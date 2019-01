Iki lapkričio, kol vyks remontas, filharmonijos koncertai suplanuoti įvairiose Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų kultūrinėse erdvėse. Filharmonijos generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės teigimu po grindimis bus įvesta nauja vėdinimo sistema, kurios, anot jos, labai seniai reikėjo. „Bus keičiamos kėdės, atnaujinama apšvietimo sistema. Taip pat perkami keli didieji instrumentai. „Steinway“ – pasaulinis standartas koncertų salėse, tad pirksime juos. Taip pat fojė bus atnaujinamas, tiek, kiek reikia jį restauruoti“, – sakė R. Prusevičienė. Paskutinį kartą kapitaliniai filharmonijos atnaujinimo darbai vyko sovietmečiu.

