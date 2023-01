Nuo šiol visi norintys galės detaliau susipažinti su nuasmenintais Įgaliojimų registro, Vedybų sutarčių registro, Testamentų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, taip pat Antstolių informacinės sistemos duomenimis. Visų šių registrų valdytojas yra Teisingumo ministerija, tvarkytojas – Registrų centras.

„Džiaugiuosi, kad Registrų centras aktyviai žengia atvirumo keliu ir visuomenei palaipsniui atveria vis daugiau kaupiamų registrų ir informacinių sistemų duomenų. Kuo daugiau duomenų bus atverta, tuo daugiau bus galima sukurti visuomenei naudingų paslaugų. Atvirų duomenų panaudojimo galimybės yra pačios įvairiausios – nuo naujų produktų ir paslaugų kūrimo, šiuolaikinių technologijų vystymo, iki analizių, strategijų kūrimo bei aiškių ir visuomenei suprantamų sprendimų priėmimo“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėja Erika Kuročkina.

„(...) Iki šiol visuomenei neatlygintinam ir pakartotiniam naudojimui buvome atvėrę pagrindinių nacionalinių registrų ir informacinių sistemų duomenis, na, o šįkart juos papildome visuomenėje galbūt rečiau girdimų ir matomų, tačiau ne mažiau svarbių registrų duomenų rinkinius. Neabejojame, kad tokiu būdu prisidedame prie valstybės atvirumo ir skaidrumo, o kartu ir suteikiama naudingą įrankį duomenų mokslininkams, startuoliams ir verslui kurti inovatyvias paslaugas ir pažangius sprendimus“, – pranešime teigia Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Ką rodo atverti duomenys

Įgaliojimų registro atviruose duomenyse galima rasti informaciją apie sudarytus ir įregistruotus įgaliojimus. Pavyzdžiui, vien per praėjusius metus Lietuvoje sudaryta ir įregistruota daugiau kaip 65 tūkst. įgaliojimų, iš kurių apie 70 proc. sudaryta pas notarus, o maždaug ketvirtadalis – IT priemonėmis. Nuo šių metų išplėtus IT priemonėmis sudaromų įgaliojimų galimybes, bus galima stebėti, kaip kinta minėtas įgaliojimų pasiskirstymas. Iš Įgaliojimų registro statistikos galima matyti, kad daugeliu atveju tiek įgaliotojas, tiek įgaliotasis yra fiziniai asmenys, rašoma pranešime.

Atvirų duomenų rinkiniai sulaukia susidomėjimo

Registrų centras pirmuosius duomenų rinkinius visuomenei atvėrė 2019 metais. Šiuo metu visi norintys nemokamai gali naudotis Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Gyventojų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Sutarčių ir teisių suvaržymų registro, Licencijų informacinės sistemos, Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos, e. recepto posistemės duomenimis, skelbiama pranešime.

Iki šiol Registrų centro atvirais duomenimis pasinaudojo jau daugiau kaip 30 tūkst. unikalių naudotojų, kurie atliko per 700 tūkst. duomenų rinkinių atsisiuntimų. Didžiausio susidomėjimo sulaukia Adresų registro, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenys.

Atliktos įvairios ES ir kitų tarptautinių organizacijų studijos vertina, kad valstybinių duomenų atvėrimas gali sukurti nuo 0,4 iki 1,5 proc. BVP, Lietuvos atveju tai sudarytų nuo 200 iki 750 mln. eurų, pažymima pranešime.