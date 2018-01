„ – Net nesvarbu, dėl ko buvo balsavimas. Svarbu tai, kad JAV viešai ir oficialiai prašė nebalsuoti prieš, o Lietuva balsavo – prieš. Šiuo atveju galima buvo suderinti tiek JAV, tiek Europos Sąjungos interesus, kaip tai padarė latviai ir lenkai. Jie balsuodami susilaikė. Jei tikimės, kad JAV karys yra pasiruošęs žūti už Lietuvos laisvę, turime būti atidesni JAV pozicijoms. Visi siekiame, kad Lietuvos užsienio politika būtų vieninga, tačiau šiuo atveju daliai visuomenės toks balsavimas neatrodė teisingas. Todėl ir pareiškėme atskirą nuomonę“, - DELFI sakė Lietuvos – JAV asociacijos prezidentas prof. Raimundas Lopata.

PAREIŠKIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuva balsavo už JT rezoliuciją dėl Jeruzalės, t. y. prieš JAV poziciją ir ignoruodama aiškų JAV prašymą nebalsuoti prieš,

Lietuvos kaimynės Lenkija ir Latvija atsižvelgė į šį prašymą ir balsavime susilaikė,

JAV ambasadorė prie JT N. Haley po balsavimo pareiškė, kad „JAV atsimins šią dieną, kai JAV buvo išskirtinai užpulta šioje asamblėjoje“ („The United States will remember this day in which it was singled out for attack in this assembly“),

JAV atstovybė prie JT išreiškė poziciją: „Akivaizdu, kad daug šalių pasirinko prioritetu savo santykius su JAV, o ne neproduktyvų bandymą izoliuoti JAV, dėl jos suverenios teisės į šį sprendimą“ („It‘s clear that many countries prioritized their relationship with the United States over an unproductive attempt to isolate us for a decision that was our sovereign right to make“),

JAV yra svarbiausia valstybė garantuojanti Lietuvos saugumą tiek per NATO, tiek dvišaliu pagrindu,

Lietuva yra gyvybiškai suinteresuota dvišalių santykių su JAV plėtra bei JAV lyderyste pasaulyje,

Esame įsitikinę,

kad atsakingi asmenys, nusprendę balsuoti prieš JAV JT asamblėjoje, tai padarė, neatsižvelgę į Lietuvos valstybės interesų visumą,

nesugebėjo suderinti solidarumo su ES ir JAV, kaip tai padarė Lenkija ir Latvija, ir taip pažeidė Lietuvos nacionalinius interesus.

Mes, žemiau pasirašantys, tuo išreiškiame savo nesutikimą su oficialia dabartinės valdžios užsienio politika šiuo svarbiu valstybei klausimu.

Vilnius, 2018 m. sausio 10 d.

Parašai:

1.Petras Auštrevičius, Europos Parlamento narys, ambasadorius

2. Vilius Baldišis, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos banko valdybos pirmininkas (1990 – 1993)

3. Raimundas Balza, istorikas, muziejininkas

4. Dr. Darius Baronas, istorikas

5. Prof. Lauras Bielinis, politologas

6. Ramūnas Bogdanas, politikos apžvalgininkas

7. Dr. Eduardas Brazaitis Sr., psichiatras

8. Prof. Alfredas Bumblauskas, istorikas

9. Dr. Algirdas Butkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Ministras pirmininkas (2012 – 2016)

10. Rimantas Jonas Dagys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Socialinės apsaugos ir darbo ministras (2008 – 2009)

11. Tomas Dapkus, žurnalistas

12. Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo pirmininkė (2009 – 2012)

13. Giedrius Drukteinis, žurnalistas, rašytojas

14. Vitalijus Gailius, Lietuvos Respublikos Seimo narys, FNTT direktorius (2010 – 2012)

15. Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, žurnalistė

16. Gediminas Grina, Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadoje (2001-2004), VSD generalinis direktorius (2010-2015)

17. Paulius Gritėnas, žurnalistas

18. Antanas Guoga, Europos Parlamento narys

19. Albinas Januška, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, ambasadorius

20. Dr. Mažvydas Jastramskis, politologas

21. Prof. Alvydas Jokubaitis, filosofas

22. Zenonas Juknevičius, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, Teisingumo ministras (1992)

23. Raimundas Jurevičius, teisininkas

24. Renatas Juška, ambasadorius

25. Virgilijus Kačinskas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras

26. Dr. Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys

27. Modestas Kaseliauskas, teisininkas, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas (2005 – 2014)

28. Prof. Antanas Kulakauskas, istorikas, politologas

29. Henrikas Kunčius, rašytojas

30. Vladimiras Laučius, žurnalistas, politologas

31. Mečys Laurinkus, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, VSD genralinis direktorius (1998 – 2004)

32. Arvydas Kostas Leščinskas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, Energetikos ministras (1995 – 1996)

33. Prof. Raimundas Lopata, Lietuvos – JAV asociacijos prezidentas

34. Lauras Lučiūnas, TV ir muzikos prodiuseris

35. Valentinas Mazuronis, Europos Parlamento narys

36. Prof. Gintautas Mažeikis, filosofas

37. Raimundas Mieželis, prezidento V. Adamkaus patarėjas (1998 – 2003)

38. Edita Mildažytė, TV laidų vedėja, žurnalistė

39. Prof. Alvydas Nikžentaitis, istorikas

40. Česlav Okinčic, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, ambasadorius

41. Dr. Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Sveikatos apsaugos ministras (2003 – 2004), Krašto apsaugos ministras (2006 – 2008, 2012 – 2016)

42. Naglis Puteikis, Lietuvos Respublikos Seimo narys

43. Doc. Andrzej Pukszto, politologas

44. Liudvikas Narcizas Rasimas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras

45. Paulius Saudargas, Lietuvos Respublikos Seimo narys

46. Raimondas Savickas, dailininkas

47. Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas

48. Vytautas Sinica, politologas

49. Dr. Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos Ūkio ministras (2016 – 2017)

50. Povilas Urbšys, Lietuvos Respublikos Seimo narys

51. Rimvydas Valatka, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras

52. Arūnas Valinskas, TV laidų prodiuseris, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas (2008 – 2009)

53. Dr. Antanas Valionis, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras (2000 – 2006), ambasadorius

54. Dr. Kęstutis Vilutis

55. Prof. Gediminas Vitkus, politologas

56. Rimtautas Vizgirda, Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje Garbės pirmininkas

57. Emanuelis Zingeris

ir kiti