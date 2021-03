93 metus atšventusi moteris, įveikusi koronavirusą, turbūt viena iš paskutinių žmonių, kurie prisidėjo prie vado, žmogaus, 2018 m. Seimo pripažinto Lietuvos valstybės vadovu, kovos kelio.

Kartu su vyru Vaclovu ji priglaudė kovotoją, kurio ieškojo 50 geriausių sovietų saugumo agentų.

Bunkerio namuose nebuvo

Kaip rašo Arvydas Anušauskas knygoje „Aš esu Vanagas“, partizanų vadas Gečialaukio kaime kartu su šeima gyveno nuo 1954 m. rudens iki 1955 m. gegužės, kai perėjo į Alytų, pas Petrą Bruzgą, su kuriuo jį taip pat supažindino O. Jovaišienė.

O. Jovaišies gyvenimas tarsi visa Lietuvos pokario istorija. Jai pati, kai tėvai buvo išvežti, dvejus metus slapstėsi ir tik davusi kyšį galėjo legalizuotis ir grįžti į tėvų sodybą. Vienas brolis partizanavo ir žuvo 1949 m., kitas ištremtas Sibiran, trečias pasitraukė į Braziliją.

„Adolfą Ramanauską-Vanagą pas mus atvedė Jovaišis Morkus, kuris gyveno Meškasalyje, mano tolimas giminaitis. Tuo metu vadas jau nebevadovavo kovotojams. Nors mano brolis buvo partizanas, tačiau vado mačiusi nebuvau. Priėmėm, nors gyvenom neturtingai. 1950 m. susituokėm ir dar nieko nespėjom užgyventi. Tačiau Vanagą labai palaikė jo rėmėjai. Mano vyras nuvažiuodavo sutarton vietoj ir paimdavo maisto. Kiek žinau, rėmė kažkokie žmonės iš Butrimonių“, – prisimena O. Jovaišienė ir sako, kad iš pradžių visi valgė prie vieno stalo, o paskui Ramanauskui maistą gamino ir atskirai. Dukra Auksutė čia gyveno labai trumpai.

Bunkerio ar slėptuvių nebuvo, visi gyveno name. Viename kambaryje miegojo Ramanauskai, kitame Jovaišai. Buvo žiema, ilgi vakarai. Užtraukę užuolaidas visi sėsdavo prie kortų stalo.

„Kartu su mano vyru pasninkaudavo, melsdavosi“, – prisimena Ona.

Nakvojo kartu su įgaliotiniu

Adolfas padėdavo nudirbti ir ūkio darbus, nors įtemptų momentų netrūko. Pas Jovaišus dažnai nakvodavo vietinis įgaliotinis Vorobjovas, gyvenęs Nemunaityje, už keliolikos kilometrų. Vanagas iš kažkur grįžo su dviračiu, netoli sodybos dar klustelėjo „šeimininkėle, ar viskas gerai“, tačiau šeimininkė jau buvo sunerimus ir papasakojo, kad yra įgaliotinis. Tada jis tiesiog įėjo pro kitą įėjimą ir su milicininku nesusitiko.

Nežinia kas būtų nutikę, jei milicininkas būtų pamatęs pareigūną. Tačiau didelė tikimybė, jog jo būtų nepažinęs ir pasitenkinęs paaiškinimu, jog vieši tolimas giminaitis.

„Jau suėmus Ramanauską, kai įgaliotinis sužinojo, jog kartu su juo nakvojo, buvo nelinksma“, – juokiasi partizanų rėmėja ir sako, kad nebijojo, nes buvo jauni bei drąsūs. Net kai suėmus vadą saugumiečiai atėjo pas juos daryti kratos, jie jau žinojo kokie jo daiktai palikti sodyboje.

„Kai gyveno pas mus, tai niekur ilgiau neišeidavo. Žmonės taip pat neateidavo. Jei kur išvažiuodavo, tai su dviračiu ir trumpam. Grįžęs iš karto tikrindavosi, ar nėra pasalos. Gražiai gyvenome. Jis buvo tikras lietuvis“, – pasakoja Ona ir sako, kad jei kas ir užeidavo, dar prieš ateinant Vanagui, tai buvo tik išdavikai ir provokatoriai.

Provokatorius ryšininkas

„Kartą atėjo toks Mažeika, kuris prisistatė ryšininku ir pradėjo kambariuose šaudyti. Buvo Velykos ir mes tuo metu kaip tik ruošėmės išvažiuoti. Sėdome ir išvažiavome, nors net nežinojome, ar grįžę rasime namus. Vėliau tas pats žmogus nušovė savo draugą“, – pasakojo O. Jovaišienė.

Iš kitos pusės, buvo pagalbos ir likimą lėmusių sutapimų. Onos pusbroliai, kai ji du metus jau slapstėsi, ją nuvežė pas Alovės garnizono viršininką. Magaryčioms pridėjo lašinių ir naminės degtinės. Pasirodo, tą dieną vežė žmones ir jai per stebuklą pavyko išvengti tremties. Atvirkščiai, viršininkas leido po dvejų metų slapstymosi jai grįžti į savo tėvų namus, iš kurių šie buvo ištremti. Tik reikėjo kas antrą dieną registruotis. Be to, giminaičiai pasirašė, kad už ją atsako.

O. Jovaišienė sako, kad pas Vanagą matė ginklus, tačiau į tai nekreipė dėmesio. Uniformos vadas nevilkėjo. Kai glaudė bėglį, ji jau laukėsi dukros Irenos.

Ilgai nebuvo

Nors Gečialaukyje Vanagas gyveno gana ilgai, kai šeimininkai suprato, kad kaimynai jį jau matė, susitarė, jog reikia eiti kitur. Nors, kaip spėja, Ona, galbūt žmonės ir nebūtų skundę. Išsislapstyti neišeinant į lauką ir išvengiant pašalinių žvilgsnių nebuvo jokių galimybių. Tualetas lauke, vanduo iš šulinio. Nori nenori reikėjo būti ne tik name.

„Jis labai tikėjo, kad amerikiečiai ateis ir išvaduos. Apie savo ateitį su mumis nekalbėjo, nekalbėjo ir apie pasitraukimą į Vakarus. Jei jo nebūtų išdavę, jis tikrai būtų išsislapstęs“, – prisimena O. Jovaišienė ir sako, kad klausyti radijo buvo nesaugu ir jie abu kartu su jos vyru Vaclovu eidavo slėptis į bulvių rūsį ir ten klausydavosi Vakarų radijo stočių.

Vėliau, per kratą, saugumiečiai čia rado ir A. Ramanausko-Vanago išdrožtus šachmatus, sudėtus į kulkosvaidžio šovinių dėžę, šaškes.

Kolūkio bulvės

Prieš persikeliant į Alytų Ramanauskai norėjo pasitaupyti maisto. Vaclovas nupirko kiaulę ir, kadangi dirbo kolūkyje brigadininku, vis prikraudavo bulvių ir tuos maišus padėdavo netoli sandėlio. Naktį kartu su Adolfu parsinešdavo ir taip galėjo dar kurį laiką penėti šnipuotąją.

Kai šeima slapstėsi Alytuje pas Brūzgų šeimą ryšius palaikė toliau. Vis užeidavo paklausti ar ko reikia. Ten irgi gyveno be bunkerio. Šeima žinojo, kad slepia partizanų vadą, nors vėliau teisme tą ir neigė. A. Ramanauskas-Vanagas nuo rėmėjų to neslėpė. Kadangi reikėjo pragyventi Adolfas su žmona siuvinėjo rankdarbius, kuriuos Ona pardavinėjo vietos turguje.

Apie partizanavimą su Jovaišais A. Ramanauskas-Vanagas nekalbėjo. Be to šitų kraštų žmonės jo nepažinojo, nes kol kovojo jo dislokacijos vieta buvo kitame krašte.

Brolis partizanas

Tačiau partizano gyvenimas moteriai buvo pažįstamas iš arti. Jos brolis Antanas žuvo miške, tarnyboje praleidęs trejus metus.

„Kai mano brolį Antaną išdavė, Alovėj šešis kovotojus suguldė ant grindinio. Jis buvo būrio vadas. Greičiausiai pats nusišovė. Aš prisipažinau, kad tai mano brolis. Tai buvo vieni paskutinių šio krašto partizanų“, – pasakoja O. Jovaišienė ir sako, kad niekas nežino kas juos išdavė.

Miške brolis buvo trumpai. 1945 m. jį paėmė kariuomenėn, tarnavo Kaune darbo batalione, tačiau su draugu pabėgo. Slapstėsi pas kaimynus kol pas tėvus atėjo vietiniai partizanų vadai ir pasakė „ko tu čia vargsti. Ateik pas mus“. Nuo 1946 m. Antanas išėjo į mišką. Susitikdavo retai. Tėvai buvo ištremti, Ona, kuriai pavyko pabėgti kai į Sibirą vežė šeimą, taip pat slapstėsi. Nusiprausti, paprašyti, kad sutvarkytų uniformą ateidavo pas puseserę. Per tuos metus sesuo ir brolis susitiko tik keletą kartų.

„Jis vis sakydavo, kad jo likimas aiškus, tačiau nežinia, kaip bus man“, – baisius laikus prisimena moteris.

Sesuo rado, kur jos brolis palaidotas – stribai žuvusius tiesiog užkasė palaukėje, tačiau negalėjo paimti – po plonu žemės sluoksniu knibždėjo kirmėlės. Kūno negalėjo išvežti ir dorai palaidoti.

„Tarp jų taip pat visko buvo. Pavyzdžiui, vienas iš partizanų Studentas, dalyvavo šturmuojant Merkinę, Vanagas jį labai gerbė, tačiau už nekaltų žmonių žmogžudystes jį sušaudė patys partizanai. Jis buvo viename būryje su mano broliu ir iš bunkerio išėjo likus dviem valandom iki būrio žūties. Minčių yra įvairių“, – sunkiai žodžius dėlioja O. Jovaišienė, tačiau paklausta, ar, jei laikai vėl grįžtų, ji vėl slėptų partizanų vadą, be dvejonių atsako „taip“.

Saugumo kratos

Kai A. Ramanauską-Vanagą ir jo žmoną 1956 m. Kaune suėmė, saugumiečiai atėjo ir pas Jovaišus. Ona buvo nėščia, tad tardymus ir teismus teko atlaikyti vyrui Vaclovui. Laikai švelnėjo ir didesnių pasekmių šeima nesulaukė, tik vyro nuotrauką išmetė iš kolūkio garbės lentos ir šeima buvo pasmerkta visokiuose svarstymuose. Į lagerius jų neišsiuntė.

Kaip teisme sakė Vaclovas Jovaiša (nėščios Onos liudyti nekvietė) apie A. Ramanauską-Vanagą sakė: „Priėmiau po to, kai atvyko kelis kartus. Sakė, kad slapstosi nuo tarybų valdžios. Priėmiau todėl, kad pagailėjau sergančios dukros.“

Tačiau Vanago pavardė Jovaišų nepaliko. Vyriausia dukra Irena, kurios laukėsi kol A. Ramanauskas-Vanagas slapstėsi pas juos, tapo Vanagiene. Ona juokauja, kad kai Adolfas atėjo pas juos slapstytis, ji pasiūlė jam tapti Jovaišu, tačiau susiklostė taip, kad būtent Vanago pavardė atėjo į jos šeimą.