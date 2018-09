Šios išlaidos, kurias savivaldybė patyrė vykdydama sau nepalankius teismų sprendimus, turėtų būti išieškotos iš buvusių administracijos vadovų. „Žalą – 23 tūkst. eurų – siūloma išieškoti iš buvusios administracijos vadovų dėl netinkamo viešųjų pirkimų vykdymo“, – per praėjusią savaitę vykusį tarybos posėdį kalbėjo vienas iš sprendimo iniciatorius „tvarkietis“ Vidmantas Karabinas. Jis sakė esantis įsitikinęs, kad žala nebus išieškoma iš eilinių administracijos darbuotojų, bet iš atsakingų jų vadovų: „Tie žmonės, matyt, turėjo daryti tam tikrus sprendimus veikiami administracijos vadovų, viešųjų pirkimų komisijos vadovų. Dėl tų priežasčių atsirado minima 23 tūkst. eurų žala.“ Tarybos sprendime nurodoma, kad žala atsirado dėl gegužės mėnesį Apeliacinio teismo priimtų dviejų savivaldybei nepalankių sprendimų bylose, kuriose priteistos po 10 tūkst. eurų siekiančios baudos bei sumokėti po pusantro tūkstančio eurų bendrovei „Gensera“ už bylinėjimosi išlaidas. Vis dėlto diskutuojant taryboje suabejota, ar šis sprendimas tikrai neatsigręš prieš savivaldybės administracijos darbuotojus. „Ar neatrodo, kad mes patys kertame šaką, ant kurios sėdime? Jei pradėsime savo administracijos darbuotojus kaltinti, padarysime meškos paslaugą sau ir darbuotojams“, – svarstė liberalas Rosvaldas Kunickas. Nepaisant abejonių, jam pritarta 14 iš 19 tarybos narių balsais. Teismui buvo apskųsti viešieji pirkimai dėl Raseinių stoties prieigų ir V. Kudirkos kvartalo rekonstrukcijos rangos darbų. Savo ieškinyje „Gensera“ skundė pirkimuose numatytus ekonominio naudingumo kriterijus, jie, bendrovės teigimu, sukurti siekiant parinkti savivaldybei palankų tiekėją. Teismas nenutraukė 629,5 tūkst. eurų vertės sutarties su bendrove „Tilta“ dėl V. Kudirkos kvartalo rekonstrukcijos ir 305 tūkst. eurų vertės sutarties su „Raseinių statyba“ dėl Raseinių miesto stoties prieigų rekonstrukcijos, tačiau už kiekvieną iš šių pirkimų skyrė savivaldybei po baudą. Šie pirkimai vyko 2017 metais ir 2018 metų pradžioje. Nuo 2016 iki 2018 metų balandžio Raseinių savivaldybės administracijai vadovavo buvęs Seimo narys Remigijus Ačas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.