Recidyvistas svaidėsi grasinimais: tai kerštas už tai, kad palaikote Ukrainą, o ne Rusiją

Tokie „juokeliai“ 33 metų J. Pelevinui baigėsi dar viena baudžiamąja byla – jis buvo nuteistas ne tik dėl to, kad pateikė melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų, kai esą yra užminuotas televizijos pastatas, bet ir dėl to, jog tokį patį pranešimą pateikė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) darbuotojams.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė nusprendė, kad J. Pelevinas įkalinimo įstaigoje privalės praleisti 8 mėnesius. Ši teismo paskirta bausmė buvo subendrinta su nuteistojo neatliktos bausmės dalimi, todėl į laisvę jis galės išeiti tik po 2 metų 3 mėnesių.

Be to, melagingą informaciją apie visuomenei gresiantį pavojų pateikęs J. Pelevinas privalės atlyginti padarytą žalą – LNK televizijai sumokėti 212, o STT – 6 890 Eur. Pastarąją sumą sudaro STT darbuotojams per 2,5 val., kol jie buvo evakuoti iš darbo vietos, sumokėti atlyginimai.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad į LNK televiziją ir STT J. Pelevinas paskambino iš taksofono, kuris yra įrengtas Vilniaus kalėjime. Čia jis atlieka bausmę už įvairius nusikaltimus, taip pat anksčiau buvo teistas už grasinimus susidoroti su teisėjais bei buvo pranešęs melagingą informaciją apie gresiantį pavojų.

Ir nors teisme kalinys pripažino kaltę ir pareiškė, kad pranešdamas apie įvyksčiančius sprogimus siekė atkreipti dėmesį ne tik į save, bet ir kalinimo sąlygas, tačiau, kaip pažymėjo baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja, tai neturi jokios įtakos jo nusikalstamų veiksmų kvalifikacijai.

Teisme kalinys pasakojo, kad mintis paskambinti ir pameluoti apie užminuotus pastatus kilo ekspromtu – jis tikino, kad iš pradžių paskambino vienos populiariausios LNK televizijos laidos „KK2“ kūrėjams – įmonei „Be tabu ir Ko“.

Nuteistasis aiškino, kad telefono numerį jam davė pataisos namų pareigūnai, o kai jam buvo sudaryta galimybė pasinaudoti taksofonu, jis paskambino: „Pasakiau savo vardą ir pavardę, taip pat, kad esu nuteistasis, įkalintas Vilniaus pataisos namuose.“

Jis tikino, kad tai buvo ne pirmas kartas, kai skambino šios laidos kūrėjams – norėjo, jog šie atvyktų į įkalinimo įstaigą ir su juo parengtų interviu. Bet laidos redaktorių J. Pelevino pasakojimas, ko gero, nesudomino – jie nurodė, kad neturi galimybės apsilankyti pataisos namuose.

Pokalbio įrašas tarp J. Pelevino ir vieno laidos „KK2“ redaktorių nebuvo daromas, nuteistasis teigė, jog šio pokalbio metu žurnalistai esą jį įžeidė.

„Mane pasiuntė, todėl po šio pokalbio nutariau dar paskambinti į STT – numerį turėjau iš anksčiau užsirašęs“, – sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas nuteistasis.

Teisėjos paklaustas, kuo jam užkliuvo STT, J. Pelevinas negalėjo paaiškinti, tik kalbėjo, kad norėjo pasiskųsti netinkamomis sąlygomis Vilniaus pataisos namuose.

Janas Pelevinas © DELFI / Julius Kalinskas

„Būčiau jiems neskambinęs, bet kai LNK mane pasiuntė, šovė tokia mintis paskambinti – pasakiau, kad už 8 minučių išlėksite į orą“, – kalbėjo J. Pelevinas.

Nuteistasis tikino nemanęs, kad į jo skambučius bus sureaguota – juk prisistatė, be to, nurodė iš kur skambina, pareigūnai šią informaciją galėjo iš karto patikrinti ir įsitikinti, jog tai tebuvo nevykęs pokštas.

„Anksčiau esu skambinęs į Marijampolės teismą ir tai pasakęs, bet niekas nereagavo, galvojau, kad ir dabar taip bus“, – aiškino jis.

„Skambindamas norėjau į save atkreipti dėmesį, juk nuolat esu laikomas uždarytas kameroje, anksčiau net buvau laikomas neatskirtas nuo sanitarinio mazgo, nežinojau, kur man kreiptis, todėl visiems ir skambinau“, – teisme kalbėjo nuteistasis.

Jis ne kartą pažymėjo, kad Vilniaus kalėjime esą yra kankinamas.

„Neatlaikiau pataisos įstaigos administracijos spaudimo, norėjau, kad kas nors reaguotų ir rūpintųsi ne tik Ukraina ir ukrainiečiais, bet ir Lietuvos įkalinimo įstaigomis, juk jos yra finansuojamos, nuteistiesiems turi būti taikomos užimtumo programos, – sakė jau 13 metų kalintis nuteistasis. – Kaip galvojate, kas bus, kai mane išleis į laisvę? Kaip man reikės gyventi, jeigu manęs visai neruošia?“

Teisme J. Pelevinas atsiprašė visų, kurie dėl jo melagingų pranešimų patyrė nepatogumų bei žadėjo atlyginti žalą, jeigu bus įdarbintas.

Tuo metu LNK televizijos darbuotojas per apklausą nurodė, kad susprogdinti televizijos pastatą skambinantysis grasino dėl to, jog darbuotojai palaiko Ukrainą, o ne ją okupuoti bandančią Rusiją.

„Į darbo stacionarų telefoną paskambinęs rusiškai kalbantis asmuo pasakė, kad LNK televizija yra užminuota, už 8 minučių įvyks sprogimas, – policijos pareigūnams prisipažino vienas laidos „KK2“ kūrybinės grupės darbuotojų. – Taip pat paskambinęs vyriškis nurodė, kad visa tai įvyks dėl to, jog mes palaikome Ukrainą ir esame prieš Rusiją. Tada aš to vyriškio paklausiau, ar jis yra rusas, vyriškis atsakė, kad taip, tada aš tą vyriškį pasiunčiau ir padėjau ragelį.“

Bet į pranešimą žurnalistas sureagavo – iš karto paskambino pagalbos telefonu ir pranešė apie grasinimus susprogdinti televizijos pastatą.

Į šį pranešimą buvo sureaguota žaibiškai – LNK televizijos pastatą atvyko patikrinti specialiųjų tarnybų darbuotojai, dėl gauto pranešimo buvo pakoreguota televizijos programa.

Tai jau ne pirmas kartas, kai J. Pelevinas griebiasi grasinimų – kalėdamas Vilniaus pataisos namuose jis ne kartą yra yra iškoneveikęs jį prižiūrinčius pareigūnus, taip pat yra sužalojęs kitus įkalintus nusikaltėlius, o vieną – nuplikė karštu vandeniu.

„Jeigu pareigūnai neįvykdys mano reikalavimų, geriau tegul užsideda neperšaunamas liemenes“, – buvo pareiškęs nuteistasis.

Šokiruojantis jo prisipažinimas – vaizdo įraše.