„Grąžinant žemę buvusiems žemės savininkams ir vykstant sparčiai žemės reformai, nesant tikslių kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų, gyvenamosios vietovės pavadinimas nuosavybės dokumentuose buvo įrašomas žemėtvarkos projektų autorių ar kadastrinius matavimus atliekančių asmenų nuožiūra. Dėl to susidarė situacijos, kai, pavyzdžiui, vieno kaimo teritorijoje yra įregistruoti sklypai su keliais skirtingais gyvenamosios vietos pavadinimais“, - sako Registrų centro Adresų registro departamento Adresų registravimo skyriaus vedėjas Zenonas Lapėnas. Pasak jo, dėl to kyla problemų dėl skirtingų duomenų, esančių susijusiuose registruose ir informacinėse sistemose. „Problemų gali kilti gyventojams deklaruojant savo gyvenamąją vietą, vertinant žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto vertę, nuo kurios priklauso gyventojų mokami mokesčiai, ūkininkams deklaruojant pasėlių plotus ar gaunant išmokas, kai tam tikros teritorijos yra priskiriamos prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių“, - aiškina Z. Lapėnas. Pagrindinė priežastis, dėl ko reikia nustatyti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, yra ta, kad nepatvirtintos gyvenviečių ribos yra netikslios, neretai kerta įregistruotų žemės sklypų ribas ar net pastatus, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų atitikti kelių, vandenų ar miškų ribas. Įstatymai numato, kad gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų ribas keičia Vyriausybė atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę. Gyvenviečių ribų planus savivaldybės rengia derindamos su Registrų centru, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijomis. Parengti ir suderinti dokumentai teikiami Vidaus reikalų ministerijai, kuri juos teikia tvirtinti Vyriausybei. Šiuo metu nemažai savivaldybių jau turi patvirtintas gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, kitos jas yra pateikusios derinti. Tačiau dar yra nemažai savivaldybių, kurios nėra to padariusios, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės, Pagėgių savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė. Detaliau gyvenviečių ribas patvirtinusias ir to dar nepadariusias savivaldybes galima matyti pridėtame žemėlapyje. Kituose žemėlapiuose galima matyti, kaip atrodo gyvenvietės su tiksliai nustatytomis teritorijų ribomis ir tos, kuriose tai dar nėra padaryta.

