Putinas skelbia karą prieš Ukrainą: puolimas prasidėjo visu frontu

Kelis mėnesius besitvenukusi įtampa ankstyvą ketvirtadienio rytą pasiekė aukščiausią tašką – ilgą laiką neigusi, kad turi ketinimų veržtis į Ukrainą, Rusija priėmė sprendimą.

Šios šalies lyderis, įtartinai vilkėdamas tuos pačius drabužius, kaip ir kalboje prieš kelias dienas, kai jis paskelbė apie Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ nepriklausomybės pripažinimą pranešė, kad Rusija esą yra priversta pradėti karinę operaciją prieš „neonacistinę Ukrainą“.

Likus kelioms valandoms prieš šį V. Putino pranešimo išplatinimą Ukraina patyrė kelias masines kibernetines atakas prieš valstybines įstaigas, energetinį sektorių, o Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis kreipėsi viešai į V. Putiną, prašydamas jo nepradėti karo. Į asmeninį V. Zelenskio kvietimą pasikalbėti Kremlius atsakė tyla.

Kartodamas tuos pačius argumentus, kaip ir anksčiau – Sovietų sąjungos sugriuvimą, pasaulinės tvarkos griūtį ir galios pusiausvyros nebuvimą, netgi JAV operacijas Irake bei Libijoje, V. Putinas tikino, kad Ukraina esą kelia grėsmę Rusijai. Tuo metu NATO Rusijos lyderis patarė „nesikišti“, priminęs, kad Rusija yra branduolinė valstybė.

„Keli žodžiai tiems, kurie ketina įsikišti. Rusija atsakys žaibiškai ir pajusite pasekmes taip, kaip niekada istorijoje“, – įspėjo V. Putinas, pridūręs, kad bet koks puolimas prieš Rusiją prives prie siaubingų pasekmių. Ukrainos kariams jis patarė pasiduoti ir žadėjo jiems gyviems leisti palikti kovos veiksmų zoną. Operacijos tikslas esą yra „Ukrainos demilitarizacija“ ir nubausti neįvardytus asmenis, o ne šalies okupacija.

Po šių žodžių pasirodė informacija apie mūšius palei visą fronto liniją – ne tik Donbase, bet ir palei visą Ukrainos sieną apšaudymą iš salvinių ugnies sistemų „Grad“. Apie sprogimus skelbiama nuo Charkovo iki pat sostinės Kijevo.



Tuo metu JAV prezidentas Joe Bideas savo socialinių tinklų paskyrose išplatino pranešimą, kuriuo pabrėžė, jog V. Putinas pasirinko iš anksto suplanuoto karo kelią, atnešianti katastrofišką aukų skaičių.

„Šią naktį pasaulio maldos yra su Ukrainos žmonėmis, kurie tapo neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos karinių pajėgų atakos aukomis“, – skelbė J. Bidenas.

