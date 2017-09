Kaip BNS informavo aplinkos ministro atstovas spaudai Mindaugas Bajarūnas, R. Klovo paskutinė darbo diena buvo rugsėjo 8-oji. „Laikinai kanclerio pareigas eina Vitalijus Auglys, buvęs Taršos prevencijos departamento direktorius, bus skelbiamas konkursas, artimiausiomis savaitėmis“, – sakė M.Bajarūnas. Pats R. Klovas sako nuo spalio pradžios ketinantis tęsti teisininko karjerą. „Dar nepradėjau, bet planų yra, teisės srityje. Aš esu dirbęs advokatu“, – pirmadienį BNS sakė buvęs kancleris. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) yra pripažinusi, kad R.Klovas supainiojo interesus nenusišalindamas nuo sprendimo skirti savo medžioklės bičiulį Donatą Dudutį į Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pareigas. Komisija nurodė, kad 2016-2017 metais R. Klovas ir D. Dudutis kartu medžiojo penkis kartus, vienoje jų vyrai dalyvavo jau tuomet, kai vyko konkursas į departamento vadovus. Po VTEK sprendimo R. Klovas pranešė, kad trauksis iš pareigų. LNK televizija balandį skelbė, kad kancleris „globoja aplinkosaugos institucijų vadovus, kurie turi ryšių su neskaidriais atliekų tvarkytojais“, R. Klovas savo ryšius neigė ir žadėjo ginti savo reputaciją.

