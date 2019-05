Jis negailėjo kritikos buvusiam bendražygiui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiui Ramūnui Karbauskiui, esą iš dalies dėl jo pasirinktos strategijos ir ketinimo nesėkmės atveju trauktis iš valdžios, premjeras Saulius Skvernelis liko už antrojo prezidento rinkimų turo ribos.

„Matau, kad tam tikrų nesutarimų tarp premjero ir pono R. Karbauskio tikrai yra, ir akivaizdu, kad ir pats premjeras S. Skvernelis labai aiškiai jaučia, kad ta retorika iš pono R. Karbauskio lūpų padarė labai daug žalos prezidentinei rinkiminei kampanijai ir pačiam ponui S. Skverneliui kaip politiniam lyderiui“, – pirmadienį per BNS spaudos konferenciją Valdovų rūmuose sakė M. Puidokas.

„Ar tie nesutarimai lems kokias nors didesnes slinktis, sudėtinga prognozuoti, bet tikiuosi, kad nugalės blaivus protas ir nebus siekiama išankstinių Seimo rinkimų, nes tai būtų labai didelė žala valstybei, tai sukeltų labai didelį politinį chaosą, būtų nutraukti labai svarbūs darbai“, – pridūrė jis.

Kalbėdamas apie prezidento rinkimų rezultatus, Seimo narys teigė, kad kampanijų sėkmę iš dalies lėmė nevienodas finansavimas.

„Akivaizdu, kad tas medijos dėmesys ir koncentracija tik apie tris kandidatus suveikė (...) Tie rezultatai atspindi situaciją, kurią turime, kad šiandien Lietuvoje rinkimuose kovoti be ženklių finansinių išteklių, be rimtos politinės struktūros ir užnugario tikrai yra sudėtinga“, – kalbėjo M. Puidokas.

Politikas pareiškė, kad antrajame ture nerems konservatorių iškeltos kandidatės, Seimo narės Ingridos Šimonytės, bet ir neįvardijo, ar remtų jos varžovą Gitaną Nausėdą.

„Lieku nuoseklus savo pasisakymams ir tikrai ponios I. Šimonytės antrame rinkimų ture neremsiu. Manau, kad tai yra pagrįsta mano rinkimine kampanija, kurioje ji iš manęs sulaukė bene daugiausiai kritikos dėl jos veiklos A. Kubiliaus Vyriausybėje (...) Manau, kad prezidentu gali tapti tik tas žmogus, kuris gali telkti, vienyti, jungti ir būti visiems vienodai geras“, – sakė M. Puidokas.

Jis, po rinkimų pareiškęs, kad planuoja kurti naują politinę partiją, teigė, kad ji gali turėti rimtų perspektyvų.

„Neįmanoma sukurti ir sujungti plačią koaliciją, konfederacinį politinį darinį per kelias dienas, tas darbas tikrai vyks per ateinančius kelis mėnesius, gal spėsime anksčiau – per mėnesį surengti tokį konsoliduojantį suvažiavimą, į kurį kviesime labai įvairias politines jėgas“, – sakė politikas.

Jis teigė, kad tikisi bendradarbiauti su filosofu Vytautu Radžvilu, įvairiomis politinėmis jėgomis – „Jaunoji Lietuva“, Krikščioniškosios demokratijos partija, taip pat visuomeniniais rinkimų komitetais. Tarp potencialių politinių partnerių M. Puidokas įvardijo ir buvusį diplomatą Vygaudą Ušacką, filosofą Arvydą Juozaitį.

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad tokia jėga turi labai rimtą perspektyvą“, – sakė M. Puidokas.

Naujausiais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, į antrąjį rinkimų turą išėjo konservatorių iškelta kandidatė, Seimo narė Ingrida Šimonytė ir ekonomistas Gitanas Nausėda, atitinkamai sulaukę 31,15 ir 30,95 proc. balsavusių rinkėjų paramos.

Trečias liko valdančiųjų „valstiečių“ keltas kandidatas premjeras Saulius Skvernelis (19,70 proc.). Socialdemokratas eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis sulaukė 4,79 proc. rinkėjų palaikymo ir buvo ketvirtas. Filosofas Arvydas Juozaitis užėmė penktą vietą (4,69 proc.). Europarlamentaras Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis Tomaševskis gavo 3,99 proc. balsų ir liko šeštas.

M. Puidoką palaikė 2,58 proc. balsavusiųjų, Seimo narys Naglis Puteikis sulaukė 0,79 proc. balsų, o europarlamentaras Valentinas Mazuronis surinko 0,65 proc. balsų.

2016 metų Seimo rinkimuose M. Puidokas dalyvavo su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), tačiau šių metų vasarį jis pašalintas ir iš partijos, ir iš jos frakcijos Seime. LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis argumentavo, kad kandidatuoti prezidento rinkimuose nusprendęs M. Puidokas labai aiškiai pasirinko „taktiką kenkti mūsų partijos kandidatui (Sauliui Skverneliui – BNS) prezidento rinkimuose“.