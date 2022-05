Putino diagnozė slepia ir svarbesnę informaciją: šito dar niekas garsiai nesako

Putino aplinka tiki, kad jis serga

Vakarų spauda jau kurį laiką mirga pranešimais apie V. Putino sveikatą. Žiniasklaida cituoja artimą V. Putinui oligarchą, kuris teigia, kad Rusijos vadovas rimtai serga kraujo vėžiu. Ukrainos žvalgybos vadovas K. Budanovas sako, V. Putinas yra labai blogos fizinės ir psichinės būklės.

Tačiau rytų politikos ekspertas Marius Laurinavičius Delfi TV laidoje „Iš esmės“ teigė, jog kol kas labai sunku vertinti, kiek pranešimai apie V. Putino sveikatą atitinka tikrovę.

„Tokią informaciją apie Putino sveikatos būklę reikėtų vertinti kritiškai. Išskyrus tą Ukrainos žvalgybos vadovo pranešimą, kurį karo sąlygomis taip pat galima kvestionuoti, nors nesakau, kad tai nėra tiesa, daugiau oficialių pranešimų lyg ir nėra. Pirminė informacija, nuo kurios visi gandai prasidėjo ir toliau sklinda, pavyzdžiui, kad Putinas operuojamas, yra iš vieno „Telegram“ kanalo. Ir niekuo daugiau tai nesiremia, tai vienintelis šaltinis, kuris tai praneša. Gandai daug kur aptarinėjami. Patikrinti to yra neįmanoma absoliučiai. Vakarų žvalgybos gal kažkokios informacijos ir turi, bet iš Vakarų žvalgybų mes neturime jokios informacijos“, – dėstė M. Laurinavičius.

Kita vertus, anot jo, už Rusijos vadovo ligą, ar ji tikra, ar labai sunki, ar V. Putinas greitai mirs, yra daug svarbiau, kaip į tokią informaciją reaguoja jo aplinka. Ir panašu, kad pakankamai aukštuose Rusijos elito sluoksniuose vyrauja įsitikinimas, jog V. Putinas tikrai rimtai serga.

„Va šita informacija, kad jei Rusijos elitas, įskaitant ir saugumo tarnybą, ir visus kitus, jei jie yra tuo įsitikinę, ir jei tai yra tiesa, net jei Putinas nesirgtų, tai būtų labai svarbi informacija. Tai yra ženklas elitui, kad šitas etapas baigėsi ir jiems reikia ieškoti mažų mažiausiai atsitraukimo kelių iš tos situacijos, kur jie yra, o tuo pačiu ir naujo darinio ar režimo kūrimo. Ši informacija, jei tai yra tiesa, o aš esu linkęs tuo tikėti, man yra svarbesnė už pačius gandus apie Putino sveikatą. Tikrai yra įvairios informacijos, kuri man leidžia daryti išvadą, kad pačioje Maskvoje, aukštuose Kremliaus režimo sluoksniuose ta informacija, kad Putinas serga yra tikima ir tai šiek tiek keičia paveikslą paties režimo viduje“, – teigė M. Laurinavičius.

Kremlius kuria ligonio įvaizdį

Europos Parlamento narys Andrius Kubilius konstatavo, jog nors ir neturime gydytojų išvadų, tad apie V. Putino ligą sunku spręsti, tačiau iš tam tikrų detalių dėliojasi bendras vaizdas ir perspektyvos.

„Sujungčiau kelis viešai matomus ir žinomus faktus ir iš atminties pasinaudosiu Andrejaus Piontkovskio neseniai skelbta analize, kuri atrodo solidžiai.

Man tie taškai susijungia į tokį vaizdą, kad Putinas ar jo aplinka ieško būdų, kaip mažiausiai gėdingai ieškoti taikos sutarties, ugnies nutraukimo ir sukelti kiek galima didesnį tarptautinį spaudimą Ukrainai, kad Kremliui pavyktų kaip nors ištrūkti iš ten, kur patys įklimpo. Ir tada yra kuriamas štai toks vaizdas, kad Putinas turbūt serga, o jūs savo Ukrainos vyrus ir moteris aukojate kariauti su vos ne į kitą pasaulį žengiančiu ligoniu, esą ateis čia kiti, greitai sėdamės tartis ir susitarkime.

Man atrodo, kad Kremlius, kuris anksčiau labai sėkmingai kurdavo Putino įvaizdį, koks jis yra mačo, dabar sąmoningai kuria vaizdą, koks jis yra pasiligojęs. Atkreipkite dėmesį į gegužės 9 dienos paradą, kai jis sėdėjo visaip kaip patriarchų patriarchas su antklode ant kelių, nebe ant arklio, nebe pusnuogis. Man toks vaizdas, kad sąmoningai siunčiami signalai, kad jis jau yra va toks. Ir tai sutampa su tuo ką, matome tarp Vakarų lyderių.

Kai Macronas išeina į trasą ir skelbia, kad nereikia pažeminti Putino, kad reikia susirūpinti jo veido gelbėjimu, tai matau tą loginę grandinę, kad sąmoningai kuriamas nusilpusio lyderio vaizdas. Tada Vakarai, per kažkur pajudinti, ir ne tik Macronas, bet ir Scholzas, ir italų premjeras panašiai kalba, kad reikia greitai ieškoti ugnies nutraukimo galimybių, ką čia kariaujate su ligotu žmogumi. Bus taika, viską susitarsite. Ir tai jau yra spaudimas Ukrainai. Tai reikia būti pasiruošus tokiai tolesnei įvykių grandinei ir įvaizdžių kūrimui“, – savo nuomonę dėstė A. Kubilius.

Tačiau tokiai jo keliamai versijai apie V. Putino sveikatos būklės įtaką karto eigai nebuvo linkęs pritarti M. Laurinavičius. „Pirmiausia, nematau jokių požymių, kad Rusija pati bandytų tartis. Tai, ką aš matau, šiuo metu Rusija perėjo į visiškai priešingą karo strategiją, jie perėjo į Ukrainos sekinimo strategiją, kai tas karas, ir čia jau galima remtis JAV žvalgybos duomenimis, turėtų tęstis ir Maskva pasiruošusi tęsti pakankamai ilgą laiką“, – kalbėjo politikos ekspertas.

Abejos, ar paspausti mygtuką

M. Laurinavičius pripažino, kad Kremlius su V. Putino sveikata ir informacija apie ją žaidžia tam tikrą žaidimą, o esminis klausimas – koks jo tikslas.

„Iš principo galimos kelios versijos. Pati pirmoji ta, kad iš tiesų Putinas serga, nebūtinai tai turi būti mirtina liga, gali būti ir vėžys, bet žinome, kad su šiuolaikine medicina ir su tokia diagnoze galima išgyventi labai ilgai, o Putinui tikrai prieinami patys brangiausi gydymai. Tai ir vėžys nereiškia, kad Putinas rytoj, poryt, po mėnesių ar net po metų numirs, jis net su ta diagnoze gali gyventi pakankamai ilgai. Mes turime vertinti, net jei taip yra, net jei matome kažkokius požymius, kad Putino liga yra spektaklis, koks gali būti tikslas. Tokio tikslo, kaip įvardijo A. Kubilius, tikrai nematau, nes nematau kitų ženklų. O analizuodami Kremlių visada turime analizuoti iš visų pačių įvairiausių pusių. Jei vienos versijos nepagrindžia kiti duomenys, tai nėra pagrindo ja tikėti“, – pabrėžė M. Laurinavičius.

Vladimiras Putinas Scanpix

O kaip vertinti versiją, jog Rusijai palanku, kad V. Putinas serga, nes tada jis gali būti neprognozuojamas ir paspausti tą branduolinio ginklo mygtuką?

„Mygtukui paspausti Rusijoje reikia penkių žmonių. Būtent todėl ir ne tik dėl to sakiau, kad šiuo metu informacija apie tai, kad Rusijos režimo elito, mažų mažiausiai aukšto rango žmonės, yra įtikėję šita versija, kad Putinas serga, yra daug svarbesnė už tai, kokia yra ta būklė. Įsivaizduokite situaciją, kad Putinas iš tiesų pasako paspausti tą mygtuką ir paleisti tą branduolinį ginklą. Tai tie žmonės, kurie turės tai padaryti, jei žinos, kad Putinui gyventi liko mėnesiai ar metai, jie pagalvos ne antrą kartą, ne trečią, jie pagalvos 150 kartų, ar tikrai paspausti tą mygtuką. Būtent tai, kad Putino režimo viduje yra tikima ta informacija, manau, daug svarbiau už pačią Putino diagnozę“, – konstatavo M. Laurinavičius.

Didės spaudimas Zelenskiui

A. Kubilius svarstė, jog yra du variantai, kaip V. Putinas, serga jis ar ne, gali toliau elgtis.

„Jis gali atvirai sakyti, kad einame tartis su Ukraina, bet man atrodo, kad šiuo keliu nebus einama, bandant išsaugoti savo veidą. Kitas kelias – bus bandoma kalbėtis su Vakarais, kad Vakarai darytų spaudimą Kijevui. Ir dabar tai jau matome. Vienu metu prasidėjo staiga atsiradęs spaudimas ir tada kuriamas vaizdas, kad Putinas yra ligonis, net labai humaniškas, iš Mariupolio išleidžiantis sužeistus karius. Viskas dėliojama tam, kad paruošti dirvą vis didėjančiam spaudimui prezidentui Zelenskiui. Ir visiškai natūralu, kad Ukraina labai stipriai priklauso nuo Vakarų paramos – nuo ginklų, nuo finansų. Štai čia iškyla klausimas, kaip viskas toliau klostysis. Gerai yra tai, kad tiek amerikiečiai, tiek Jungtinė Karalystė kalba taip, kaip mes norėtume, kad visi Vakarai kalbėtų, kad čia mūsų karas, kad turime tęsti iki galutinės pergalės, kad Kremliaus režimas turi būti nugalėtas. Bet to mes visiškai negirdime iš ES lyderių, tas skirtumas mane šiek tiek neramina“, – teigė A. Kubilius.

Jis tvirtino, kad spaudimas Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui sutikti su Rusijos sąlygomis ir pabaigti karą darysis vis didesnis.

„Toje pačioje ES ir Europos Parlamente vis labiau girdisi ir, regis, šią savaitę bus svarstoma rezoliucija apie tai kaip nuo karo kenčia vargšė Europa, šiek tiek hiperbolizuojant. Ir ekonomikoje nuostoliai, ir energetikos kainos kyla, ir grūdų nebus, visi badaus. Kalbu sutirštindamas spalvas, bet už to slypi vienas teiginys, kuris dar nėra garsiai sakomas, bet kuris tarp eilučių jau skamba, kad šitą karą reikia kuo greičiau nutraukti, ir kad reikia daryti spaudimą, jog karas būtų nutrauktas. Putinui spaudimo nepadarysi, be to, jis dar ir ligonis, tai spaudimą galima daryti Zelenskiui. Tai matau labai pavojingą kryptį, ją reikia atidžiai stebėti ir jau politinėmis priemonėmis kovoti“, – tvirtino A. Kubilius.