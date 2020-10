Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimuose didesnis nei 2016 m.

„Lietuvoje iki 20 valandos balsavo 27,31 proc. rinkėjų, užsienyje – 52,14 proc., o iš viso šiandien – 27,78 proc. rinkėjų, iš anksto balsavo 11,29 proc. rinkėjų. Sudėjus bendrą skaičių gautume, kad, preliminariais duomenimis, balsavo apie 39,7 proc. rinkėjų“, – per spaudos konferenciją sakė L. Matjošaitytė.

VRK interneto svetainėje kol kas skelbiamas bendras aktyvumas be užsienio balsų, Pasaulio lietuvių apygardos rinkėjų – jis siekia 38,65 procentų. Pasaulio lietuvių apygardoje registravosi balsuoti per 43 tūkst. rinkėjų, o pirmajame ture savo valią pareiškė per 35 tūkst. užsienio lietuvių.

VRK vadovė pažymi, kad rinkėjų sekmadienį prie balsadėžių atėjo mažiau nei pirmajame ture prieš dvi savaites, bet daugiau nei antrajame ture 2016-ųjų Seimo rinkimuose.

„Jei tuos skaičius palygintume su ankstesnių metų rinkimais ar pirmuoju turu, matome, kad rinkėjų aktyvumas šiek tiek mažesnis ne pirmajame rinkimų ture, tačiau rinkėjai tikrai noriai lankėsi rinkimų apylinkėse“, – sakė VRK pirmininkė.

„Pirmajame ture, neskaitant balsavimo iš anksto, rinkimų dieną dalyvavo 35,52 proc. rinkėjų, 2016 metais 20 val. duomenimis dalyvavo 31,84 proc. rinkėjų, iš viso 2016 metų rinkimų antrajame ture dalyvavo 38,1 proc. rinkėjų, matome, kad aktyvumas rinkėjų antrajame ture šiek tiek didesnis“, – teigė L. Matjošaitytė.

Rinkėjų aktyvumas per šiuos Seimo rinkimus pirmajame ture siekė 47,81 proc., 2016 metų rinkimuose per pirmąjį turą aktyvumas siekė 50,64 proc., antrajame ture – 38,1 procentų. Per 2012 metų Seimo rinkimus bendras aktyvumas buvo 52,93 proc., o antrajame rinkimų ture siekė 35,91 procentų.