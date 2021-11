Putino signaluose Vakarams – pasiūlymas tarp eilučių: dabar jo bus sunku atsisakyti

Rusijos prezidento straipsniai istorine tema pastaraisiais metais jau nestebina. Sovietinio režimo nusikaltimus teisinantis ir Vakarams, Baltijos šalims priekaištaujantis V. Putinas liepos mėnesį pasiekė naujas istorinio revizionizmo žemumas, pareiškęs, kad ukrainiečiai, kaip tauta neegzistuoja, tad ir Ukrainos valstybė esą yra nesusipratimas.

O Ukrainos valdžia esą tėra užgrobikai – ką su jais daryti labai aiškiai išsakė Rusijos Valstybės Dūmos vicepirmininkas Piotras Tolstojus

„Problemas kuria dalelė niekdarių, kurie antikonstituciniu būdu užėmė valdžią, štai juos reikia karti ant šviestuvų“, – teigė P. Tolstojus, kuris taip pat yra Rusijos atstovas ir Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje bei šios organizacijos viceprezidentas.

Kur tokie grasinimai veda turėjo parodyti 2014-ųjų Krymo okupacija, sukeltas karas Donbase bei iš Rusijos imperijos prikeltos Novorusijos idėjos gaivinimas su „liaudies respublikomis“. Galiausiai įspėjimu ukrainiečiams, kad Kremlius nejuokauja tapo pavasarį kilusi krizė pasienyje bei okupuotame Kryme, kur Rusija sutelkė per 100 tūkst. karių bei puolimui paruoštos technikos.

Tada tiesioginiai Rusijos karo veiksmai prieš Ukrainą neprasidėjo, tačiau dalis karių liko, o nuo spalio vėl pradėti telkti aplink Ukrainą – iš pradžių tolėliau, iš Šiaurinės ir Vakarinės pusės, o pastarosiomis savaitėmis Rusija aplink Ukrainą vėl sutelkė apie 100 tūkst. karių.

Atrodo, šįkart logikos atrodo dar mažiau: Ukrainoje karinė parengtis išlieka aukšta, visas užsienio šalių žvalgybų dėmesys nukrypęs į regioną šalia Rusijos ir Ukrainos sienų, artėja šalčiai ir kitos sunkiai prognozuojamos orų permainos, kurios didelio masto kariniam konfliktui, o tiksliau efektyviausiam karinės technikos ir įrangos panaudojimui nėra palankiausios.

Tačiau V. Putinas, regis, demonstruoja, kad yra pasiryžęs toliau eskaluoti įtampą. Savo kalboje Užsienio ministerijos kolegijoje jis ne šiaip pažėrė priekaištų Ukrainai, ją remiantiems Vakarams, bet ir ultimatyviu tonu pasiuntė nedviprasmiškus signalus, kas laukia neįsiklausius Kremliaus.

Šį kartą, kitaip, nei pavasarį, V. Putinas turi daugiau pagrindo įžvelgti Vakarų silpnumo apraiškų – krizė Baltarusijos pasienyje su Lenkija darsyk parodė, kad ryžto, o ypač vienybės lemiamomis akimirkomis Vakaruose pristinga ir jei vienos šalys reaguoja griežčiau, tai kitos linkusios kalbėtis, derėtis, tartis ne tik su Maskva, bet ir jos išlaikomais diktatoriais, kad tik būtų išvengta eskalacijos. Tad dabar V. Putinas ir siūlo pasikalbėti.

Improvizuotas Putino džiazas?



Iš pradžių tai atrodė, kaip eilinė, kruopščiai apgalvota, bet nuobodoka kalba, kurios didžiąją dalį Užsienio reikalų ministerijos kolegijos salėje susirinkusiems diplomatams V. Putinas skaitė iš lapelio. Tačiau tokiais atvejais V. Putinas mėgsta pasielgti taip, kaip sau paprastai negali leisti daugelio kitų šalių lyderiai – istorinėmis, geopolitinėmis ar ekonominėmis temomis jis ima džiazuoti ir nukrypsta į ilgus, prieštaringus, neretai absurdiškus išvedžiojimus. Taip nutiko ir šįkart.

Kalbėdamas apie Minsko susitarimus, kurie bent jau formaliai nutraukė plataus masto karo ugnį Rytų Ukrainoje jis pradėjo lyg tarp kito žarstyti priekaištus Ukrainai, esą ši, sulauksi ginkluotės paramos iš Vakarų, bando sulaužyti minėtuosius susitarimus. O tai esą reiškia, kad ir Kijevas, ir Vakarai „aštriną konfliktą Ukrainoje“. Kaip pavyzdys pateiktos pratybos Juodojoje jūroje.

„Vakarų strateginiai bombonešiai skraido 20 km atstumu nuo mūsų sienos – tai jau viršija ribas, nes šie bombonešiai gabena labai rimtą ginkluotę“, – teigė V. Putinas. Jo minėti JAV bombonešių B-1B skrydžiai išties buvo vykdomi virš Juodosios jūros, 20 km atstumu – tik ne nuo Rusijos, o nuo jos okupuoto Krymo, kuris pagal tarptautinę teisę priklauso Ukrainai. „Labai rimta ginkluotė“ – apie ką užsiminė V. Putinas nėra branduoliniai ginklai, kaip buvo bauginama Rusijos žiniasklaidoje. Jau kelerius metus B-1B tokių ginklų negali gabenti fiziškai ir yra naudojami kaip išmaniųjų bombų bei sparnuotųjų raketų su konvenciniais užtaisais pristatymo platformos.

Allied fighters from 🇩🇰🇵🇱🇨🇦🇺🇸 escorted @usairforce B-1B bombers from Fairford🇬🇧 through Eastern Europe into the Black Sea for joint training. The B-1B was refueled over the Black Sea by a 🇹🇷 KC-135.#WeAreNATO #StrongerTogether