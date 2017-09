Taip jis įvertino A. Lydekos žiniasklaidai išsakytus svarstymus, jog žindyti viešai nederėtų arba tai reikėtų daryti prisidengus, nes tai intymus dalykas „kaip ir natūralus gamtinis dalykas - nueiti į tualetą“. „Man atrodo, kad tokių žodžių paleidimas į viešą vietą yra panašesnis į tuštinimąsi, negu žindymas. Nes žodžiai, jie tikrai žeidžia, jei jie yra neadekvatūs pasakyti (...). Valgymas yra socialus dalykas: jei žmogus valgo pasislėpęs kažkur kampe, su kitais nevalgo kartu, tai labai dažnai iliustruoja tam tikras problemas, nes valgydami bendraujame, kalbame. Man atrodo, tai labai svarbu“, - teigė R. Šimašius. Jis sako dar būdamas Seimo nariu siūlęs nesteigti žindymo kambario ir pasisakęs už viešą žindymą. R. Šimašius pabrėžė negirdėjęs A. Lydekos pasisakymo. Susiję straipsniai: Etiketo specialistas negailestingas: žindyti vaiką taip pat intymu, kaip atlikti gamtinius reikalus „Girdėjau gandus, kad jis taip pasakė. Jeigu tai tiesa, tai nepritariu“, - pridūrė liberalų vadovas. „(...) žindymas – intymus dalykas. Kaip ir natūralus gamtinis dalykas – nueiti į tualetą, bet mes to nedarome viešoje vietoje, nors tai irgi natūralu ir gamtiška. Žmogus tam suranda tinkamą vietą“, - 15min.lt teigė A. Lydeka. Anksčiau panašią poziciją parlamentaras išsakė ir portalui delfi.lt. Tai sukėlė dalies visuomenės pasipiktinimą viešojoje erdvėje.

