Putinui problemas kėlusi grupuotė Baltarusijoje: ką tai iš tiesų reiškia Lietuvai

G. Bagdonas „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ pirmadienį atkreipė dėmesį, kad Lietuvos žvalgybos institucijos tikrai turi platų vaizdą, kas vyksta Baltarusijoje.

„Žiūrint ir vertinant iš atvirų šaltinių, manau, kad turėti ypatingo nerimo visuomenei tikrai nereikia. Reikėtų žiūrėti profesionaliai – aš žinau, kad tie, kas turi tai vertinti, tikrai turi įrankius, priemones ir kaimyninėje šalyje niekas nevyksta, ko mūsų tarnybos nežino“, – laidoje kalbėjo atsargos pulkininkas.

Jis priminė, kad „Wagner“ daliniai iš okupuotos Ukrainos Luhansko srities praėjusią savaitę pajudėjo Rusijos link, o iš ten – į Baltarusiją.

„Kiek žinoma, jie yra Asipovičių gyvenvietėje, esančioje už Minsko, truputį arčiau Ukrainos, Rusijos – toje pusėje: Mogiliovo apskritis, ten arčiau Gomelio. Atkreiptinas dėmesys, kad jie vyko neturėdami sunkiosios karinės technikos. Visą ją Rusijos karo ministerija atėmė, juos nuginklavo, jie patys atidavė – čia jau detalės“, – kalbėjo G. Bagdonas.

Tad, pasak jo, iš esmės tai yra lengvasis transportas, o kai kurie žiniasklaidos kanalai, kaip pastebėjo pašnekovas, skelbė, jog „Wagner“ apskritai neturi jokių ginklų.

„Nors, kiek žiūrėjau, mano akimis, jie galėjo turėti lengvus šaunamus ginklus – bent jau dėžės gulėjo ant kai kurių transporto priemonių, kas yra į tai panašu“, – įvertino atsargos pulkininkas.

„Kaip ten bebūtų, jie dabar kažkokios ypatingos grėsmės, jei palyginsime, pavyzdžiui, pernai metais iškart po invazijos arba prieš pat plataus masto invaziją į Ukrainą, (nekelia – aut.p.)“, – sakė G. Bagdonas.

Be to, kaip akcentavo jis, reikia suprasti, kad įtampą Rusijoje sukėlusi „Wagner“ grupuotė turi problemų ir ten.

„Šiuo metu, kalbant apie „Wagner“ Baltarusijoje, reikia matyti procesus, vykstančius Rusijos kariuomenėje. Kaip įvardino „Institute for the Study of War“ (liet. Karo studijų institutas), vyksta vadovavimo grandies krizė. Regis, 13 generolų Rusijoje yra sulaikyta apklausimui, dar mažiausiai 15 yra „nuimta“. Skaičiai skirtingi, bet tai yra didelė dalis vadų“, – pastebėjo atsargos pulkininkas.

Nepaisant to, pasak jo, atsipalaiduoti Lietuvai vis tiek nereikia.

„Saugumas yra tokia būsena, kur nėra vien gerai ar blogai, Baltarusijoje esanti banditų gauja nieko gero ir nekelia, bet kad kažkokia įpatinga grėsmė dabar... Nesiūlyčiau įsitempti, pastikėkime mūsų institucijomis“, – sakė G. Bagdonas.

Pašnekovas svarstė, kad dabar Aliaksandras Lukašenka tikriausiai bandys grupuotę išnaudoti savo naudai.

„Nemanau, kad juos ginkluotus galėtų Lukašenka laikyti, nes ir jam jie ilgainiui gali grėsti. Jis yra gana atsargus ir baikštus“, – kalbėjo atsargos pulkininkas.

Jo manymu, ši karinė grupuotė, kokia ji buvo prasidėjus karui, nebebus Rusijos naudojama taip plačiai.

„Ji sukėlė problemų režimui ir dabar Putinas, Kremlius užsiėmę savo valdžios įtvirtinimu, nes jo (Putino) reputacija viduje tarp dar labiau radikalių sudrebėjo. Aš pats nelaikau Putino geru strategu, jis geras taktikas: jis neturi ilgalaikės vizijos. Prigožino grupuotė jam buvo problema“, – konstatavo G. Bagdonas.

Tad V. Putinas, pasak jo, ieškojo būdų, ką daryti su „Wagner“.

„Kai kurių ekspertų nuomone, tikėtina, kad Prigožinas turi kompromatų – ne vieną sukaupęs. Tai ir ta prasme jis yra saugotinas bei gudrus. Čia, manau, buvo greitas sprendimas, Lukašenkai pasisiūlius“, – sakė pašnekovas.