Jos gali būti ribojamos nuo vienų iki pusantrų metų, BNS sakė komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. „Tai, kokius įrodymus turime, turime teisinius pagrindus priimti sprendimą dėl ribojimų. Atvyksta svečiai iš Rusijos, jie, matyt, pateiks paaiškinimus, komentarus, bet kuriuo atveju, komisija posėdyje apsispręs, ar taikyti ribojimus, ar priimti kitus sprendimus. Esame informavę Europos Komisiją, tą pačią „RTR Planetą“, kad galimas sprendimas gali būti riboti retransliacijas nuo 12 iki 18 mėnesių“, – teigė E. Vaitekūnas. Švedijoje registruoto kanalo „RTR Planeta“ retransliacijos Lietuvoje dėl karo ir neapykantos kurstymo jau buvo draudžiamos du kartus – 2015-aisiais ir 2016-aisiais. Abukart ribojimai taikyti trims mėnesiams dėl Rusijos Dūmos deputato Vladimiro Žirinovskio pasisakymų televizijos laidose. Po abiejų sankcijų komisija ir toliau fiksuodavo pažeidimus. E. Vaitekūnas tvirtino, kad trečiadienį komisijos posėdyje laukiama atvykstančių kanalo atstovų, tačiau teisės aktų numatyti terminai, per kuriuos dar buvo galima susitarti su komisija, yra pasibaigę. Anot LRTK pirmininko, prieš metus pasibaigus pastarajam draudimui retransliuoti kanalą, vėl užfiksuoti trys pažeidimai dėl karo ir neapykantos kurstymo „RTR Planeta“ rodytose laidose. Lietuvos transliuotojai 2015-aisiais buvo įpareigoti perkelti „RTR Planeta“ į mokamų programų paketą, tačiau po Europos Komisijos signalų, kad gali būti pažeista ES teisė, LRTK ribojimą atšaukė.

