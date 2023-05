Reidas Belgorodo srityje rusų gretose paniką kelia neatsitiktinai: kas bus kitas taikinys

Mažiausiai du dešimtmečius Kremliaus beveik visose savo didelėse strateginėse pratybose „Zapad“, „Vostok“ ir kitose viešai kartojo, kad mokymų scenarijus paremtas tariamu diversinių-teroristinių grupių bandymais įsiveržti į Rusijos teritoriją ir jų atrėmimu.

Net jei minėtose pratybose iš tikrųjų buvo imituojamos visai kitokios operacijos – smūgiai konvenciniam priešininkui, jo oro uostų, šarvuotosios technikos, oro ir jūrų pajėgumų naikinimui, oficialiai scenarijus būdavo tas pats: „įsiveržė sabotažo ir žvalgybos grupė.

Rusijos pajėgos ėmėsi reikiamų priemonių priešui eliminuoti“. Ir žinoma, kiekvieną kartą įsibrovėliai būdavo sėkmingai sunaikinami ryžtingais sausumos ir oro pajėgų veiksmais.

Bet kai pirmadienio rytą į Rusijos Belgorodo sritį iš Ukrainos iš tikrųjų įsiveržė diversinės grupės – ukrainiečių pajėgų pusėje kariaujantys rusai iš „Rusijos Savanorių Korpuso“ bei „Laisvosios Rusijos Legiono“, paaiškėjo, ko vertos minėtos pratybos.

Karas Ukrainoje prasidėjo pasienio punktuose, kuriuos 2022 m. vasario 24-osios rytą atakavo rusų pajėgos, o dabar viskas apsivertė aukštyn kojomis.

Rusų pasieniečiai išsilakstė iš Graivorono pasienio punkto, nors vienas žuvo vietoje. Nesutikę rimtesnio pasipriešinimo sausumoje ir mažiausiai 10 km į Rusijos gilumą įsiveržę balta-mėlyna-balta spalvų vėliavomis išsiskiriantys rusai užėmė kelias gyvenvietes ir perėmė mažiausiai keliasdešimties kvadratinių kilometrų kontrolę.

Ось так виглядає КПП «Грайворон» зараз у бнр

«Привет из Бахмута», - напис на стіні pic.twitter.com/1uR7cHp8yA

— Мисливець за зорями (@small10space) May 23, 2023



Nors valdžia iš karto ėmė aiškinti apie vykdomą „antiteroristinę operaciją“, o Kremlius vėliau platino vaizdus iš tariamų smūgių įsibrovėliams, kurių per 70 esą sunaikinimo per antskrydžius, akivaizdus pasimetimas, panika ir chaosas – nuo oficialių pareigūnų iki režimo propagandistų kaltinimų į visas puses – visa tai rodo, kad ataka ne šiaip pataikyta į ypač jautrią vietą. Viena tokia operacija pasiekti keli tikslai iš karto, nors tikrąjį sumanymą tebedengia karo rūkas.

Tinkamu laiku, tinkamoje vietoje

Tai, kad Rusijos vykdoma „kelių dienų specialioji operacija“ yra neįtikėtinai „sėkminga“ Belgorodo srities gyventojai galėjo įsitikinti jau ne kartą nuo kovų pradžios vasario 24-ąją. Čia Rusija jau patyrė kelis gėdingus pažeminimus per sraigtasparnių reidą, o ir patys rusų lėktuvai bombardavo Belgorodo centrą.

© telegram

Tad po to, kai į Rusiją įžengė diversinės grupės, pranešimai, jog Belgorodo srityje įvestas „antiteroristinis režimas“, vargu ar vertėjo stebėtis tuo, kas vyksta. Vis dėlto nustebusiųjų buvo. Nes operacijai pasirengta gerai.

Ukrainos pusėje kovojančių rusų įsiveržimas ne tik buvo gerai koordinuotas, užklumpant Rusijos pajėgas nepasirengusias, bet ir pasirinktas tinkamu laiku, tinkamoje vietoje.

Vos už keliolikos kilometrų į šiaurę nuo užimtų kaimų yra vienas slapčiausių Rusijos karinių objektų – Belgorodoas-22. Taip pavadinta branduolinių galvučių saugojimo bazė yra viena iš 12 nacionalinio lygmens objektų Rusijoje, kur turėtų būti saugojamos tiek taktinių, tiek strateginių branduolinių ginklų galvutės, skirtos strateginei aviacijai ir laivynui.

Russia announces that it has evacuated its tactical nuclear weapons from the Belgorod-22 facility near Grayvoron.

They were stored only a few km from where the fighting is taking place right now pic.twitter.com/MrgqWDGRAr

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2023



Ar atakos metu Belgorodo-22 saugykloje išties buvo saugojamos minėtos galvutės, ar jos iš čia išgabentos dar karo pradžioje dėl saugumo, ar tik pasirodžius pirmiems pranešimams apie įsiveržimą – visa tai dabar tėra spekuliacijos. Bet faktas tas, kad Rusija negali nereaguoti į grėsmę savo branduoliniam arsenalui yra iškalbingas. Juo labiau, kad chaoso netrūko.

„Belgorodas bus laisvas. Kartoju. Belgorodo gyventojai, raginame jus nedelsiant evakuotis, pasilikti mieste pavojinga. Belgorodas bus laisvas [radijo garso įrašas, – red. past.], – girdisi viename iš internete plintančių vaizdo įrašų. Per kitą radijo stotį Belgorodo gyventojams liepė užsiklijuoti langus.

Po to, kai tokios žinutės pirmadienį ėmė sklisti Belgorodo srityje, vietos gyventojai nebežinojo, kuo tikėti – tokiais pranešimais ar vietos valdžios aiškinimais, kad situacija kontroliuojama.

Ukrainiečiai nesyk rengė informacines atakas Rusijoje, per radijo ir televizijos stotis paleisdami klaidinančią, pašiepiančią, bauginančią ir kitaip trikdančią informaciją. Tad ir šį kartą per nedidelį reidą į Rusijos gilumą pasistengta sukurti kuo daugiau triukšmo, pridaryti kuo daugiau žalos – jei ne tiek Rusijos pajėgoms, tai bent jau informacinėse erdvėje.

Juo labiau Rusijoje – kaip visada: regis, pafrontės teritorijose, kurios įpratusios prie šalies ginkluotųjų pajėgų nesugebėjimo užkirsti kelio ukrainiečių dronų ir kitokioms atakoms nėra nei kur slėptis, nei aišku, kada ir nuo ko slėptis.

Pavyzdžiui, internete neatsitiktinai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip šios srities gyventojai bando patekti į vieną slėptuvę, tačiau ji yra apleista ir uždaryta. Tai privertė vieną iš moterų garsiai iškeikti srities gubernatorių Viačeslavą Gladkovą, kuris, jos teigimu, pavogė pinigus ir neparengė priedangos. „Perduokite tam Gladkovui, kad jis yra p**aras. Virš manęs krenta bombos!“ – sakė moteris.

Russian citizens in Belgorod panic when they realize that their air raid shelters have been blocked by the authorities pic.twitter.com/c8GHzzDhFy — Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2023



Tokios istorijos, kaip ir ukrainiečių pašaipos skelbiant Belgorodo liaudies respubliką, kuri esą nusprendė atsiskirti nuo Rusijos, skambūs pareiškimai apie šalies išvadavimą nuo Kremliaus režimo – visa tai yra gerai apgalvotos kampanijos dalis.

Pašiepiančios kritikos teko netgi tiems Vakarų šalių atstovams, kurie nuolat pasisako už taiką Ukrainoje bet kokia kaina, esą kodėl gi ukrainiečiai negali nutraukti karo, žudynių, sutikti su paliaubomis mainais į kelis miestus? Tad kodėl dabar Rusija negalėtų atiduoti Belgorodo, Kursko ir Briansko mainais į taiką?

Vladimiras Putinas tik per savo atstovą iš pradžių sugebėjo sureaguoti į įsiveržimą, nors prieš tai nesyk žadėjo ginti Rusijos teritoriją bet kokiomis priemonėmis, o juk Belgorodo sritis, kitaip, nei okupuotos teritorijos Ukrainoje, kurių gviešiasi Kremlius, išties priklauso Rusijai.

„Gerbiamieji Belgorodo gyventojai! Pas mus nebeliko, kas gintų miestą, nes visi išėjo ginti tėvynės Bachmute, Lymane, Marijinkoje ir kituose Rusijos miestuose“, – skelbė vienas ironiškas plakatas ant parduotuvės durų Belgorode.

Announcement in Belgorod:

“Respected residents of Belgorod

We don’t have anyone to defend our city because everyone left to defend our Motherland in Bakhmut, Liman, Maryanka and other traditionally Russian cities.

Respectfully,

The administration”#Russia #Belgorod… pic.twitter.com/jK5i6EYuVg

— Natalka (@NatalkaKyiv) May 23, 2023





Atakų bus daugiau ir jos vyks giliau

Kita vertus, be informacinės pergalės dar yra praktiniai veiksniai. Pirmiausiai parodyta, kad Ukraina netgi ne savo, o į jos pusę perėjusių rusų rankomis gali suduoti smūgius Rusijos teritorijoje – jei anksčiau tai buvo dronų atakos, spėjama partizanų veikla šalies gilumoje, tai dabar rusai su ginklais rankose įsiveržė į savo gimtines teritoriją ir joje kariauja su Kremliui lojaliomis pajėgomis.

Tai dar nėra joks pilietinis karas, turint omeny operacijos mastą – keli šimtai lengvai ginkluotų rusų nėra nei joks korpusas, nei legionas, kad ir kaip save vadintų. Be to, tarp įsiveržusiųjų – gausu rusų neonacių, kurie, ironiškai, kariauja prieš fašistinį Rusijos režimą. Tačiau Ukrainai tai leidžia kartu viešai atsiriboti nuo atakos prieš Rusiją – Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas sarkastiškai aiškino, kad Kyjivas su šiais rusais esą neturi nieko bendra.

„Ukraina su susidomėjimu stebi įvykius Rusijos Belgorodo srityje ir nagrinėja situaciją, bet su ja neturi nieko bendra. Kaip žinote, tankai parduodami bet kurioje Rusijos karinėje parduotuvėje, o pogrindinių partizaninių grupių gretas sudaro Rusijos piliečiai“, – tvirtino M. Podoliakas.

Kad ir kaip ten bebūtų, Ukrainos žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas dar metų pradžioje žadėjo, kad atakų Rusijoje teritorijoje bus daugiau ir jos vyks giliau.

O „Washington Post“ skelbė, jog privačiai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau siūlė užimti Rusijos teritorijos dalis ir tai naudoti kaip svertą. Bet kuriuo atveju vien realus įrodymas, kad Rusijos pasienis yra skylėtas, kaip rėtis, kad į Rusiją netrukdomi gali įsiveržti dešimtys ar šimtai ginkluotų žmonių faktinio karo metu iš šalies su kuria realiai kariaujama yra ne šiaip gėdinga.

Tai rodo ir Rusijos pajėgų būklę – kai didelė dalis jų yra sutelkta fronte pačioje Ukrainoje, pasienis lieka neapsaugotas. Net jei Rusija dabar meta pajėgas, stengiantis sunaikinti įsibrovėlius, karas jau persimetė į savo šalies teritoriją – čia atakuojami taikiniai, čia sproginėja sviediniai, bombos, naikinamas turtas.

Net jei kontroliuojamoje Rusijos informacinėje erdvėje tokios atakos „netyčia“ prasprūsta pro akis ar bandoma aiškinti, kad nieko rimto esą nevyksta, viskas kontroliuojama, galiausiai sprogimų aidas atsirita ir iki tų žmonių, kurie nieko nenori girdėti apie karą.

Lietuvių naudota taktika vėl veikia

Galiausiai yra ir dar vienas šios atakos efektas: net jei Rusija puikiai suvokia, jog ši ataka, tikėtina, yra bandymas nukreipti dėmesį nuo kitų karštų vietų fronte, Kremlius negali nereaguoti – kovai su diversantais būtina permesti ir taip smarkiai ištampytas, nukentėjusias pajėgas, vertingus išteklius.

Pavyzdžiui, jeigu rusų atakos sraigtasparniai priversti veikti virš Belgorodo, tai jie negalės būti tuo metu naudojami ten, kur jų labiau reikia fronto linijoje. Ir atvirkščiai – ar tai tėra vienintelė, ar viena iš daugelio beprasidedančių ukrainiečių nukreipiamųjų, klaidinančių atakų prieš didįjį kontrpuolimą belieka tik spėlioti: Rusijos karinė vadovybė negali leisti, kad tokios atakos pasienyje įgautų pasikartojantį ir sėkmingą pobūdį, kuriam reikės skirti vis daugiau dėmesio.

Kol kas į reidą sureaguota propagandiniu stiliumi: nufilmuotais antskrydžiais ir liūdnai pagarsėjusio generolo Aleksandro Lapino pokazūcha – kažkas nusprendė, kad būtent jis prieš kameras turėtų tariamai vadovauti kontratakai, vadovauti eismui, tarsi jis būtų koks eilinis, o kartu ir didis karo vadas, asmeniškai nusprendęs vesti karius į mūšį, raginti juos šūkiais, net jei jokio priešo prieš akis nėra. O priešų nebėra, nes pati reido idėja yra ataka, kuri trunka ribotą laikotarpį.

Here is Colonel General Alexander Lapin "commanding" Russian troops from the field, as he moves along a BMP column in the settlement of Glotovo, Belgorod Oblast of Russia.

Geolocation below. https://t.co/3Inu8aIzGz pic.twitter.com/BIbZr7JuHe

— Status-6 (@Archer83Able) May 23, 2023

Tokia reidų taktika, ypač taikant ją prieš Maskvą nėra naujiena karybos istorijoje. Pavyzdžiui, Livonijos karo metu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karvedžiai sėkmingai rengė reidus priešo teritorijoje, jos gilumoje.

LDK etmonas Kristupas Radvila išgarsėjo 1579 metais, kai žaibiškai smogęs Livonijos žemėse nukeliavo iki pat Tartu, kur išprovokavo priešo pajėgas jį pulti, o jas sumušęs grįžo namo su gausiu grobiu. O šio reido suklaidintas Ivanas Rūstusis manė, kad lietuviai smogs būtent Livonijos žemėse. Caras Naugarduke ėmė telkti didžiulę kariuomenę. Lietuva tuo pasinaudodama ėmė ruoštis žygiui į pačią Rusijos gilumą.

Ir kai Lietuva išties smogė Rusijos žemėms, Kristupas Radvila subūręs 4000 sunkiųjų raitelių ir dar 2000 lengvosios kavalerijos karių smogiamąją grupę leidosi į diversinį žygį Rusijos žemėse. 1581 m. pajudėjęs iš Vitebsko žemių jis galėjo manevruoti daug greičiau ir iš karto ėmėsi siaubti Rusijos pasienio kaimų. Po 22-iejų dienų žygio miškais būrys pasirodė tankiai apgyvendintame Tverės regione, kur ėmėsi siaubti apylinkes.

Livonijos karas DELFI

Iš viso K. Radvilos kariuomenė nužygiavo apie 1400 kilometrų siaubdama priešo žemes Rževe, Starycoje, Tropece, Senojoje Rusijoje prie Ilmenio ežero ir kelis kartus susigrumdavusi su Rusijos pajėgomis. Žygis į istoriją įėjo „Radvilos reido“ pavadinimu. Manoma, kad per žygį nusiaubta apie 60 tūkstančių kvadratinių kilometrų, žuvo apie 10 tūkstančių maskvėnų.

Palyginus Kristupo Radvilos žygį su rusų reidu Belgorodo srityje dabartinė operacija gali pasirodyti menkniekis, tačiau jos principas lieka tas pats: parodyti Maskvai, kad ne viskas vyks pagal jos taisykles, kad Kremliaus kojos gali būti molinės, o sėkmės atveju galima veržtis ir toliau, sekinant, trikdant ir demoralizuojant priešininką.

Dabar Rusijos kariniai planuotojai bus priversti operatyviau reaguoti į kiekvieną panašų gaisrą pasienyje – ar tokios atakos kartotųsi kituose ruožuose, ar tuose pačiuose, neišvengiami nuostoliai informaciniame fronte tik augs, o Rusijos pajėgų blaškymasis bus naudingas tik ukrainiečiams, rengiantiems savo kontrpuolimą.