Vakarą ves tragediją išgyvenęs Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas. Iškilmingi minėjimai prie Medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse vyks antradienį. Tądien sueis 27 metai nuo Medininkų tragedijos, kai sovietų omonininkai išžudė pasienio poste budėjusius Lietuvos pareigūnus. 1991 metų liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste prie sienos su Baltarusija buvo nužudyti septyni Lietuvos pareigūnai – Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, Ričardas Rabavičius nuo šautinių žaizdų galvoje mirė ligoninėje rugpjūčio 2-ąją. Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno T. Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti. Dėl Medininkų žudynių nuteistas ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka buvęs OMON milicininkas Konstantinas Michailovas. Dar tris omoninkus – Andrejų Laktionovą, Česlavą Mlyniką ir Aleksandrą Ryžovą – Lietuvos teismai griežčiausia bausme nuteisė už akių, nes Rusija atsisako juos išduoti.

