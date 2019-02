Tai šeštadienį BNS patvirtino Centro partijai vadovaujantis N. Puteikis. „Išeinu iš frakcijos, nes kandidatu į prezidentus iškėlė patį liberaliausią narį“, – pasitraukimo priežastį nurodė politikas. LVŽS kandidatu į prezidentus iškėlė premjerą Saulių Skvernelį. N. Puteikis tvirtino po Seimo rinkimų prisidėjęs prie „valstiečių“ frakcijos, nes sutapo rinkimų programos nuostatos, tačiau, anot jo, pastaruoju metu LVŽS išryškėjo liberalusis sparnas, nevykdomi rinkėjams duoti pažadai. „Visos žadamos reformos, skirtos „apačioms“, niekaip nepasirodė vandens paviršiuje, ir pagaliau išryškėjo tikrasis liberalusis „valstiečių“ veidas siūlant būtent tokį kandidatą“, – BNS sakė N. Puteikis. Jis tvirtino ypač nusivylęs Vyriausybės vadinamąja mokesčių reforma. „Didžiausią naudą iš mokesčių reformos gauna turtingiausi Lietuvos gyventojai. 430 eurų per mėnesį – tiek padidėjo turtingiausiems gyventojams atlyginimai. Jiems tiek padidėjo alga, nes tiek sumažėjo įnašai į „Sodrą“. 6 mln. eurų sumažėjo galimybės mokėti skurdžiausiems pensininkams pensijas. Va, jums ir „apačių“ prezidentas“, – teigė parlamentaras. Susiję straipsniai: Puteikis: Lietuva valdant JAV prezidentui Donaldui Trumpui yra saugesnė Lažybų kontorų favoritai prezidento rinkimuose – Skvernelis, Šimonytė, Nausėda LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis anksčiau yra minėjęs, kad „valstiečių“ kandidatas į prezidentus atstovaus ne elito interesams, o bus „apačių“ kandidatas. Pasitraukus N. Puteikiui LVŽS frakcijoje liks 53 nariai.

59 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.