Razmuvienė: izoliacijoje esančių asmenų yra beveik 10 tūkst., kas dešimtas iš jų – medikas

„Jei šiandien serga apie 912 asmenų, tai izoliacijoje esančių asmenų, kurie yra grįžę iš kitų šalių arba turėję (kontaktą su sergančiuoju. – ELTA) Lietuvoje, kadangi virusas plinta daugiau, yra beveik 10 tūkst. Į juos galima įskaičiuoti ir medikus”, – LRT radijui ketvirtadienį sakė D. Razmuvienė.

Pasak jos, šiuo metu registruota beveik pusantro šimto susirgusiųjų medikų, o kontaktą su sergančiuoju koronavirusu turėjo daugiau nei tūkstantis medikų.

„Iš šio skaičiaus tikrai bus ir teigiamų atsakymų, todėl infekuotų asmenų skaičius kils. Reikėtų labai anksti nesidžiaugti, nes kitos šalys didėjimą stebi per ilgesnį laikotarpį – per 12-15 dienų padvigubėja sergančiųjų skaičius. Lietuvoje padvigubėjimą stebime tarp 9–10 dienų. Dar kol kas nusiraminti ir nesilaikyti visų rekomenduojamų karantine priimtinų priemonių tikrai būtų per anksti”, – sakė specialistė.

Kalbėdama apie tyrimus dėl koronaviruso, specialistė sakė, kad jie turi būti atliekami „protingumo ribose”.

„Yra nemažai išvardyta prioritetų. Visos laboratorijos nėra pajėgios ištirti visų, ir tokios praktikos netaiko nė viena šalis, kad būtų visi iš eilės tiriami, nepriklausomai, ar jiems yra simptomai“, – sakė D. Razmuvienė.

„Šiuo metu atliekami molekuliniai tyrimai, kai ieškoma paties viruso, o jį galima surasti tuo metu, kai žmogus jaučia simptomus. Kiti tyrimai yra, kai jau galima atlikti kraujo tyrimą ir pažiūrėti, ar žmogus sirgo, arba kuriame jis ligos periode yra. Bet čia vėlesnis etapas. (...) Lietuvoje taip pat neatmetama ši galimybė, bet turi būti nustatytas tvarka, parengtas algoritmas, kam bus atliekama, kokiu prioritetu“, – kalbėjo specialistė.

Kalbėdama apie rekomendaciją prevenciškai tirti aukščiausius šalies vadovus, ji sakė, kad ir kitos šalys taiko tokią praktiką.

„Tai yra labai svarbu, kad šalis neliktų be valstybės vadovo, ir ta praktika yra taikoma ir kitose šalyse“, – sakė ji.