„Tokie sprendimai civiliniame procese turėtų būti atliekami žodine tvarka, teisėjui priimant sprendimą galėtų dalyvauti tėvai, visame šiame procese turėtų atsirasti advokatas“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Seime sakė M. Puidokas. Taip pat parlamentaras žada teikti pataisas, kad posėdžiai, kuriuose vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai sprendžia dėl vaiko situacijos, būtų filmuojami, „kad vaiko teisių tarnybos žodis nebūtų prieš tėvų žodį“. Parlamentaras kartu siūlys nustatyti atsakomybę „už neteisingą skundą“. „Neturi būti, kad kaimynas pranešė apie kaimyną, ir kaimynas išvežtas su antrankiais“, – aiškino Seimo narys. Spaudos konferencijoje dalyvavo keturių vaikų mama Evelina Geležiūnienė. Dėl įtarimų smurtavus iš jos šeimos jau metai paimtas vyriausias, penkiametis, vaikas. E. Geležiūnienė teigė įvykdžiusi visas vaiko teisių apsaugos tarnybos iškeltas sąlygas, tačiau argumentuojant ikiteisminiu tyrimu vaikas jai vis dar negrąžinamas. Advokatė Rūta Visočnik patvirtino, kad mamai pareikšti įtarimai smurtavus prieš sūnų. Kartu situaciją vadino absurdiška, nes ikiteisminis tyrimas užsitęsė metus. „Evelinos atvejis yra absurdiškas: trys maži vaikučiai gali būti su mama, o ketvirtas vyriausias, jam kažkodėl nesaugu su mama“, – sakė advokatė.

