.Kai kurie gauti pranešimai vertinami, surinkus papildomų duomenų, bus sprendžiama dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo.Lyginant su 2015 m. savivaldos rinkimais, šiemet pranešimų ir ikiteisminių tyrimų yra mažiau. 2015-aisiais iš viso buvo gauta 413 pranešimų apie galimus pažeidimus, pradėti 35 ikiteisminiai tyrimai.

Savivaldos rinkimuose dalyvavo 47,8 proc. rinkėjų – šiek tiek daugiau nei per ankstesnius rinkimus, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Sekmadienį prie balsadėžių atėjo 41,5 proc. rinkėjų, dar 6,3 proc. balsavo iš anksto. „Matome, aktyvumas rinkėjų išaugęs, tendencija prasidėjo išankstiniame balsavime, ji liko ir rinkimų dieną. Kai kuriuose apylinkėse turėjome ir eilučių, rinkėjams teko ir palaukti“, – sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė. 2015 metų savivaldos rinkimuose dalyvavo 47,2 proc. rinkėjų, 2011 metais – 44 proc.

Remigijus Šimašius tikino, kad tikėjosi didesnio aktyvumo„Tikiu pergale, bet jeigu niekuo neabejosi, tai bus blogai. Žinoma, aš neabejoju komandos pergale“, - sakė R. Šimašius.„Apklausų daug nedarėme, nenoriu spekuliuoti, bet kas bus konkurentas antrajame ture, su tuo ir rungsiuosi“, - taip pat sakė R. Šimašius.Jis taip pat tikino, kad pirmasis darbas bus suformuoti komandą. „Labai norėtųsi laimėti pirmajame ture, bet vargu ar tai realu. Vilnius labai margas miestas, tačiau norėtųsi didesnio aktyvumo. (…) Žinote, turiu sąrašą aiškių darbų, kuriuos dirbsime kuriant koaliciją, bet realybė yra tokia, kad pirmas darbas – koalicija, o paskui švietimas, transportas. Jų daug ir jie labai prasmingi“, - specialioje DELFI laidoje sakė R. Šimašius.https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-kandidatas-i-vilniaus-merus-remigijus-simasius.d?id=80513605

Baigėsi savivaldos rinkimaiSekmadienį, 20 val. Lietuvoje baigėsi savivaldos rinkimai. Rinkimų apylinkėse piliečiai rinko 60 savivaldybių merų bei 1442 tarybos narius. Dėl šių postų iš viso savivaldybių tarybų rinkimuose varžėsi 13 666 kandidatai. Lyginant su 2015 m., šiemet vyksiančiuose rinkimuose daugiau visuomeninių rinkimų komitetų. 2015-aisiais jų buvo 58, o šiemet 48-iose savivaldybėse užregistruoti 87 rinkimų komitetai. 71 komitetas išsikėlė kandidatus į merus. Dėl mero posto rinkimuose rungėsi 410 kandidatų. Tai šiek tiek mažiau nei 2015 m. rinkimuose - tuomet jų buvo 434. Šiemet 330 kandidatų į merus yra iškelti partijų, 71 - visuomeninių rinkimų komitetų, 12 - išsikėlė patys. Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) savo kandidatus į merus iškėlė visose 60 savivaldybių. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) turi 57 kandidatus į merus. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) - 52, Darbo partija ir Lietuvos liberalų sąjunga - po 39 kandidatus, Tvarka ir teisingumas (TT) - 28, Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) - 15, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga - 8.Šiuo metu LSDP priklauso 15 mero postų. TS-LKD - 11, Liberalų sąjungai - 10, LVŽS - 4, TT - 3, Darbo partijai - 4. Daugiausia kandidatų į savivaldos tarybas šiuose savivaldos rinkimuose iškėlė LSDP - 2134, TS-LKD - 1729, LVŽS - 1643, Liberalų sąjūdis - 1217, Darbo partija - 1037, TT - 866, LSDDP - 592, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga - 63. Lietuvos centro partija - 458, Lietuvos žaliųjų partija - 129.Per tris išankstinio balsavimo savivaldos rinkimuose dienas prie balsadėžių atėjo 6,25 proc. rinkėjų, šeštadienį skelbė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).Lyginant su savivaldos rinkimais, vykusiais 2015 m., rinkėjų aktyvumas didesnis. Tuomet išankstiniuose rinkimuose per tris dienas savo balsą buvo atidavę 4,99 proc. šalies gyventojų.

Tiesioginė tranliacija iš VRK

PATIKSLINTAS AKTYVUMAS: iki 19.00 val. balsavo 46,56 proc. rinkėjųIki 19.00 val. Savivaldos rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, dalyvavo 46,56 proc. rinkėjų, iš jų 6,25 proc. - išankstinio balsavimo metu. Aktyviausi šių metų Savivaldos rinkimuose iki 19.00 val. buvo Birštono, Lazdijų rajono ir Pagėgių rinkėjai. Pasyviausi - Klaipėdos miesto - ir Klaipėdos rajono, Šiaulių rajono, Panevėžio miesto rinkėjai.

19 val. duomenimis, policija gavo 205 pranešimus apie galimus pažeidimus, pradėti 10 ikiteisminių tyrimų.Naujausias ikiteisminis tyrimas pradėtas Vilniaus apskrityje, Švenčionių rajone. Rinkimų stebėtoja pastebėjo, kad Pabradėje vyras atvežė kelis asmenis balsuoti ir po balsavimo vienam vyrui perdavė pinigus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise.

LRT rinkimų dieną pasirinko rodyti laidą su Kreiviu: pripažino klaidąLRT, vengdama politinio turinio, pasirinko rinkimų dieną vietoje „Dviračio žinių“ rodyti neutralią laidą „Istorijos detektyvai“. Tačiau kažkas televizijoje pasirinko būtent tą laidą, kurioje buvo interviu su į merus Vilniuje kandidatuojančiu konservatoriumi Dainiumi Kreiviu. Televizijos vadovybė pripažįsta klaidą, tačiau jai vis tiek gresia administracinė atsakomybė.Daugiau skaitykite čia.

Iki 18.00 val. balsavo 44,38 proc. rinkėjųIki 18.00 val. Savivaldos rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, dalyvavo 44,38 proc. rinkėjų, iš jų 6,25 proc. - išankstinio balsavimo metu. Aktyviausi šių metų Savivaldos rinkimuose iki 18.00 val. buvo Birštono - 63,89 proc., Lazdijų rajono - 59,82 proc. ir Pakruojo - 59,02 proc. rinkėjai. Pasyviausi - Klaipėdos miesto - 35,80 proc. ir Klaipėdos rajono - 37,66, Šiaulių rajono - 35,42 proc. rinkėjai.

18 val. duomenimis, policija gavo 192 pranešimus apie galimus pažeidimus, pradėti 9 ikiteisminiai tyrimai.Pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise Marijampolės apskrityje (Kalvarijoje), vykstant automobiliu į rinkimų apylinkę, dviems gyventojoms buvo pasiūlytas atlygis, jei jos balsuotų už tam tikrą partiją.

Iki 17.00 val. balsavo daugiau nei 40 proc.Iki 17.00 val. Savivaldos rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, dalyvavo 35,54 proc. rinkėjų. Iš viso rinkimuose savo valią jau yra pareiškę 41,79 proc. rinkėjų, iš jų 6,25 proc. – išankstinio balsavimo metu.Aktyviausi šių metų Savivaldos rinkimuose iki 17.00 val. buvo Birštono – 60,85 proc., Lazdijų rajono – 57,52 proc. ir Pagėgių – 56,96 proc. rinkėjai. Pasyviausi – Klaipėdos miesto – 33,73 proc., Šiaulių rajono – 33,90 proc. ir Panevėžio miesto – 34,92 proc. rinkėjai.

Policija: gauti 175 pranešimai, pradėti 8 ikiteisminiai tyrimaiPolicijos departamentas praneša, kad 17 val. duomenimis, policija gavo 175 pranešimus apie galimus pažeidimus, pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai.Naujausias ikiteisminis tyrimas pradėtas Tauragės apskrityje:Sekmadienį apie 14 val. 10 min. „Facebook“ paskyroje, vienoje iš grupių, skleidžiama galimai tikrovės neatitinkanti informacija. „Facebook“ paskyroje asmuo nurodė, kad vienas iš kandidatų į Šilutės rajono savivaldybės tarybą perka rinkėjų balsus Žemaičių Naumiestyje ir moka po 5 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 154 str. 1 d. (šmeižimas).

V. Tomaševskis tikina, kad Vilniaus mieste laimės daugiausiai mandatų tarybojeVilniaus miesto rinkimų apygardos Įsrūties apylinkėje balsą atidavęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Valdemaras Tomaševskis sako tikįs, kad jo vadovaujama partija laimės daugiausiai mandatų Vilniaus miesto taryboje. Gimtadienį rinkimų dieną švenčiantis V. Tomaševskis deklaravo tikįs, kad LLRA-KŠS išlaikys jau turimas pozicijas. „Vilniaus mieste tikimės laimėti pirmąją vietą pagal mandatų skaičių“, – sekmadienį žurnalistams sakė V. Tomaševskis. Kartu politikas tikino, kad partijos kandidatė į Vilniaus miesto merus Edita Tamošiūnaitė turi nemažai šansų patekti į antrąjį rinkimų turą. Taip pat politikas vylėsi, kad į antrąjį rinkimų turą pateks ir kiti – Trakų, Švenčionių rajonuose ir Visagino savivaldybėje partijos keliami kandidatai į merus. Tuo metu Šalčininkų ir Vilniaus rajone mero postus LLRA-KŠS lyderis planuoja laimėti jau po pirmojo turo.Šiuo metu LLRA-KŠS turi 2 merus ir 65 tarybos narius.

VRK pirmininkė: rinkimai vyksta sklandžiaiSavivaldos rinkimai sekmadienį vyksta sklandžiai, teigia Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė.„Rinkimai vyksta sklandžiai, Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema veikia“, – sekmadienį per spaudos konferenciją sakė ji.VRK vadovė teigė, kad sulaukta daug rinkėjų klausimų ir pranešimų apie galimus įstatymų pažeidimus, bet kiek spėta jų patikrinti, daug jų nepasitvirtino.„Gauta daugybė pranešimų, skundų apie galimus rinkimų įstatymo pažeidimus. Pranešama dėl agitacijos rinkimų dieną, socialiniuose tinkluose, internete pasirodo straipsniai, įrašai, publikacijos, kurie yra galima rinkimų agitacija. VRK kiekvieną atvejį įvertins atskirai“, – sakė L. Matjošaitytė.Ji taip pat pabrėžė, kad visa agitacija, paskelbta iki jos draudimo pradžios, yra legali.„Jeigu einame mieste ir matome didžiulius išorinės reklamos stendus, socialiniuose tinkluose – daugybę įrašų, politinės reklamos internete, portaluose – daugybę straipsnių, tai tas, kas paskelbta iki agitacijos draudimo pradžios, tai yra kovo 2 dienos 1 val. nakties, tas gali būti“, – teigė ji.„Svarbu, kad nebūtų daromi nauji pranešimai. Labai svarbu, kad 50 metrų aplink balsavimo patalpą ir balsavimo patalpoje nebūtų jokios agitacijos“, – pridūrė L. Matjošaitytė.Anot jos, gyventojai turėjo priekaištų balsadėžėms, kad jos ne tokios matinės, kaip jie įsivaizdavo, kad balsavimo kabinose nebeliko užuolaidų, kad esą netinkamai užplombuotos balsadėžės.

Kauniečiai balsuoja savivaldybių rinkimuoseKaune išreikšti savo pasirinkimą miesto savivaldybės tarybos bei mero rinkimuose galima 91 apylinkėje. Iš viso Kaune balsavimo teisę turi 251 tūkst. gyventojų.Išankstiniame balsavime dalyvavo 3,3 proc. rinkėjų, o balsavimo dieną iki 15.00 val. rinkėjų aktyvumas siekė 32,12 proc. Taigi, kol kas Kaune iš viso balsavo 35,45 proc. rinkėjų. Lyginant su kitais miestais, Kaunas kol kas atitinka bendrą šalies aktyvumo vidurkį (35,49 proc.)https://g3.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291439

Policija: gauti 149 pranešimai apie pažeidimusPolicijos departamentas informuoja, kad 14 val. duomenimis, policija gavo 149 pranešimus apie galimus pažeidimus.Daugiausia pranešimų gauta iš Alytaus, Kauno ir Tauragės apskričių. Daugiausiai pranešimų dėl neleistinos agitacijos, galimų papirkimų, neblaivių asmenų, įtartinų automobilių ar pavežėjimų.Kai kurie pranešimai vertinami, surinkus papildomų duomenų, bus sprendžiama dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo.Tuo metu visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ vadovė Marija Šaraitė ELTAI pranešė, kad iki 15 val. gauta pranešimų apie maždaug šimtą galimų rinkimų tvarkos pažeidimų visoje Lietuvoje, daugiausia – iš Vilniaus miesto. „Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ stebėtojai stebi padėtį nuo pat apylinkių atsidarymo, 7 val. ryto, ir tiek jie, tiek piliečiai informuoja apie galimus pažeidimus. Dabar turime apie šimtą pranešimų apie galimus pažeidimus, kurių didžioji dalis susijusi su agitacija, agitacijos draudimo pažeidimu“, – Eltai sakė M. Šaraitė.Pasak jos, taip pat yra gauta pranešimų apie galimus apylinkių komisijų darbo pažeidimus – neteisingai užplombuotas balsadėžes ar kitus tvarkos pažeidimus.„Daugiausiai pranešimų apie galimus pažeidimus yra iš Vilniaus miesto. Tai čia savaime suprantama, nes daugiausiai rinkėjų, daugiausiai piliečių, pilietiškai aktyvių žmonių“, – sakė M. Šaraitė.Balsavimą savivaldybių tarybų rinkimuose visoje Lietuvoje stebi apie 400 visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ stebėtojų. Jie yra registruoti ir specialiai apmokyti.

Iki 14.00 val. balsavo per 30 proc. rinkėjųSavivaldos rinkimuose per išankstinį balsavimą ir rinkimų apylinkėse savo valią pareiškė per 31 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, sekmadienį iki 14 val. į apylinkes atėjo balsuoti 25,21 proc. rinkėjų, dar 6,25 proc. balsavo iš anksto.Prieš ketverius metus aktyvumas buvo truputį mažesnis – tuomet iki 14 val. savo valią buvo pareiškę 24,64 proc. rinkėjų, o iš anksto balsavo 5,97 procento.Sekmadienį aktyviausiai balsuoti eina Pagėgių gyventojai, čia jau valią pareiškė 35,40 proc. rinkėjų. Pridėjus balsavusiųjų iš anksto duomenis, Pagėgiuose rinkėjų aktyvumas siekia 46,99 proc. ir yra didžiausias šalyje.Nedaug atsilieka Birštonas (46,52 proc.), Lazdijų rajonas (46,22 proc.), Neringa (45,31 proc.).Pasyviausi Klaipėdos miesto gyventojai, čia iš anksto ir rinkimų dieną iki 14 val. balsavo 24,67 proc. rinkėjų. Šiaulių rajono gyventojai taip pat vangiai eina į rinkimus – valią per visas balsavimo dienas pareiškė 25,71 proc. rinkėjų.Neaktyvūs ir Klaipėdos rajono (26,35 proc.), Kauno rajono (26,58 proc.) ir Vilniaus miesto (26,80 proc.) gyventojai.

V. Sinkevičius apie antrąjį turą: sunku prognozuotiSekmadienį Savivaldos rinkimuose savo balsą atidavė Vilniaus mero posto siekiantis Virginijus Sinkevičius. V. Sinkevičius teigė, kad balsuoja už pokyčius, bet neatskleidė, ar tikisi išeiti į antrąjį turą. „Balsuoju už pokyčius (...) Sunku prognozuoti, viską šiandien nuspręs rinkėjai, labai sudėtinga pasakyti. Aš manau, kad su komanda padarėme labai daug. Aš džiaugiuosi savo pasirodymu debatuose, visuomet buvau pasiruošęs, parodžiau taip pagarbą rinkėjui, o rinkėjas turi galimybę tai įvertinti“, – sakė V. Sinkevičius.Į Šeškinės rinkimų apygardą kandidatas į merus balsuoti atėjo su žmona Kateryna Sinkevičiene bei sūnumi Vincentu. V. Sinkevičius sako norintis, kad rinkėjas įvertintų kiekvieną kandidatą atsakingai. „Svarbiausia, kad vilniečiai įvertintų kiekvieną kandidatą. Kandidatų yra labai daug, aš matau pasirinkimas yra arba palikti taip pat, nes keli kandidatai reprezentuoja tą patį, arba balsuoti už labai realius pokyčius“, – sakė jis.„Valstiečių“ kandidatas į merus teigia, kad rinkimų rezultatų lauks štabe, kuriame taip pat bus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis bei premjeras Saulius Skvernelis.

Balsuoti atėjęs Vytautas Landsbergis buvo nekalbus: vienintelis kriterijus – padorumasSavo balsą savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose atidavęs profesorius Vytautas Landsbergis tikina, kad vienintelis kriterijus, į kuri turi atsižvelgti rinkėjai – padorumas.Vilniaus mero rinkimuose savo balsą atidavęs V. Landsbergis nepanoro įvardyti, kiek iš 17 kandidatų atitinka pagrindinį kriterijų. „Neskaičiuoju skaičiais. Žinau, kad Šustausko mes nerinksime“, – juokavo V. Landsbergis.Tiesioginius mero rinkimus jis vertino prieštaringai. „Žmonėms, matyt, yra daugiau įdomumo, daugiau varžybų atsiranda, – kalbėjo V. Landsbergis. – Tai prieštaringas dalykas.“Jo teigimu, išrinkus kandidatą viskas priklausys nuo jo paties, nes titulas suteiks jėgų ir įtakos. „Tai priklauso nuo žmogaus, kuris bus išrinktas. Jei jis turi daugiau pasitikėjimo, daugiau galių, daugiau įtakos, tai jei tai naudojama geram – tada gerai“, – kalbėjo V. Landsbergis.Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos garbės pirmininkas V. Landsbergis neatskleidė, kokios rinkimų baigties tikisi. „Tikiuosi suskaičiuoti vakare, – teigė V. profesorius ir pridūrė, kad planų neatskleis. – Kam man reikia, aš suskaičiuosiu vakare.“V. Landsbergis teigė, kad antrame ture balsuos net ir tuo atveju, jei jo palaikomas kandidatas ir nepateks į jį. „Jei tas kandidatas, kurį aš norėčiau matyti, nepateks į antrą etapą, aš vis tiek ateisiu balsuoti. Nes visada gali būti šiek tiek patrauklesnis ir geresnis. Balsuoti reikia“, – teigė profesorius.https://g2.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291437

Iki vidurdienio balsavo daugiau nei penktadalis rinkėjųIki vidurdienio savivaldos rinkimuose balsavo daugiau kaip penktadalis rinkėjų, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.Sekmadienį prie balsadėžių atėjo 15,4 proc. rinkėjų, dar 6,25 proc. balsavo iš anksto.Rinkimų dieną kol kas aktyviausiai balsavo Pagėgių gyventojai, čia iki 12 val. valią pareiškė 23,11 proc. rinkimų teisę turinčių asmenų.Aktyvūs ir Akmenės rajono gyventojai – balsavo 22,76 proc. rinkėjų. Penktadalio ribą peržengė ir Šilalės rajono gyventojai, čia balsuoti atėjo 21,17 proc. rinkėjų.Toliau pasyviausiai prie balsadėžių eina Klaipėdos rajono ir miesto gyventojai, atitinkamai 12,62 proc. ir 12,70 procento.Pagal bendrą aktyvumą, tai yra sudėjus balsavusiųjų iš anksto ir sekmadienį duomenis, aktyviausiai balsuota Birštone. Čia bendras aktyvumas siekia 35,13 procento.

S. Skvernelis tikisi, kad „valstiečiai“ pagerins pozicijas savivaldojePremjeras Saulius Skvernelis tikisi, kad jį delegavusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga po savivaldos rinkimų turės daugiau merų ir mandatų savivaldybių tarybose nei šiuo metu.„Manau, kad bus tikrai ir mandatų daugiau, ir merų daugiau“, – žurnalistams sekmadienį sakė premjeras, balsavęs Platiniškių rinkimų apylinkėje Vilniaus rajone.Anot jo, savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai pirmiausia yra pasitikrinimas prieš rinkėjus vietiniams politikams, tačiau „yra ryšys ir su centrine valdžia“.Balsuoti sekmadienio vidurdienį premjeras atvyko su žmona Silvija.„Valstiečiai žalieji“ 2015-aisiais savivaldybių tarybose iškovojo 140 mandatų, tarp jų buvo keturi merai. 2016 metais ši partija laimėjo Seimo rinkimus. https://g2.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291435

G. Kirkilas: tikiuosi didelių pokyčiųSekmadienį Savivaldos rinkimuose savo balsą atidavė „socialdarbiečių“ lyderis Gediminas Kirkilas. Politikas teigia, kad iš rinkimų tikisi „socialdarbiečiams“ penkių mero postų bei apie 60 ar 80 savivaldybės tarybos narių skaičiaus.Į Raitninkų rinkimų apylinkę, kuri priklauso Žirmūnų rinkimų apygardai, „socialdarbiečių“ partijos pirmininkas balsuoti atėjo su žmona Liudmila Kirkiliene. „Balsavau už pokyčius. Mūsų partija yra nauja, pirmą kartą dalyvaujame rinkimuose, tikimės pokyčių“, – teigė jis.G. Kirkilas tikina, kad du mero postus partija pasiims jau pirmajame ture. „Pirmajame ture pasiimsime vieną arba du mero postus, o iš viso galvojame apie keturis penkis. Mandatų skaičiaus tikimės tarp 60 ir 80. Tai būtų geras rezultatas“, – teigė jis.

E. Gentvilas pripažįsta, kad Liberalų sąjūdžio mandatų skaičius mažėsLiberalų sąjūdžio lyderis Eugenijus Gentvilas pripažįsta, kad jo partija šiemet savivaldos rinkimuose iškovos mažiau mandatų nei prieš ketverius metus, tačiau viliasi, kad liberalai išliks populiariausiųjų ketvertuke. „Mūsų lūkesčiai – labai racionalūs ir labai realistiški. Mūsų mandatų skaičius truputį sumažės“, – BNS telefonu iš Klaipėdos, kur atidavė savo balsą rinkimuose, sakė E. Gentvilas.„Atsirado ir praradimų, ir visuomenės pasitikėjimo sumažėjimas. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes užimsime ketvirtą vietą partijų rikiuotėje pagal mandatų ir merų skaičių“, – sakė liberalų lyderis.Pasak jo, Liberalų sąjūdis tikisi gauti 150-170 mandatų ir mažiausiai aštuonis merų postus visoje Lietuvoje.Praėjusiuose rinkimuose 2015-aisiais Liberalų sąjūdis sulaukė apie 13 proc. rinkėjų paramos ir tapo lyderiais devyniose savivaldybėse, įskaitant Klaipėdą ir Vilnių. Nuo to laiko iš partijos pasitraukė tiek Vilniaus meras Remigijus Šimašius, tiek Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Sociologė: nereikėtų tikėtis gerokai aktyvesnių savivaldos rinkimų nei įprastaSekmadienį vykstančiuose Savivaldos rinkimuose, sociologės nuomone, nereikėtų tikėtis didesnio, nei įprasta, gyventojų aktyvumo. Nors vietinius politikus Lietuvos piliečiai yra linkę vertinti palankiau nei politikus Seime ar Vyriausybėje, tai, samprotauja ekspertė, įtakos didesniam aktyvumui savivaldos rinkimuose iš esmės neturi. „Baltijos tyrimų“ direktorės sociologės Rasos Ališauskienės manymu, apskritai savivaldos rinkimų prognozės nėra labai dėkingos, nes kas mėnesį pateikiami partijų populiarumo reitingai nereflektuoja susiklosčiusių politinių situacijų Lietuvos rajonuose. Pasak jos, kiekvienoje savivaldybėje politinė realybė labai skirtinga.Sociologė pabrėžė, kad, žvelgiant į tai, kaip visuomenė yra linkusi vertinti vietinių valdžių darbą, ir tai, kaip jie vertina nacionalinę politiką, galima kalbėti ir apie tam tikrą paradoksą.Daugiau – čia.

N. Puteikis tikisi, kad Centro partija gerokai padidins mandatų skaičiųCentro partijos vadovas parlamentaras Naglis Puteikis tikisi, kad jo partija gerokai padidins mandatų skaičių savivaldybėse.„Būsime labiausiai mandatų skaičių išauginusi partija, nes prieš ketverius metus mes turėjome tris mandatus, dabar turėsime keliasdešimt, ir, manau, kad turėsime du merus“, – savo balsą sekmadienį atidavęs Vilniaus senamiestyje esančioje apylinkėje BNS sakė N. Puteikis.2015 metais per savivaldybių tarybų rinkimus Centro partija buvo gavusi tris mandatus. N. Puteikis tuomet dar nebuvo jos vadovas ir kandidatavo Vilniuje su partija „Lietuvos sąrašas“.

V. Pranckietis: būsime kuklesni nei įsivaizduojameKauno rajone, Ringauduose, balsavęs Seimo pirmininkas Viktoras Prankcietis prognozuoja, kad „valstiečiams“ rinkimuose seksis geriau nei prieš ketverius metus, bet kukliau nei tikisi kai kurie jo partijos bendražygiai.„Galvoju, kad mes būsime šiek tiek kuklesni nei įsivaizduojame, bet savo vietą turėsime“, – žurnalistų paklaustas, kaip vertina Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos galimybes, sakė Seimo pirmininkas.Jis tikisi, jog „valstiečių“ savivaldybių tarybose daugės, tačiau detaliau prognozuoti nesiryžo, teigdamas, jog kiekviename rajone situacija labai skirtinga.„Šiuose rinkimuose mano lūkesčiai yra, kad laimėtų kuo daugiau demokratijos. Čia, Kauno rajone, taip pat“, – kalbėjo V. Pranckietis.Balsuoti Seimo pirmininkas atvyko su žmona, dukra bei trimis iš keturių anūkų.Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga per praėjusius savivaldos rinkimus prieš ketverius metus gavo 7 proc. rinkėjų balsų.

G. Nausėda: meras neturi būti pakibęs kaip balionasSekmadienio rytą Savivaldos rinkimuose savo balsą atidavė prezidento posto siekiantis Gitanas Nausėda. G. Nausėda teigia, kad balsavo už naujoves bei tęstinumą. Pasak jo, merui būtina turėti palaikymą taryboje, norint sklandžiai bei greitai veikti miesto labui. „Aš už naujoves ir už tęstinumą (...). Skiriu didelį dėmesį tam, kad meras nebūtų pakibęs kaip balionas ir turėtų tam tikrą paramą taryboje, nes priešingu atveju gali būti visokių kliūčių, kurios neleidžia greitai ir sklandžiai vykdyti darbų“, – sakė G. Nausėda.A. Kojelavičiaus rinkimų apylinkėje, kuri priklauso Naujosios Vilnios rinkimų apygardai, ekonomistas balsuoti atėjo vienas. G. Nausėda sako norintis, kad Vilnius būtų žalias miestas bei naujoji savivaldybių kadencija bus ta, kur savivaldybės susilauks daugiau dėmesio iš centrinės valdžios. „Sunkiai rinkausi iki šito momento, o atėjau jau žinodamas ką rinksiuosi. Noriu, kad Vilnius būtų atviras, kūrybiškas, žalias miestas. Kad būtų miestas, kuris jaučiasi esąs prie upės, nes šiuo metu man atrodo Neriai šiek tiek nuobodu su mumis, ir ji sau teka, o mes savo gyvenimą plukdome kita linkme, norėtųsi, kad ten būtų daugiau gyvenimo prie Neries. Norėtųsi, kad Lukiškių aikšte galėtume didžiuotis, ir labai tikiuosi, kad ši savivaldybių kadencija bus ta, kur savivaldybės susilauks daugiau dėmesio iš centrinės valdžios, kurioms nereikės pagal Darvino išgyvenimo dėsnius pačioms kovoti dėl išgyvenimo, ir jos jaus tam tikrą globą iš centrinės valdžios“, – sakė jis.

VRK perspėja dėl apsimetėliųPolicija teigia, kad pastarąją parą nebuvo pradėta naujų ikiteisminių tyrimų dėl galimų rinkimų pažeidimų, nors pareigūnai sulaukia vis daugiau pranešimų.Vyriausioji rinkimų komisija savo ruožtu perspėja, kad pinigus siekiantys išvilioti sukčiai gali apsimesti rinkimų komisijos nariais. „Pranešimai eina ir eina, matyt, jų daugės kas valandą“, – BNS sekmadienio rytą sakė policijos atstovas Ramūnas Matonis.Iki sekmadienio rytą policija jau buvo gavusi per 100 pranešimų.Pareigūnai toliau atlieka septynis ikiteisminius tyrimus dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise arba rinkimų dokumento suklastojimo, visi jie pradėti iki šeštadienio ryto. Keturi tyrimai atliekami Alytaus apskrityje, du – Vilniaus apskrityje, vienas – Kauno apskrityje.Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė savo ruožtu įspėjo rinkėjus, kad rinkimais gali pasinaudoti apsimetėliai sukčiai.„Rinkėjai informuoja apie tai, jog asmenys, galimai apsimetę komisijos nariais, skambina, siūlosi ateiti į svečius. Nei VRK, nei rinkimų komisijų nariai neskambina rinkėjams prieš tai rinkėjams nesusisiekus ir neklausia jų kokios nors informacijos, nesisiūlo atvykti į namus. Be to, balsavimas namuose šiandien nevyksta“, – žurnalistams sakė L. Matjošaitytė.Pasak jos, rinkėjai, sulaukę skambučių ir prašymų pateikti informaciją, turėtų nedelsiant pranešti policijos pareigūnams telefonu 112. Rinkimus stebinti visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ informavo, kad ji sulaukė daug pranešimų dėl galimų politinės reklamos pažeidimų.Organizacija teigia, kad balsavimo metu socialinės rūpybos, slaugos, įkalinimo įstaigose bei ligoninėse stebėtojai dažniausiai fiksavo balsavimo slaptumo neužtikrinimą, kai pažeidžiami rinkėjai balsuoja rinkimų komisijų ir įstaigos darbuotojų akivaizdoje.

Valdo Adamkaus pasisakymas – vaizdo įraše:https://www.delfi.lt/video/aktualijos/valdas-adamkus-balsavo-savivaldybiu-tarybu-rinkimuose.d?id=80505955

Valdas Adamkus: tam tikrų permainų reikiaSekmadienį savo balsą rinkimuose atidavęs prezidentas Valdas Adamkus teigė manąs, kad bendrai savivaldoje pasikeitimų reikia.„Aš galvoju, kad tam tikrų pasikeitimų reikia. Lietuvos žmonės visose savivaldybėse tikisi tam tikrų pagerėjimų. Kadangi, kaip ten bebūtų, gyvenimas eina į priekį, iškyla naujos problemos, ir kandidatai į tą turi atkreipti dėmesį“, – kalbėjo V. Adamkus.Jis pats jautėsi optimistiškai dėl savo pasirinkimo Vilniuje. „Aš optimistas – bent aš pasirinkau žmogų, kuris, galvoju, turi planą, viziją, kaip tvarkyti miestą. Be to, aišku, (yra) patirtis, lyderystė, ir svarbiausia, kad užsitarnautų Lietuvos ir šiuo atveju Vilniaus gyventojų pasitikėjimą. Ir žinoma, tikimės visko geriausio“, – sakė V. Adamkus. Paklaustas apie korupcines rizikas kadenciją baigęs prezidentas konstatavo, kad „ne viskas idealu“. „Ne viskas idealu, tačiau aš tikiu, kad kandidatai – bent mano kandidatas, už kurį pasisakiau, turėtų pateisinti mūsų visų viltis. Turime eiti į priekį“, – sakė V. Adamkus. V. Adamkus šįkart rinkimuose balsavo be savo žmonos Almos.https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291433

VRK: sulaukta 100 telefoninių skambučiųVRK pirmininkė Laura Matjošaitytė per spaudos konferenciją sakė, kad sekmadienį sulaukta 100 telefoninių skambučių su klausimais ir pranešimais apie galimus pažeidimus.„Šiuo metu turime informaciją, kad daugiausia pranešimų gauta dėl balsavimo namuose, bendros informacijos apie rinkimus, kreipėsi dėl apylinkių, apygardų (komisijų – BNS) darbo, viešosios pažeidimo, papirkimo“, – teigė ji.Pasak L. Matjošaitytės, sulaukta skundų, kad balsuojant namuose buvo rodančiųjų, už ką balsuoti, taip pat skųstasi, kad rinkimų komisijų nariai agitavo socialiniuose tinkluose ir pan.

Gabrielius Landsbergis: gali būti daug netikėtų siurprizųKonservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis sako, kad savivaldos rinkimuose Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai tikisi iškovoti daugiausia mandatų, tačiau apie merų postus kalba atsargiau.„Mūsų preliminarūs skaičiavimai rodo, kad yra tikimybė kad Tėvynės sąjunga pagal laimėtų mandatų skaičių turėtų būti pirmoji partija Lietuvoje. Tai reiškia nuo 2015 metų būtų pokytis toks, kad tuomet buvo pirmieji socialdemokratai, mes buvome antrieji. Dabar aplenktume juos ar kas tai bebūtų“, – žurnalistams sekmadienį sakė Švyturio apylinkėje Vilniuje balsavęs G. Landsbergis.Jis pridūrė, kad laimėtų balsų ir mandatų skaičius gali dėliotis labai skirtingai, svarbu tai, kad šiuose savivaldos rinkimuose dalyvauja daug naujai įsikūrusių rinkimų komitetų.Dar sunkiau, anot konservatorių lyderio, prognozuoti tiesioginių merų rinkimų rezultatus.„Merų mes nusprendę nesvarstyti, nes gali būti daug visokių netikėtų siurprizų, kaip 2015 metais, kai sau prognozavome mažiau merų, buvo daugiau. Esame nuosaikiai atsargūs. Tikimės gero rezultato“, – sakė G. Landsbergis.Balsuoti jis sekmadienį atvyko su šeima - sutuoktine Austėja Landsbergiene ir vaikais.Praėjusiuose savivaldos rinkimuose 2015 - aisiais konservatoriai buvo iškovoję 253 mandatus, iš jų – 11 merų.https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=291431

Vytautas Šerėnas: nuotaikos darbinėsSekmadienio rytą Vilniuje, Saulėtekyje, balsavęs vienas Lietuvos politinės satyros humoro laidos „Dviračio žinios“ kūrėjų Vytautas Šerėnas sakė, kad jo nuotaikos šiandien darbinės.Daugiau – čia.

R. Žemaitaitis tikisi, kad savivaldybėse liks panašus skaičius „tvarkiečių“„Tvarkos ir teisingumo“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad po sekmadienį vykstančių rinkimų savivaldybių tarybose liks panašus kiekis partiečių.Šiuo metu partija turi 70 narių savivaldybių tarybose, „tvarkiečių“ atstovai dirba merais Kalvarijoje ir Šilutėje.Daugiau – čia.

Jau balsavo per 11 proc. rinkėjųSavivaldos rinkimuose jau balsavo 11,28 proc. rinkėjų.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, sekmadienį iki 10 val. į apylinkes atėjo balsuoti 5,03 proc. rinkėjų, dar 6,25 proc. balsavo iš anksto.Labai panašus aktyvumas buvo ir prieš ketverius metus – tuomet iki 10 val. savo valią buvo pareiškę 5,32 proc. rinkėjų, o iš anksto balsavo 5,97 proc.Aktyviausiai sekmadienį balsuojama Akmenės rajone, čia iki 10 val. atėjo 9,39 proc. gyventojų, tačiau pridėjus balsavimą iš anksto, bendras aktyvumas nesiekia penktadalio rinkėjų. Pagal bendrą aktyvumą pirmauja neringiškiai. Neringoje iš viso balsavo per 28 proc. rinkėjų, iš jų beveik 24 proc. balsus atidavė iš anksto.Aktyviai balsuoti sekmadienį taip pat eina Šalčininkų rajono (8,6 proc.) ir Švenčionių (8,5 proc.) rajonų gyventojai. Pasyviausi – Klaipėdos rajono (3,65 proc.) ir Klaipėdos miesto (3,79 proc.) rinkėjai.VRK duomenimis, didmiesčių gyventojai kol kas balsuoja vangiausiai visoje šalyje.

Rinkimų apylinkės visoje šalyje atsidarė septintą valandą, balsavimas tęsis iki 20-os valandos.Ilgametė Vilniaus Vytenio rinkimų apylinkės komisijos narė Alma Raubaitė BNS sakė, kad pirmieji prie balsadėžių paprastai ateina sekmadienį dirbantys žmonės ir senjorai.„Iš ankstyvo ryto ateina sekmadienį dirbantys ir vyresni žmonės, vėliau jie skuba į bažnyčią ir parduotuves“, - teigė ji.Didžiausio aktyvumo, anot komisijos pirmininkės, tikimasi po devintos valandos ryto.

Per keturias išankstinio balsavimo dienas „Baltosios pirštinės“ sulaukė 170 pranešimų apie galimus pažeidimus. Dauguma jų, net 100, yra susiję su politinės reklamos pažeidimais.Daugiau skaitykite čia.