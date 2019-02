„Puidokas vienbalsiai, niekam net neabejojant, pašalintas yra iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos“, – po posėdžio žurnalistams sakė „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis. M. Puidokas anksčiau buvo pašalintas iš „valstiečių“ frakcijos Seime, o savo narystę partijoje suspendavo po to, kai paskelbė planuojantis dalyvauti prezidento rinkimuose. R. Karbauskis teigia, kad buvęs bendražygis užsiima sąmoningu kenkimu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatui prezidento rinkimuose premjerui Sauliui Skverneliui. „Valstiečių“ taryba penktadienį posėdžiauja Kauno rajone.

