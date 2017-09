Kaip skelbia „Lietuvos žinios“, atminimo įamžinimu rūpinsis Vyriausybės sudaryta komisija, kurioje be premjero bus penki ministrai, dvi kanclerės ir pora patarėjų, taip pat galės būti pasitelkti istorikai ar kiti profesionalai. Kultūros ministrės patarėjas Viktoras Bachmetjevas sako, kad siekiama, jog palaikų perlaidojimas „būtų vienijantis, o ne skaldantis dalykas“, todėl visuomenė kviečiama įsitraukti į „ramų, lėtą, konstruktyvų dialogą“ dėl didvyrių pagerbimo. Z.Sierakausko palaikai ant Gedimino kalno rasti liepos mėnesį, juos aptiko Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai. Z.Sierakauskui Rusijos valdžios atstovai 1863 metais Vilniaus Lukiškių aikštėje įvykdė mirties bausmę. Jam buvo 37 metai. Susiję straipsniai: Z. Sierakausko istorija: drąsų karo strategą pražudė išdavystės Gedimino kalne galimai aptikti sukilimo vado Z. Sierakausko palaikai Rugsėjo pradžioje pranešta, kad ant kalno rasti ir kito sukilimo vado - Konstantino Kalinausko palaikai. Kaip skelbia „Lietuvos žinios“, planuojama, kad sukilėlių palaikai galutinai turėtų būti identifikuoti kitų metų pradžioje.

