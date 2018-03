Jis siūlo, kad VGT pozicija būtų įtvirtinta partijų susitarimu. „Pasiūliau, kad skatinkime ir partijų susitarimą, kad jis atitiktų šį dokumentą ir kad partijų susitarimas, kuris niekaip nepasirašomas jau, turbūt, trečias mėnuo, galėtų būti pasirašytas integruojant ir šį dokumentą. Neabejoju, kad mes turime gynybai skirti pakankamą biudžetą, kad galėtumėme sakyti, jog mūsų šalis įsipareigojimus vykdo“, – Žinių radijui teigė V. Pranckietis. Jis nevertino „valstiečių“ pirmininko Ramūno Karbauskio abejonių dėl įsipareigojimų didinimo. Valstybės gynimo taryba antradienį pasiūlė ir toliau po truputį didinti finansavimą gynybai, kad 2030 metais tam būtų skiriama 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto. VGT kitąmet pasiūlė gynybai skirti 2,05 proc. BVP. Šiemet Lietuva krašto apsaugai skiria 2,01 proc. prognozuojamo BVP arba 873 mln. eurų.

