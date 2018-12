„Bet kuri demokratiškoje valstybėje suformuota Vyriausybė, sudaryta vien iš vyrų, turėtų kelti klausimų ir nuostabą, kodėl taip dar atsitinka“, – BNS sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Jos teigimu, išimtinai vyriška Vyriausybė neskatintų jaunų moterų įsitraukti į politiką, nes be prezidentės jos neturi daugiau įkvepiančių pavyzdžių, o tai sukuria uždarą ratą ir palaiko stereotipą, esą „politika – vyrų reikalas“. Prieš dvejus metus darbą pradėjusioje S. Skvernelio aukštas pareigas užėmė keturios moterys – Vyriausybės kanclerė, teisingumo, švietimo ir kultūros ministrės, bet jos visos neteko pareigų. Šiuo metu premjeras dar renkasi kandidatus į aplinkos ir švietimo ministrus. D. Jakniūnaitė taip pat atkreipė dėmesį, kad ministro pirmininko sekretoriate dominuoja moterys, o tarp patarėjų - vyrai. „Tai labai tipiška, stereotipinė situacija, kuri, žinoma, neįrodo, jokios tiesioginės asmeninės diskriminacijos, tačiau yra akivaizdžiai diskriminacinė savo pasekmėmis“, – sakė ji. Anot politologės, daug tyrimų rodo, kad lygesnės visuomenės turi žemesnį korupcijos lygį, aukštesnį bendrą pragyvenimo lygį, tokiose visuomenėse labiau rūpinamasi žmogaus teisėmis, socialiniais klausimais. Anot Seimo narės Aušrinės Armonaitės, politikoje yra labai svarbu užtikrinti įvairovę, kad priimami sprendimai ir atstovaujamos idėjos atspindėtų įvairesnes visuomenės grupes. „Svarbu, kad tarp sprendimų priėmėjų, o ypač ministrų, būtų įvairaus amžiaus, įvairių profesijų atstovų, taip pat ne tik vyrų, bet ir moterų. Lietuvoje galima atrasti daug profesionalių ir kompetentingų moterų, kurios galėtų sudaryti ir pusę Ministrų kabineto“, – BNS sakė ji. Premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas teigė, kad renkantis kandidatus premjerui lytis įtakos neturi. „Premjeras kandidatus renkasi ne pagal lytį, o pagal profesionalumą“, – BNS sakė jis.

