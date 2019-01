Seimo valdyba buvo nusprendusi, jog N. Puteikiui turint būstą Vilniaus mieste, vietą viešbutyje jis turi užleisti konservatorei Irenai Haasei. Šakiuose gyvenanti politikė pernai rudenį išrinkta į Seimą Zanavykų apygardoje. Seimo valdybos duomenimis, „Seimo nario Naglio Puteikio nuosavybės teise turimos gyvenamosios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra 2,5 km atstumu nuo Seimo rūmų“. „Nesutinku su tokia valdybos pozicija, aš užsispyriau, aš užpykau“, – televizijai sakė N. Puteikis. Jis piktinasi, jog iš viešbučio neiškeldinami kiti gyvenamąją vietą turintys parlamentarai. Seimo kanceliarija sprendimą dėl N. Puteikio iškeldinimo motyvuoja tuo, kad pastarojo Seimo nario butas yra arčiausiai Seimo. Esant tokiai situacijai, I. Haasę ketinama apgyvendinti IV-uosiuose Seimo Seimo rūmuose, čia pat dirba VRK, Seimo kanceliarijos darbuotojai. Keliais aukštais aukščiau dviejų kambarių bute apsigyvens parlamentarė. Gyventojai Seimo kanceliarija ketina nupirkti lovą.

