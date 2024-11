Rekordinio kyšio byloje – Šiliausko prašymas: informavau, kad atskleisiu visas aplinkybes

„Mes pamatėme žvalgybos informaciją, pamatėme, kad neva nebuvo pas mane ta sekimo įranga sumontuota. (...) Kai atostogavau su šeima, pamačiau per kameras, kai pas mane namie, per tvorą, perlipa vagys ar kažkokie kiti neatpažinti asmenys, jie pabūna valandą, uždengiama kamera. (...) Vėliau, darant remontą, randu pasiklausymo įrangą. Po to, kai mane išvežė sulaikius, apklausai, žmona patikrino ir tos įrangos rastos jau nebuvo“, – pasakojo V. Šiliauskas.