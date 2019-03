Per spaudos konferenciją Seime ketvirtadienį M. Puidokas su tokiu siūlymu kreipėsi filosofą Arvydą Juozaitį, Seimo narį Naglį Puteikį, europarlamentarą Valentiną Mazuronį. A. Juozaitis tokią galimybę atmeta. „Siūlau pradėti konsultacijas dėl vieno bendro oponuojančio sistemai kandidato iškėlimo“, – sakė M. Puidokas, teigdamas, kad taip būtų galima išspręsti amžiną „opozicijos susiskaldymo per rinkimus klausimą“. „Siūlau susivienyti visiems atsakingai į šalies ateitį žiūrintiems kandidatams prezidento rinkimuose ir iškelti vieną kandidatą, kuris turėtų visiškai realias galimybes patekti į antrą rinkimų turą“, – sakė M. Puidokas. Seimo narys taip pat teigė, kad šiuo metu jis neatsisako kelti savo kandidatūros. „Aš kandidatuoti neatsisakau, aš kviečiu kandidatus, kurie turi bendrą viziją, daugybę persidengiančių pozicijų derinti pozicijas, sėsti prie bendro derybų stalo, kad ta vieninga pozicija turėtų galimybę virsti tikrove“, – sakė parlamentaras. Filosofas A. Juozaitis BNS sakė, kad M. Puidokas „beldžiasi ne į tas duris“. Jis stebėjosi, kad už vaiko teisių apsaugos politikos pataisymus pernai balsavęs Seimo narys paskui „aktyvizavosi, norėdamas gauti tėvų paramą“. „Aš apskritai nepažįstu Puidoko pažiūrų. (...) Jis yra šiuolaikinio virtualaus pasaulio fenomenas, tapęs kandidatu rinkimuose“, – teigė A. Juozaitis. Su N. Puteikiu ir V. Mazuroniu BNS kol kas nepavyko susisiekti. M. Puidokas kartu su minimais politikais siekia kandidatuoti prezidento rinkimuose. Šiuo metu pretendentai renka parašus, jų riekia ne mažiau 20 tūkstančių.

