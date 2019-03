Į šias pareigas pretenduoja penki asmenys, BNS informavo Kultūros ministerijos atstovė Jana Mikulevič. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui nuo 1992 metų vadovauja dailės istorikas Osvaldas Daugelis. Šis muziejus – seniausias Lietuvos dailės muziejus, jis įkurtas 1921 metais Kaune. Jame saugoma apie 400 tūkst. eksponatų. Čia eksponuojamas vieno žymiausių Lietuvos dailininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos palikimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.