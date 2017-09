„Mano siūlymas yra universalus – kadencijų ribojimą turime visose valstybinio lygio kultūros įstaigose, o savivaldybių lygyje turime kadencijas, bet jų skaičius neribojamas“, – trečiadienį BNS sakė R. Karbauskis, komentuodamas Kultūros ministerijos siūlymą įtvirtinti kadencijas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT), kultūros centrų, bibliotekų, muziejų, nacionalinių parkų, archyvų vadovams. Ministerija siūlo, kad įstaigų vadovų kadencijos truktų penkerius metus, jie negalėtų iš eilės eiti šių pareigų daugiau nei dvi kadencijas. Pirmoji kadencija nebūtų pratęsiama – vadovai po penkerių metų turėtų iš naujo dalyvauti konkurse į šį postą. Susiję straipsniai: Kultūros ministerijai – Seimo „valstiečių“ akibrokštas R. Karbauskis: tarp valdančiųjų frakcijų nesutarimų nėra Kadencijos ministerijos teikiamomis įstatymų pataisomis būtų įvedamos Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų (išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką) vadovams, taip pat nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų, valstybės ir savivaldybių kultūros centrų, valstybės archyvų, valstybinių kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų direkcijų bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovams. R. Karbauskis teigia, kad šis pasiūlymas aptartas trečiadienį per Kultūros komiteto posėdį ir sutarta, jog savivaldybių lygio kultūros įstaigoms vis dėlto nereikėtų riboti kadencijų skaičiaus. „Pagrindinis pasipriešinimas čia, Seime, yra dėl to, kad kai kuriose savivaldybėse surasti žmogų į tą poziciją net fiziškai būtų neįmanoma, nes nėra tokios kompetencijos žmogaus. Tą patį savivalda sako iš daugelio vietų: kur mes rasime žmones, kaip juos pakeisti, kaip rasti savivaldos teatrui vadovą, kada tik tas žmogus yra tos įstaigos siela, – BNS kalbėjo Kultūros komiteto pirmininkas. – Tuo metu nacionalinio lygio įstaigose nėra problemų su dviem kadencijomis.“ Anot jo, būtent dėl šios priežasties ir gegužę atmestas prezidentės siūlymas riboti visų biudžetinių įstaigų vadovų kadencijas. „Niekas Seime neblokuotų dviejų kadencijų, jeigu tai neliestų savivaldybių lygmens“, – tvirtino R. Karbauskis. „Tada turėtume visą sistemą, kad kadencijos visur yra, vyksta konkursai, tik su vienu skirtumu – kad savivaldybių įstaigoms kadencijų skaičių nenormuojamas“, – pridūrė jis. Kultūros ministrės patarėjas Viktoras Bachmetjevas trečiadienį BNS teigė, kad ministerija žino savivaldybių požiūrį į kadencijų skaičiaus ribojimą ir pasirengusi derinti pateiktus įstatymų pakeitimų projektus taisyti. „Pateikėme derinti be išlygos savivaldai, nes norime susirinkti duomenis, koks poreikis. Galbūt nereikės visoms įstaigoms savivaldybėse taikyti išimties“, – sakė jis.

