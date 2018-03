Vyriausybės vadovas teigė, kad P. Urbšys dažniau turėtų derinti savo pozicijas su „valstiečiais“. „Pati situacija nėra normali: Povilas dažnai reiškia pozicijas, kurios yra neaptartos, nederintos frakcijoje, bet Povilas visą laiką buvo toksai, ir aš manau, kad tokie žmonės yra reikalingi“, – naujienų portalo 15min.lt vaizdo konferencijoje sakė premjeras. „Manau, kad dar tikrai nėra tos situacijos, kad priimtume sprendimus ką nors šalinti“, – pridūrė jis. S. Skvernelis pabrėžė norintis išsaugoti kiekvieną frakcijos narį ir tvirtino, kad požiūrį keisti „reikalinga iš abiejų pusių“. Susiję straipsniai: Urbšį pašalino iš Seimo vadovybės: Karbauskis tvirtina, kad tai dar ne pabaiga Urbšys apie virš jo judėjimo besikaupiančius įtarimus: manau, STT politikuoja „Valstiečių“ frakcija ketvirtadienį nusprendė atšaukti P. Urbšį iš Seimo seniūnų sueigos. R. Karbauskis neatmetė, kad gali kilti klausimas ir dėl P. Urbšio pašalinimo iš pačios frakcijos. P. Urbšys yra kritikavęs „valstiečių“ lyderį dėl jo elgesio kilus skandalui dėl Gretos Kildišienės, ragino atsakyti į visus klausimus, susijusius su trąšų importu, grasino trauktis iš frakcijos, jeigu nebus pritarta opozicijos iniciatyvai atlikti parlamentinį tyrimą dėl padėties žemės ūkyje.

