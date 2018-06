„Nemanau, kad trauksiuosi, ir pagrindo kol kas nematau“, – žurnalistams ketvirtadienį paleistas iš areštinės kalbėjo R. Račkauskas. Jis taip pat teigė negalintis nieko komentuoti, nes pasirašęs susitarimą nekalbėti apie ikiteisminį tyrimą. „Suprantat, nes aš esu pasirašęs dokumentą ir už jį yra labai konkreti atsakomybė“, – kartojo meras. Korupcijos tyrime įtarimai pareikšti šešiems asmenims. R. M. Račkauską Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įtaria prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu tarnyba, jo patarėją Gintarę Maskoliūnienę – prekyba poveikiu. Teismas merą nušalino nuo pareigų trims mėnesiams, G. Maskoliūnienę – mėnesiui. Taip pat įtarimai pareikšti keturiems verslo atstovams, vienas jų, BNS žiniomis – G. Maskoliūnienės tėvas Gintaras Jurgėlas. Tarp įtariamųjų ir reklamos bendrovės „Lukrecija reklama“ direktorius Marius Vaupšas. Jiems pareikšti įtarimai prekyba poveikiu. STT pareigūnams įtarimų sukėlė kai kurie Panevėžio miesto savivaldybės viešieji pirkimai, susiję su projektavimu, dokumentacijos rengimu. Įtariama, kad kai kurioms įmonėms galbūt buvo žadama paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus, jog šie ateityje priimtų įmonėms palankius sprendimus viešųjų pirkimų konkursuose, vykdant sutartis. BNS žiniomis, STT pareigūnų akiratyje atsidūrė viešieji pirkimai, susiję su Aukštaitijos sporto komplekse planuojamu 50-ies metrų plaukimo baseinu, taip pat požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių, savivaldybės rinkodaros programos „Atsinaujinantis Panevėžys“ konkursai. Pastarajame viešinimo projektų epizode figūruoja bendrovės „Alora“ ir „Lukrecijos reklama“. Dar vienas teisėsaugos tiriamas projektas - dėl lietaus nuotekų tinklų Panevėžio mieste įrengimo. Savivaldybė gegužės pradžioje skelbė, kad Panevėžio statybos trestas ir bendrovės „Per Aarsleff A/S“ Kauno filialas pagal sudarytą sutartį iki 2019-ųjų pabaigos už daugiau nei 4,1 mln. eurų atnaujins bei įrengs 17,4 km lietaus nuotekų tinklų. BNS žiniomis, korupcija įtariamas mero patarėjos G. Maskoliūnienės tėvas G. Jurgėlas yra danų kapitalo statybos bendrovės „Aarsleff“ atstovas. Anot STT, ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad už pažadėtą palankių sprendimų priėmimą galimai buvo atsilyginta ir kyšiais – paslaugomis. Apie trečdalį Panevėžio savivaldybės tarybos narių vienijanti opozicija reikalauja mero atsistatydinti bei to neįvykdžius per tris mėnesius žada surengti apkaltą. Merui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė BNS patvirtino, kad nuo pareigų teismo trims mėnesiams nušalintas R. M. Račkauskas galės dalyvauti kitą savaitę savivaldybės tarybos posėdyje kaip tarybos narys.

