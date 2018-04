Meras šį sprendimą grindžia R. Ačo politinio pasitikėjimo praradimu. Administracijos direktorius BNS sakė, kad pats atsistatydinti neketina. „Taryba įvertins, ar tai yra toks nusižengimas, dėl kurio atleisti ar neatleisti“, – BNS sakė R. Ačas. Meras atleidimą inicijuoja remdamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išvada dėl R. Ačo supainiotų interesų. R. Ačas savo ruožtu Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra apskundęs dvi VTEK išvadas dėl įstatymų pažeidimų. Penktadienį vieną Raseinių politiko skundą teismas atmetė, kitą dar nagrinėja. R. Ačas tvirtino, kad teismo sprendimai jo nusistatymo nesitraukti iš pareigų nepakeis. „VTEK tegu išsiskalbia savo marškinius.(...) man šitas VTEK su tokia sudėtimi yra visiškai ne autoritetas“, – BNS sakė administracijos vadovas. Raseinių savivaldybės taryba dėl nepasitikėjimo R. Aču jau balsavo du kartus – praėjusių metų gruodžio pabaigoje bei šių metų sausį. Tuomet balsavimus dėl nepasitikėjimo R. Ačas atlaikė. Atleidimus inicijavo savivaldybės opozicija ir dalis valdančiųjų. Pernai gruodį iš 25 tarybos posėdyje dalyvavusių tarybos narių už nepasitikėjimą R. Aču per slaptą balsavimą buvo 12 tarybos narių, jį palaikė 10 politikų, dar 3 biuleteniai pripažinti negaliojančiais. Per slaptą balsavimą sausio mėnesį už nepasitikėjimą R. Aču balsavo 11 iš 25 tarybos narių, vienas buvo prieš, kiti 13 biuletenių pripažinti sugadintais. Trečią kartą R. Ačo atleidimo klausimas turėtų būti svarstomas balandžio 26 dienos tarybos posėdyje. Kovą VTEK nusprendė, kad parlamentarė „valstiečių“ frakcijos narė Vida Ačienė ir jos vyras, Raseinių savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas pažeidė įstatymą nedeklaruodami vienas kito sandorių. R. Ačas taip pat pripažintas pažeidęs įstatymus, nes sprendė savo svainio tarnybos eigos klausimus, t. y. 2016-ųjų lapkritį priėmė jį į darbą savivaldybės administracijoje. Komisijos tyrimo duomenys parodė, kad R. Ačas nedeklaravo sutuoktinės V. Ačienės 2017 metais sudaryto didesnio nei 3 tūkst. eurų sandorio su „Travel planet“. R. Ačo teigimu, sutuoktinės pirkta kelionė buvo staigmena, todėl apie sandorį jis nežinojęs. VTEK sprendimą R. Ačas apskundė teismui. Etikos sargai pernai gruodį pripažino, kad buvęs Seimo narys R. Ačas supainiojo interesus, kai birželį dalyvavo savivaldybės taryboje rengiant ir teikiant svarstyti sprendimą, tiesiogiai susijusį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Anot VTEK, R. Ačas tuo metu buvo šios asociacijos valdybos narys. Pasak VTEK, narystės sustabdymas nėra prilygintinas išstojimui iš asociacijos, kai ryšys su juridiniu asmeniu yra formaliai nutraukiamas ir asmuo praranda asociacijos įstatuose ar kituose teisės aktuose jam nustatytas asociacijos nario teises. R. Ačas sprendimą buvo apskundęs Vilniaus apygardos administraciniam teismui, bet teismas penktadienį skundą atmetė. Administracijos vadovas yra buvęs „tvarkietis“, prieš kelerius metus jis mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas. Šių metų kovą R. Ačas tapo naujai įkurtos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos nariu. Raseinių administracijos direktoriumi R. Ačas paskirtas 2016 metų gruodį, kai baigė savo kaip Seimo nario kadenciją.

