Per Vilniuje vykusią neviešą ceremoniją jis šiose pareigose pakeitė brigados generolą Modestą Petrauską, skiriamą dirbti Lietuvos kariniu atstovu prie ES ir NATO Briuselyje. „Jaučiu didelę garbę galėjęs vadovauti Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgoms ir kartu su pajėgų kariais bendra tarnyba, bendrai pasiektais rezultatais prisidėti prie specialiųjų pajėgų ir Lietuvos kariuomenės stiprėjimo. Vertinant tuos praėjusius metus, apžvelgiant tai, ką kartu pasiekėme – tikrai yra kuo didžiuotis“, – pranešime cituojamas M. Petrauskas. Per ceremoniją buvęs pajėgų vadas apdovanotas Valstybės saugumo departamento medaliu „Už nuopelnus žvalgybai" ir Latvijos kariuomenės vado medaliu „Už nuopelnus". Pajėgoms vadovavimą perėmęs M. Mažonas teigė, kad toliau sieks „išlaikyti nuoseklią, intelektualių, patriotinių vertybių turinčių karių atranką į mūsų pajėgas“ bei kelti aukštus reikalavimus ruošiant karius ir aprūpinant juos modernia ginkluote bei naujausiomis technologijomis. „Taip pat iniciatyviai skatinsiu abipusiu pasitikėjimu grįstą partnerystę su kitomis Lietuvos kariuomenės pajėgomis, NATO sąjungininkais, kitais tarptautiniais partneriais ir Lietuvos institucijomis prisidedančiomis prie saugumo stiprinimo regione“, – kalbėjo pulkininkas. Jis 1999 metais baigė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ir taip pačiais metais praėjo atranką į Lietuvos kariuomenės Ypatingosios paskirties tarnybą, šiuo metu priskirtą SOP. Vėliau karininkas ėjo šios tarnybos vado ir SOP štabo viršininko pareigas, studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir JAV armijos vadovybės ir generalinio štabo koledže. 2002 – 2015 metais M. Mažonas dalyvavo penkiose tarptautinėse misijose Afganistane, iš jų tris kartus vadovavo SOP eskadronams „Aitvaras“. Pulkininkui, be kitų medalių ir įvertinimų už nepriekaištingą tarnybą, už pasižymėjimą tarptautinių operacijų metu įteikti valstybiniai apdovanojimai: Vyčio Kryžiaus ordino medalis ir Vyčio Kryžiaus ordino Riterio bei Karininko kryžiai. Specialiųjų operacijų pajėgas sudaro keturi padaliniai – Ypatingosios paskirties tarnyba, Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Kovinių narų tarnybą bei Mokymo ir kovinės paramos centras. Pajėgose tarnaujančių karių skaičius yra neskelbiamas. Jie tarnauja tarptautinėse misijose Afganistane ir Ukrainoje, kur apmoko vietines pajėgas. Pagrindinės SOP užduotys yra specialioji žvalgyba, tiesioginiai veiksmai ir kovinė parama.

19 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.