A. Gricius BNS antradienį taip pat užsiminė, kad ilgainiui gali būti ir dar daugiau įtariamųjų. „Aš tikrai nenoriu būti pranašu, bet aš galvočiau, kad vis tiek mūsų rajoninė žiniasklaida, tiek žmonės, kurie galbūt daugiau žino ar daugiau numano, galbūt yra pateikę ir daugiau informacijos kažkam šitom tematikom“, – BNS sakė A. Gricius. Jis BNS informavo prieš pusemtį išstojęs iš Darbo partijos. Kaip antradienį pranešė STT, Šiaulių valdybos pareigūnai sulaikė Raseinių rajono savivaldybės Ekonomikos departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėją V. B. (Vilmantą Bacį – BNS) ir Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą R. R. (Rytį Radavičių – BNS). „Žinau, kad paprasčiausiai buvo savivaldybės administracijoj apsilankę STT specialistai ir jie paėmė tam tikrus dokumentus ir kalbėjosi su pora darbuotojų“, – teigė Raseinių rajono vadovas. STT pranešė, kad antradienį taip pat sulaikyti trys privačių įmonių atstovai. Jų darbo vietose ir namuose taip pat atliktos kratos. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Raseinių rajono savivaldybėje organizuojant ir vykdant įvairius viešuosius pirkimus kai kurioms įmonėms buvo sudaromos palankios sąlygos juos laimėti, o už tai įmonių atstovai savivaldybėms darbuotojams atsilygindavo įvairiais kyšiais. „Jeigu kalbant apie viešuosius pirkimus, tai galvočiau, kad apie susijusius su melioracijos darbų renovavimu, tvarkyba ir t.t.“, – BNS sakė A. Gricius. Klausiamas, kokių priemonių imasi pats, kad pažabotų korupcija Raseinių rajono savivaldybėje, A. Gricius teigė, jog savivaldybėje yra vykdoma antikorupcinė programa, veikia antikorupcijos komisija. „Turi keistis, politikų karta ateit visai kita į savivaldą, tai viena. Antra, savivaldoj turi būt kiek įmanoma mažiau verslo atstovų ar verslo deleguotų atstovų“, – teigė Raseinių rajono meras. Lapkričio pradžioje STT buvo sulaikiusi kyšininkavimu įtariamą buvusį Raseinių rajono savivaldybės administracijos vadovą Remigijų Ačą. Jis įtariamas paėmęs didelės vertės kyšį dar tuo metu, kai iki šių metų pavasario ėjo administracijos vadovo pareigas. Teisėsauga įtaria, kad politikas už kyšį vykdant neįvardijamą viešąjį pirkimą galėjo sudaryti išskirtinai palankias sąlygas vienai privačiai bendrovei, pasirašiusiai sutartį su Raseinių rajono savivaldybės valdoma įmone Raseinių autobusų parku. Privačių įmonių atstovai įtariami tiesiogiai papirkę R. Ačą arba dalyvavę maskuojant kyšius įvairiomis finansinėmis operacijomis.

