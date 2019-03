Trečiadienį N. Puteikis negailėjo kritikos Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui ir LCP Klaipėdos skyriaus vadovui Alvidui Šimkui po to, kai V. Grubliauskas informavo, kad pavyko pasiekti žodinį susitarimą dėl koalicijos Klaipėdos miesto taryboje. V. Grubliauskas trečiadienį pranešė, kad prie jo komiteto ir konservatorių prisijungė LCP Klaipėdos skyriaus pirmininkas Alvidas Šimkus.

Tokį V. Grubliausko pasiekimą N. Puteikis įvertino dvejopai. Viena vertus, kaltino savo partijos kolegą išdavyste, kita vertus, reiškė pasipiktinimą perrinktu Klaipėdos meru dėl, pasak jo, siekio skaldant Centro partiją „pigiai“ sudaryti valdančiąją koaliciją uostamiestyje.

„Nebuvo jokio Klaipėdos skyriaus susirinkimo. Nei tarybos, nei skyriaus. Šimkus pats vienas atliko šį veiksmą. Tai jo sprendimas. Jis už visą partiją ir už visą Klaipėdos skyrių pats vienas nusprendė. Klausimas: už kiek. Kiek Judas sidabrinių gavo už tokį sprendimą“, - savo partiečio poelgį kritikavo N. Puteikis.

Trečiadienį išplatintame pranešime spaudai N. Puteikis tvirtino, kad LCP taikoma praktika, kuomet sprendimai dėl koalicijų tarybose yra priimami partijos vadovybės, yra įprasta visose partijose.

„Koalicijų sudarymo klausimus, kaip ir kitose partijose, sprendžia ne skyrius, ne skyriaus pirmininkas vienasmeniškai, o centrinė partijos valdyba ir taryba“, - teigė N. Puteikis.

Tokiam teiginiui paprieštarautų konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis, kuris pasibaigus savivaldos rinkimams sakė, kad sprendimus dėl koalicijų savivaldos tarybose priims vietiniai skyriai, o ne partijos vadovybė. Tą pačią mintį deklaravo ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis bei Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas.

Visgi N. Puteikis tikina, kad, nepaisant to, ką sako „valstiečių“, konservatorių ir liberalų lyderiai, jų vadovaujamos partijos centrinė vadovybė dalyvauja formuojant savivaldose koalicijas.

„Kada Landsbergis ir Karbauskis sako „mes nesikišime“, tai jų prezidiumai priėmė sprendimus suteikti autonomiją skyriams ir skyriai patys sprendė, bet skyriai sprendė, o ne vienas skyriaus narys. Tarp Šimkaus elgesio ir įstatų yra milžiniška praraja. Tarp Karbauskio ir Landsbergio partijų ir Šimkaus elgesio irgi yra milžiniška praraja“, - aiškino N. Puteikis.

Partijos vadovas Klaipėdos taryboje tikėjosi žymiai didesnio indėlio ir sakė, kad dėl bendražygio A. Šimkaus sprendimo, nebeturi galimybės padaryti įtakos koalicijos programai.

„Mūsų balsai buvo auksiniai, mes galėjome bet kurioje kombinacijoje koalicijų įrašyti į programą Centro partijos vertybes. Bet dabar, išdavus vienam asmeniui, mes to nebegalime padaryti. Todėl partijų reitingai ir yra arti grindų, kadangi tokie žmonės ir griauna pasitikėjimą partijomis“, - bendražygį kritikavo N. Puteikis.

N. Puteikis sakė, kad dabartinis Klaipėdos meras V. Grubliauskas į koaliciją nenorėjo įtraukti visos LCP, nes tokiu atveju būtų tekę derinti programas, ir teigė, kad A. Šimkui už jo sprendimą meras pažadėjo postą.

„Atkreipkite dėmesį, kad koalicija Klaipėdoje sudaroma be programos, be vertybių ir be deklaracijų. Pasiskirstė postus - ir viskas. Klaipėdoje prekiaujama postais. Jis (Vytautas Grubliauskas. - ELTA) nei karto nesikreipė nei į mane, nei į partiją, nei kaip dar kitaip. Jis pravedė asmenines derybas su Šimkumi ir viskas. Pripirko pigios darbo jėgos, pigių daugumos balsų plačioje rinkoje. Kainą mes sužinosime, kai Šimkus gaus postą“, - aiškino N. Puteikis.

Seimo narys kategoriškai pareiškė, kad, informacijai pasitvirtinus oficialiai, A. Šimkus bus pašalintas iš Centro partijos.

„Jeigu Šimkus pasirašė, mes jį mesim iš partijos. Kaip ir visos kitos partijos, kurios taip daro, kada vienas partijos narys išmaino partiją į asmeninę gerovę“, - komentavo N. Puteikis.

Trečiadienį V. Grubliauskas informavo, kad pavyko pasiekti žodinį susitarimą dėl valdančiosios koalicijos Klaipėdos miesto taryboje. Į 16 narių koaliciją susibūrė V. Grubliausko komitetas, konservatoriai ir su Lietuvos centro partija išrinktas A. Šimkus.

Patvirtinus tokią sudėtį, Klaipėdos miesto taryboje veiktų mažumos koalicija. Klaipėdos tarybą su meru sudaro 31 narys.